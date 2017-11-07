Маэстро Пирло повесил бутсы на гвоздь. Главное — в обзоре дня

Ансальди отправляется в Россию, Антон Миранчук принимает эстафету у брата, а Ибрагимович вновь берёт на себя больше положенного.

Ан. Миранчук стал MVP 16-го тура РФПЛ

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук был признан MVP 16-го тура российской Премьер-Лиги.



7 из 12 специалистов постоянного жюри «Чемпионата» включили Миранчука, забившего один из мячей в матче с ЦСКА (2:2), в тройку лучших игроков тура. В голосовании на странице проекта болельщики поставили хавбека на второе место и отдали ему два балла. В опросе «Чемпионата» в сети «ВКонтакте» Миранчук получил ещё три балла и с 14 очками занял первое место в рейтинге самых ценных футболистов 16-го тура РФПЛ.

Вторым в туре финишировал нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов (14 баллов), а третьим — полузащитник «Спартака» Квинси Промес (11). На звание MVP 16-го тура РФПЛ также претендовали: Иван Маркелов («Анжи»), Витиньо (ЦСКА), Игорь Акинфеев (ЦСКА) и Фернандо («Спартак»).

Ген успеха. Антон Миранчук принял эстафету у брата Пара молодых игроков «Локомотива» снова в центре внимания. В октябре лучшим стал Алексей Миранчук, а в ноябре уверенно стартовал Антон.

Бывший защитник «Зенита» Ансальди вызван в сборную Аргентины

Бывший защитник «Зенита» Кристиан Ансальди, ныне выступающий за «Торино», вызван в сборную Аргентины для подготовки к товарищеским матчам с Россией (11 ноября) и Нигерией (14 ноября). Об этом говорится на официальном сайте «Торино». В сборной Ансальди заменит травмированного Маркоса Акунью.



Накануне в сборную Аргентины в срочном порядке был вызван полузащитник «ПСЖ» Джовани Ло Чельсо, который заменил получившего повреждение Мауро Икарди. Нападающий «Интера» получил травму правого колена и не сможет помочь своей национальной команде.



Сборные России и Аргентины проведут товарищеский матч в Москве. После этого аргентинцы отправятся в Краснодар, где сыграют с Нигерией.

Полузащитник Зобнин проводит тренировку в общей группе сборной России

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин проводит тренировку в общей группе сборной России, которая готовится к товарищескому матчу с Аргентиной в Новогорске, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова. Все остальные футболисты также занимаются в общей группе.



Напомним, что матч Россия – Аргентина состоится 11 ноября и пройдёт в Москве. Начало – в 16:00 мск. Спустя три дня подопечные Станислава Черчесова сыграют против Испании. Матч состоится в Санкт-Петербурге. Начало – в 21:45 мск.



Приобрести билеты на матч Россия – Испания можно на «Чемпионате». Билеты на игру стоят от 600 рублей.

Пирло объявил о завершении игровой карьеры

Легендарный итальянский полузащитник Андреа Пирло объявил о завершении игровой карьеры в 38 лет.

«Не только мое приключение в Нью-Йорке подходит к концу, мое путешествие в качестве футболиста тоже завершается. Вот почему я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить мою семью и моих детей за поддержку и любовь, которые они всегда давали мне", — написал Пирло в «Твиттере».

Бывший футболист «Милана» и «Ювентуса» присоединился к «Нью-Йорк Сити» летом 2015 года. Пирло, в активе которого 116 матчей за сборную Италии, шесть раз выигрывал Серию A и дважды — Лигу чемпионов. Также на его счету победа на ЧМ-2006 вместе со сборной Италии.

Ибрагимович взял на себя роль главы шведской федерации футбола

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович помог родному клубу, «Мальме», отпраздновать 20-ю победу в чемпионате Швеции.

Ибрагимович, который приближается к возвращению в состав «Манчестер Юнайтед» после травмы колена, был встречен массовыми овациями, когда вышел на поле, держа одной рукой чемпионский кубок.

Затем он нарушил регламент, пройдя мимо главы шведской федерации Карла-Эрика Нильсона, который должен был передать трофей капитану «Мальме» Маркусу Розенбергу. Вместо этого Ибрагимович жестом пригласил Розенберга пойти с ним на трибуну, где их ждала остальная часть команды, и сам вручил капитану трофей.