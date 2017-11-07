Четвёртый худший «Зенит» за последние 11 сезонов. Что дальше?

«Зенит» набрал 30 очков за 16 туров РФПЛ. Это мало. Но ровно столько же, сколько и в год первого российского чемпионства в 2007-м.

«Зенит» перестал забивать в РФПЛ. Как Манчини и Бердыев сыграли по нулям «Зенит» сыграл вничью с «Рубином» в Казани и упустил возможность сократить отставание от «Локомотива» до одного очка.

Пять туров в РФПЛ без побед и четыре без голов – это сегодняшний «Зенит». Команда Роберто Манчини потеряла кураж, благодаря которому здорово стартовала в сезоне. Чего же ожидать сине-бело-голубым с такими результатами? Вспоминаем, как зенитовцы проводили этот отрезок в 16 туров начиная с 2007 года, когда впервые завоевали золотые медали чемпионата России. Оказывается, только в трёх сезонах они набирали меньше очков, чем при Манчини!

Сезон-2008: 22 очка (главный тренер Дик Адвокат)

Парадоксально, но худшие 16 туров за последние 11 лет «Зенит» выдал в лучший для себя сезон. Неудачное выступление в РФПЛ во многом объяснялось тем, что команда Адвоката попутно сражалась за трофеи на международной арене – Кубок УЕФА и затем Суперкубок УЕФА. Летом же зенитовцам требовалась перезагрузка, чтобы переварить успех. В начале августа у них было всего пять побед и 22 очка. Петербуржцы занимали девятое место при игре в запасе, а по потерянным очкам делили седьмое с ЦСКА. Осенью «Зенит» сосредоточился уже на Лиге чемпионов. Финишировал пятым.

Сезон-2009: 24 очка (Дик Адвокат)

На следующий год у «Зенита» снова возникли проблемы в российском чемпионате. Теперь команда Адвоката выиграла шесть раз за 16 туров и занимала шестое место. Отставала от будущего чемпиона «Рубина» на семь очков, а от «Спартака» – на две победы. После поражения в 17-м туре от «Томи» Адвокат был уволен. Его сменил Анатолий Давыдов, при котором сине-бело-голубые разыгрались. Набрали в оставшихся играх 30 очков – этого хватило для попадания в тройку. «Зенит» переиграл в заключительном матче «Спартак», но всё-таки остановился в шаге от красно-белых.

Сезон-2015/16: 29 очков (Андре Виллаш-Боаш)

Позапрошлый сезон петербуржцы начали в статусе действующего чемпиона. Стартовали при Виллаш-Боаше с четырёх побед с общим счётом 10:2. Казалось, всё идёт как по маслу. При Манчини так тоже недавно казалось. Однако с середины августа и до конца года «Зенит» Виллаш-Боаша стал чередовать хорошие игры с плохими. После 16 туров имел восемь побед. До лидера ЦСКА было семь очков, до шедшего вторым «Ростова» – два. Скрашивало картину разве что выступление в Лиге чемпионов. За оставшиеся 14 туров зенитовцы взяли 30 очков и завершили чемпионат только третьими.

Сезон-2007: 30 очков (Дик Адвокат)

В свой первый в российской истории чемпионский сезон «Зенит» довольно долго не мог заиграть на сто процентов возможностей. Тем не менее первый круг команда Адвоката завершила лидером, а после 16 туров в её активе были те же восемь побед и шесть ничьих, что и сейчас при Манчини. Впрочем, разница мячей похуже (26-19 против 23-9). Преследовавший петербуржцев «Спартак» отставал на один балл. Сине-бело-голубые сражались с красно-белыми за золото до самого конца. Зенитовцы набрали ещё 31 очко и завоевали титул.

