Ген успеха. Антон Миранчук принял эстафету у брата

Пара молодых игроков «Локомотива» снова в центре внимания. В октябре лучшим стал Алексей Миранчук, а в ноябре уверенно стартовал Антон.

Братья Миранчуки продолжают радовать болельщиков и доказывать, что вызов в сборную России на матчи с Аргентиной и Испанией – вовсе не случайность и не аванс со стороны Станислава Черчесова. Если в октябре яркой звездой засиял Алексей Миранчук, то на старте ноября его подхватил и брат Антон. В дерби с ЦСКА полузащитник поучаствовал в обеих результативных атаках своей команды – вывел «Локомотив» вперёд в первом тайме, а во втором помог Мануэлу Фернандешу уже вырвать ничью.

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Гол и пас Антона Миранчука в принципиальном матче эксперты проекта MVP РФПЛ оценили в 7 зачётных баллов. В голосовании читателей хавбек занял второе место и получил ещё 2 очка, а у пользователей «ВКонтакте» он и вовсе стал лидером с существенным отрывом от спартаковца Квинси Промеса. В итоге 14 суммарных баллов – и Антон Миранчук становится MVP недели и выходит в лидеры ноября. Поздравляем!

Вторым финишировал нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов, солировавший в выездном матче против «Тосно»: с подачи Павла Мамаева два его удара достигли цели, а «быки» победили со счётом 3:1. Все 11 зачётных баллов Фёдору достались в голосовании экспертов – читатели почему-то бомбардира обошли вниманием.

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Замкнул тройку лидеров автор победного гола «Спартака» в игре с «Уфой» — Квинси Промес. За него по традиции активно голосуют читатели, сколько бы баллов в опросе экспертов голландец ни набрал. На этот раз любовь болельщиков подняла его на третье место – в опросе жюри он собрал лишь 5 баллов и изначально был четвёртым. Лидерство на странице проекта и вторая позиция во «ВКонтакте» принесли Квинси ещё 5 баллов.



В сезонной гонке за звание самого ценного игрока турнира произошли изменения. Квинси Промес за счёт 10 баллов, набранных в этом туре, накопил 55 очков и сместил со второго места Алексея Миранчука (46). Позиция лидера по-прежнему остаётся незыблемой: её занимает зенитовец Александр Кокорин, у которого в запасе 59 баллов.

Процедура определения лауреатов



По окончании всех матчей тура Премьер-Лиги ответственный сотрудник «Чемпионата» собирает «тройки» 12 участников опроса (журналисты + специалисты + представитель РФПЛ) и суммирует голоса. Каждое упоминание в анкете равняется одному голосу. Параллельно на главной странице проекта и в социальной сети «ВКонтакте» запускается опрос с предложением читателям определить своего MVP тура из числа футболистов, упомянутых членами жюри. Победителю каждого из болельщицких опросов начисляется три дополнительных балла, второму призёру – два, третьему – один.



После опроса все голоса суммируются и определяется лидер по результатам тура. По итогам каждого отчётного месяца определяется самый полезный игрок месяца, который получит приз от «Чемпионата» и Российской футбольной премьер-лиги. В конце сезона определяется также главный лауреат – MVP сезона.

Специалисты

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России: Промес, Смолов, Маркелов.



Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР: Антон Миранчук, Смолов, Промес.



Александр Мостовой, бывший полузащитник «Спартака»: Смолов, Маркелов, Акинфеев.



Алексей Сафонов, футбольный агент: Промес, Антон Миранчук, Смолов.

РФПЛ

Антон Миранчук, Смолов, Маркелов.

Журналисты

Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Промес, Витиньо, Антон Миранчук.



Константин Генич, «Матч ТВ»: Смолов, Маркелов, Антон Миранчук.



Дмитрий Окунев, «Газета.Ru»: Акинфеев, Смолов, Фернандо.



Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Маркелов, Смолов, Фернандо.



Михаил Тяпков, «Чемпионат: Смолов, Маркелов, Антон Миранчук.



Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Смолов, Промес, Витиньо.



Индира Шестакова, отдел «Спорт», газета «Метро»: Смолов, Маркелов, Антон Миранчук.



Читатели

Квинси Промес («Спартак») – 450 голосов – 3 дополнительных балла.

Антон Миранчук («Локомотив») – 331 – 2.

Фернандо («Спартак») – 97 – 1.



«ВКонтакте»



Антон Миранчук («Локомотив») – 4724 (33,9 %) – 3 дополнительных балла.

Квинси Промес («Спартак») – 3103 (22,3 %) – 2.

Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 2560 (18,4 %) – 1.

Итоги 16-го тура РФПЛ