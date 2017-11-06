Одержимый Вернблум, «большие сиськи» и секреты Карреры – в мгновениях тура

Спасение тура
Защитник «Урала» Грегор Балажиц стал одним из героев встречи с «Динамо» в Екатеринбурге. Словенец оформил дубль в компенсированное время и спас свою команду от поражения. Отметим, что первый гол Балажиц забил в пустые ворота после ошибки на выходе вратаря бело-голубых Антона Шунина.
Грегор Балажиц
Ибрагим Цаллагов, Антон Соснин и Антон Шунин
Тост тура
Болельщики «Динамо» подготовили праздничный тост ко Дню народного единства. Пили, по всей видимости, молоко.
Пьянство тура
А вот фанаты «Урала» разочаровали: на баннере, посвящённом 27-летию фанатского движения, изображённые герои едва ли утоляют жажду лимонадом. Напишите, если вы знаете, что за напиток в Екатеринбурге разливают в стеклянные бутылки с аббревиатурой ОЧЗ.
Бомбардир тура
Фёдор Смолов и его «Краснодар» после потрясения в Лиге Европы, похоже, вновь обретают себя. Российский нападающий в гостевом матче с «Тосно», как и в предыдущей игре с хабаровским СКА, оформил дубль, догнав в списке бомбардиров Александра Кокорина из «Зенита».
Павел Мамаев и Фёдор Смолов
Кульбит тура
В конце 90-х в чемпионате России акробатические шоу после забитых голов были визитной карточкой грузинского нападающего «Локомотива» Зазы Джанашии. В этом сезоне российский форвард Антон Заболотный подобными кульбитами балует болельщиков «Тосно».
Видео можно посмотреть в «инстаграме» ФК «Тосно».
Трапеза тура
Хорошая традиция кормить болельщиков перед матчем в холодное время года была продолжена в минувшем туре в Хабаровске. При поддержке командования Восточного округа войск национальной гвардии рядом со стадионом имени Ленина была развёрнута полевая кухня с гречневой кашей и горячим чаем. А вот футболисты СКА, судя по всему, каши недоедают: хабаровчане снова проиграли, на этот раз тульскому «Арсеналу» (1:2).
Талисман тура
«Ска-Хабаровск» находится на дне турнирной таблицы и выправить положение дебютанту Премьер-Лиги будет ох как не просто. Помочь в этом нелёгком деле тренеру и футболистам призван новый талисман «армейской» дружины – конь СавраСКА с шикарной жгучей прядью и золотыми подковами.
Юбилей тура
Баннер болельщиков ЦСКА в поддержку братьев Березуцких, сыгравших за «армейцев» на двоих 1000 матчей во всех турнирах и завоевавших с командой два десятка трофеев. Отметим, что старший из близнецов, Василий, остался в игре с «Локомотивом» на скамейке запасных, а после игры по-братски «напихал» Алексею.
Василий и Алексей Березуцкие
Празднование тура
«Армейцы» Бибрас Натхо и Витиньо весело отпраздновали второй гол в ворота «Локомотива».
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Грубиян тура
Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум никогда не отличался примерным поведением на поле. Вот и в матче с «железнодорожниками» эмоции шведа били через край, а конечности отвешивали соперникам тумаков. В этом эпизоде досталось Алексею Миранчуку. Для многих удивительно, что грозный швед доиграл взрывоопасный матч до конца.
Алексей Миранчук и Понтус Вернблум
Миротворец тура
Столичное дерби чуть было не переросло в массовую драку, но вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, как и подобает капитану, успокоил и своих, и чужих. Кроме того, голкипер сборной России отразил одиннадцатиметровый удар в исполнении «железнодорожника» Мануэла Фернандеша, став одним из героев битвы в Черкизово.
Олег Пашинин, Игорь Акинфеев и Юрий Сёмин
Драчун тура
И это не Вернблум! Матч «Спартака» с «Уфой» на «Открытие Арене» немногим уступит центральному матчу в туре по накалу страстей и борьбе. Нападающий гостей Сильвестр Игбун, что называется, бил своих, чтобы чужие боялись. Правда, партнёр по команде Иван Пауревич оказался не из робких и нашёлся что ответить зарвавшейся нигерийской звезде уфимцев.
Сильвестр Игбун и Иван Пауревич
Квинси Промес, Зе Луиш, Иван Пауревич и Сильвестр Игбун
Волшебство тура
Волшебный пендель от Георгия Джикии, который пробудил «Спартак», и Квинси Промеса в частности, во втором тайме встречи с «Уфой».
Георгий Джикия и Квинси Промес
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Секреты тура
После волевой победы над «Уфой» наставник «Спартака» что-то долго нашёптывал Ивелину Попову на ухо.
Ивелин Попов и Массимо Каррера
Уверенность тура
В Казани местный «Рубин» принимал гостей из Санкт-Петербурга. Матч завершился безголевой ничьей. Зимняя шапка в цветах «Зенита» удачи Роберто Манчини не принесла. «Локомотив» по-прежнему возглавляет турнирную таблицу с отрывом в три очка от команды с берегов Невы. Тем не менее после матча итальянский специалист выразил уверенность в том, что его подопечные выиграют ближайшие матчи и этот чемпионат.
Роберто Манчини
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