Почему новая форма сборной России — это круто

Почему новая форма сборной России — это фиаско Презентация в подъезде — so much russian style.

Первым новую форму сборной России показал Тимати на своём сольном концерте, который назывался «Поколение». Это символично, ведь наше поколение, вероятно, единственное, которое увидит чемпионат мира в России в этом веке. Тимати знает вся страна, и фото с его концерта разлетелись по социальным сетям и международным СМИ раньше, чем он закончил выступать.

Хейтеры сразу прошлись и по Тимати, и по форме презентации, и по самой форме. А мне она нравится. Классическая, красная, с белыми полосками и напоминает нашу форму 1988 года. Мы уже привыкли, что основной комплект формы сборной России именно этого цвета и фасона. В этот раз выбран очень яркий цвет, который бросается в глаза. Болельщики всегда могут отличить нашу форму от любой другой, даже номинально красной. Две крупные белые полоски, которые идут от спины через рукава и до груди, создают подобие стрелки, которая указывает в самый центр футболки – туда, где и живёт сам футбол. А живёт он внутри каждого из нас, возле сердца — в душе. Рядом красуется герб Российской Федерации, который не просто нанесён – он вышит красивыми и переливающимися нитями. Отдельно хочется отметить V-образный воротник. Он точь-в-точь как на форме сборной СССР, и здорово смотрится.

Красота – в деталях. Интересный нюанс спрятан под этим воротником. Российский триколор, на котором ещё раз нанесён герб России. Под гербом девиз нашей команды – «Вместе к победе». Надевая форму, наши футболисты будут знать, что их поддерживает вся Россия. Ну а болельщикам, которые захотят себе такую форму, приятно осознавать, что они тоже часть игры.

Фото: Adidas

Мне нравится, что футболка похожа на ту, в которой сборная СССР дошла до финала чемпионата Европы в 1988 году и выиграла Олимпиаду в Сеуле. Они не одинаковые, они просто похожи. СССР – страна, в которой жили мы, наши родители, бабушки и дедушки. Открещиваться от своей истории и говорить, что мы другие, по меньшей мере, странно. Поэтому сборную СССР по футболу я воспринимаю так же, как и сборную России, – это одна команда. Наша команда.

В 1988 году наша сборная была на своём пике. На пути к финалу Евро мы обыграли Англию, Италию и Нидерланды, которым, к сожалению, проиграли во втором матче, уже в финале. Но до сих пор та команда считается одной из самых сильных наших сборных в истории, а её красная форма с белыми полосками запомнилась болельщикам во всём мире.

В такой же форме наша сборная добилась феноменального успеха на Олимпиаде в Сеуле и выиграла золотые медали. Снова была обыграна Италия, в группе повержена Аргентина, а в финале в дополнительное время мы победили Бразилию с Ромарио в составе. Это был успех — и почему бы сборной России не вдохновиться им?

Я не помню тех побед, меня тогда ещё не было на свете. Мне пересказывали сюжеты тех матчей сборной мои отец с дедом. Они так говорили, будто игры прошли вчера, а я просто заснул раньше времени — ярко, с эмоциями и радостью. Победу на Олимпиаде в первую очередь связывают с одним человеком – Анатолием Бышовцем. И я решил узнать у него лично, что он думает о новой-старой форме.

— Она прекрасна. Мои футболисты в этой форме производили очень хорошее впечатление. Конечно, мне нравилась та экипировка. Такая форма символически будет напоминать о наших победах. Пускай сборная России продолжит славную традицию – побеждать в этой форме ведущие сборные мира. Это будет великолепно.

Что тут добавить? Традиции важны в футболе. Так пусть счастливая форма поможет нашей сборной!