Российские судьи боятся удалять Понтуса Вернблума. Уже шесть лет

У меня есть огромное уважение к Понтусу Вернблуму как к бойцу. Ну серьёзно, в нашем чемпионате нет ни одного другого такого игрока, который с одинаковой игровой ненавистью выходил бы и на «Локомотив», и на «Амкар».

Контраст между Понтусом в игре и Понтусом в жизни особенно ощущается, когда заходишь в «инстаграм» его жены Нины — кажется, что милее Вернблумов и отца семейства в мире нет примерно ничего. Выходя на поле, швед забывает обо всём и погружается в игру — да, он невыносим в своей жёсткости и жестокости, но не восхищаться его бескомпромиссностью невозможно. Это первый момент.

Теперь второе. Наивно считать, что Вернблум когда-то изменится. Он уже взрослый парень, так он играл всегда, а карточками, полученными им за карьеру, можно застелить пол моей однокомнатной квартиры. Более того, наивно полагать, что его изменят красные карточки, если сейчас внезапно начать ему прописывать их по рецепту раз в три матча. Стиль Вернблума — всегда быть на оранжевой карточке. Он знает: ему надо исходить из того, что уже минуты с 20-й необходимо играть осторожнее. Но это знание его не останавливает.

Это не оправдания для Вернблума, но я всё же предлагаю взглянуть на ситуацию с другой стороны. Многие могут сказать, что их утомила грубость Вернблума, но с ним всё давно ясно. Меня, например, куда больше раздражает неспособность российских судей проявить характер и показать шведу вторую жёлтую карточку. Вот статистика: на 85 предупреждений за шесть лет в ЦСКА Понтус получил всего ОДНУ вторую жёлтую карточку — случилось это в весеннем матче с «Зенитом». Даже в Швеции, где судьи и болельщики лояльнее относятся к жестокой борьбе, Вернблума наказывали чаще.

«Всем нельзя, а Вернблуму можно». Как объясняли зарубу в дерби Пейчинович, Бабаев и Геркус про огненный матч «Локомотив» – ЦСКА.

В случае с Вернблумом мы имеем дело с определённым судейским феноменом Премьер-Лиги. В чемпионате, где почти не дают играть и ради перестраховки свистят любой контакт, часто уводя количество фолов за немыслимую цифру 40, главный нарушитель последовательно остаётся без вторых жёлтых карточек. Очевидно, что судьи сталкиваются с психологическим барьером: неважно, чего именно они боятся — прямой агрессии в свой адрес со стороны Вернблума после удаления, косвенной коллективной агрессии и выхода игры из-под контроля или скандальных комментариев судей, функционеров и болельщиков после матча. Важно, что этот барьер страха есть там, где его быть не должно.

Марио Балотелли вчера получил четвёртую красную карточку за последний год в «Ницце». У французских судей достаточно смелости, чтобы не обращать внимания ни на агрессивную реакцию Марио (вчера он начал крушить скамейку запасных), ни на его имя (а он по-прежнему остаётся одной из главных звёзд чемпионата). Они не стараются исправить характер Балотелли профилактическими удалениями, но и не ориентируются на его имидж — иначе бы удалений было в два раза больше. Они дают красные карточки за то, что тянет на красную карточку.

В этом вся разница. Понтус Вернблум, пользуясь нерешительностью российских судей, систематически остаётся безнаказанным. В худшую сторону самого шведа это не меняет — он каким был, таким и остаётся. В худшую сторону это меняет восприятие конкретной игры, в которой Вернблум должен быть удалён.