Сезон-2011/12: 30 очков (Лучано Спаллетти)

В самом долгом российском чемпионате, состоявшем из 44 туров, цена каждой ошибки в первой части сезона оказалась менее высока. Может, поэтому «Зенит» Спаллетти не спешил включаться на полную мощь. По крайней мере, за 16 туров он тоже выиграл всего восемь раз при шести ничьих. Из двух поражений одно было техническим от лидера ЦСКА, которому зенитовцы уступали семь очков. Однако после 30 туров команда Спаллетти находилась уже наверху (+2 от «армейцев»), а в итоге заранее обеспечила себе золотые медали с солидным преимуществом.

Сезон-2012/13: 33 очка (Лучано Спаллетти)

На данный момент «Зенит» Манчини отстаёт от графика пяти команд предыдущих лет. В частности, в сезоне-2012/13 петербургская команда под руководством Спаллетти набрала за 16 туров 33 очка, одержав 10 побед. Вот только располагалась при этом на третьем месте, уступая один балл «Анжи» и шесть – занимавшему первое место ЦСКА. В результате сине-бело-голубые так и не сумели настичь «армейцев», хотя продолжили выступать в том же темпе (за оставшиеся 14 туров заработали 29 очков). «Зенит» завершил чемпионат вторым.

Сезон-2016/17: 34 очка (Мирча Луческу)

При всей критике в адрес прошлогодней команды Луческу нельзя не признать, что в первом круге его «Зенит» был эффективен. Пусть даже уровень РФПЛ упал по сравнению с российскими чемпионатами прежних лет, а контроль мяча при Луческу, казалось, совершается зачастую ради самого контроля. К концу ноября 2016-го у зенитовцев было 10 побед и четыре ничьи (при 33 забитых голах), они занимали второе место и отставали от «Спартака» на одну победу. После этого сине-бело-голубые взяли ещё 27 очков, которых не хватило даже для серебра. «Спартак» улетел вперёд на восемь баллов, ЦСКА – на один.

Сезон-2013/14: 36 очков (Лучано Спаллетти)

В последнем сезоне Спаллетти в «Зените» петербургская команда выдала очень хороший старт и мощную концовку (уже при Виллаш-Боаше), но всё равно не сумела выиграть золото. Зенитовцам дорого обошёлся спад, когда в семи турах (с 15-го по 21-й) они заработали лишь шесть очков. Да и «технарь» в домашней игре с «Динамо» не забыть. После 16 туров у сине-бело-голубых было 11 побед и первое место. «Спартак» с «Локомотивом» отставали на три балла, а будущий чемпион ЦСКА – на шесть. «Зенит» к 36 очкам добавил 27, отстав от «армейцев» на одно.

Сезон-2014/15: 38 очков (Андре Виллаш-Боаш)

Дуэт старых друзей Виллаш-Боаш – Халк привёл «Зенит» к чемпионству в 2015 году. Та победа сине-бело-голубых получилась более чем уверенной. За 16 туров петербуржцы одержали 12 побед, создав отрыв в семь очков от ближайших преследователей – ЦСКА и «Краснодара». Те же «плюс семь» сохранились и на финише чемпионата. В оставшихся 14 турах команда АВБ набрала 29 очков. К слову, Халк выиграл тогда гонку бомбардиров РФПЛ с 15 голами. Это более четверти от общекомандного результата, поскольку общими усилиями «Зенит» забил 58 мячей.

Сезон-2010: 40 очков (Лучано Спаллетти)

Если бы «Зенит» Манчини взял в последних пяти турах 13 очков, а не три, то повторил бы лучший результат команды за этот отрезок. Ориентир итальянцу задал его соотечественник Спаллетти. В первый сезон работы Лучано в Петербурге зенитовцы в 16 матчах добились 12 побед при четырёх ничьих. Ни разу не уступили! Отрыв от ЦСКА составлял семь очков. Интересно, что впервые «Зенит» Спаллетти проиграл в РФПЛ «Спартаку» в игре… 16-го тура, которая на самом деле была 24-й по счёту из-за переноса. Благодаря прекрасному старту петербуржцы досрочно завоевали золото. У Манчини, похоже, так не выйдет.