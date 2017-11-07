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175 лет назад 2016
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Текст: «Чемпионат»
Фото: instagram.com/rada_shvets

Самые красивые болельщицы 16-го тура РФПЛ

В каком городе ходит на футбол больше всего девушек? В этот раз наша рубрика побывала в Санкт-Петербурге, Грозном, Перми, Москве и Казани.
Футбол
Одержимый Вернблум, «большие сиськи» и секреты Карреры – в мгновениях тура
А также возрождение Смолова, полевая кухня в Хабаровске и столичное дерби, которое чуть было не переросло в драку.

В Санкт-Петербурге

В Грозном

В Перми

В Москве

В Казани

Самые красивые болельщицы 15-го тура РФПЛ
В этот раз наша рубрика побывала в Туле, Ростове-на-Дону, Химках, Санкт-Петербурге и Краснодаре.
Самые красивые болельщицы 14-го тура РФПЛ
В каком городе ходит на футбол больше всего девушек? В этот раз наша рубрика побывала в Хабаровске, Санкт-Петербурге и Москве.
Самые красивые болельщицы 13-го тура РФПЛ
В каком городе ходят на футбол больше всего девушек? В этот раз наша рубрика побывала в Краснодаре, Уфе, Санкт-Петербурге и Перми.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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