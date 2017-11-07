Почему новая форма сборной России — это фиаско

Почему новая форма сборной России — это круто Несколько причин бежать в магазин за новой футболкой.

В 2018 году есть тренд на ретроформы. По крайней мере так подумала компания adidas, которая для своих сборных решила обновить старые комплекты из 80-х и 90-х. О том, во что будут одеты команды на чемпионате мира в следующем году, мы уже писали.

Какой будет форма сборных на ЧМ-2018 в России: фото Россия сыграет в форме 1988 года, немцы — 1990-го. Теперь модно возвращаться к истокам.

Вот только в большинстве случаев над формой дизайнеры всё-таки поработали: немцам перекрасили узор, колумбийцам обновили полоски. А единственное отличие формы сборной России от той, в которой играла советская команда на Олимпиаде-88, — отсутствие аббревиатуры СССР на груди. Кажется, кто-то просто не захотел придумывать ничего нового.

Депутат Лебедев, например, увидел в дизайне новой формы связь с советским прошлым.



На самом деле всё намного проще. Золотая Олимпиада была проведена 30 лет назад. Не думаю, что многие из вас действительно помнят о той победе над бразильцами в финале. А если и помнят, то вряд ли ассоциируют ту сборную с нынешней. Нашей команде нужна аудитория, которая готова ходить на стадионы, покупать форму и активно поддерживать команду. То есть молодая. Вряд ли их можно завлечь в «Лужники» советской формой 30-летней давности.

Может быть, добиться маркетинговых успехов поможет шикарная презентация? О'кей, в «Твиттере» нам показывают три засвеченные фотографии с популярными футболистами: двумя спартаковцами и молодым талантом. Для начала неплохо.

Заходим в «Инстаграм». Ещё три фотографии… в обшарпанном подъезде?! Для завершения образа «русский стиль» нужно было попросить Смолова сесть «на корты».

Причём в подъездной фотосессии помимо Миранчука и Смолова поучаствовал ещё и Антон Швец. Интересный выбор: полузащитник «Ахмата» сыграл целых 14 минут за сборную России в сюрреалистичном матче с «Динамо», зато уже участвует в рекламе новой формы. Дело за малым — попасть в окончательный список Черчесова на чемпионат мира.

Перевернули календарь. Сборная победила в самом сюрреалистичном матче года Разгром «Динамо», капитанская повязка Нойштедтера и игра Погребняка — в репортаже с «Арены Химки».

Добил креатив маркетологов РФС рекламой футболки на концерте Тимати в «Олимпийском». Его аудитории футбол в принципе не слишком интересен, зато болельщики, которые не ценят творчество рэпера, обрушились неприятными комментариями под фото в официальном аккаунте adidas.

Как говорил классик: «Критикуешь — предлагай». Если уж отталкиваться от ретростиля, можно было хотя бы пригласить победителей 1988 года — Бородюка, Харина, Добровольского — снять красивый ролик с самыми медийными футболистами из нынешнего состава, попросить их провести кампанию в своих соцсетях.

Но ведь проще и дешевле сделать три фото в типичном «падике».