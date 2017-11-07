Самые красивые болельщицы 16-го тура РФПЛ

Одержимый Вернблум, «большие сиськи» и секреты Карреры – в мгновениях тура
А также возрождение Смолова, полевая кухня в Хабаровске и столичное дерби, которое чуть было не переросло в драку.
В Санкт-Петербурге
В Грозном
В Перми
В Москве
В Казани
Самые красивые болельщицы 15-го тура РФПЛ
В этот раз наша рубрика побывала в Туле, Ростове-на-Дону, Химках, Санкт-Петербурге и Краснодаре.
Самые красивые болельщицы 14-го тура РФПЛ
В каком городе ходит на футбол больше всего девушек? В этот раз наша рубрика побывала в Хабаровске, Санкт-Петербурге и Москве.
Самые красивые болельщицы 13-го тура РФПЛ
В каком городе ходят на футбол больше всего девушек? В этот раз наша рубрика побывала в Краснодаре, Уфе, Санкт-Петербурге и Перми.