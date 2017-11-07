Черчесов наглядно показывает, почему надо пасовать под дальнюю ногу: видео

— Качество, качество, — не уставал повторять Станислав Черчесов, контролируя группу игроков сборной, отрабатывающих игру в одно-два касания. – Отдавай под левую, так будет тяжелее накрыть. Сейчас покажу почему.

Черчесов сам исполнил роль защитника и продемонстрировал наглядно, почему надо отдавать мяч под дальнюю ногу. После этого вопросов не осталось ни у кого.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Сборная России продолжает тренироваться в Новогорске перед матчами со сборными Аргентины и Испании. До матча с латиноамериканцами осталось всего четыре дня. Ниже – подробности тренировки и комментарии игроков.



Футболисты сборной после разминочного челночного бега под присмотром Паулино Гранеро поделились на две группы и, выслушав указания Мирослава Ромащенко, принялись за работу с мячом. По которой многие, особенно Роман Зобнин, наверняка соскучились. На фоне остальных выделялся Алан Дзагоев, быстро и чётко переводивший мяч партнёрам. За что был награждён похвалой от Черчесова.



На другой стороне поля занимались Акинфеев, Лунёв и Габулов под руководством Гинтараса Стауче. Прессе показали только традиционную разминку.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Отсутствовали на поле только Марио Фернандес, занимавшийся в тренажёрном зале, и Денис Глушаков, который всё это время нарезал круги вокруг поля.



— Рекорды бью, — с присущей ему улыбкой сказал Денис, пробегая мимо камер.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Тренировка проходила в спокойной обстановке – высокопоставленных гостей не было, погода была не ветреной и не дождливой – всё для полноценной спокойной работы.



— Сегодня была довосстанавливающая тренировка, чтобы мы привели себя в оптимальное состояние. После теста мы традиционно поработали с мячом, а потом было небольшое тактическое занятие, на котором мы немного разобрали манеру игры Аргентины, — рассказал защитник сборной России Фёдор Кудряшов.

— Месси частенько получает мяч на правом краю атаки, в вашей зоне, и уже оттуда смещается в центр. Готовы к таким манёврам?



— Было бы интересно сыграть против, наверное, лучшего игрока в мире. А как против Месси действовать – подскажут ближе к делу.

«Рассчитываем, что не понесём никаких затрат на приглашение Аргентины» Как прошла первая тренировка подопечных Станислава Черчесова перед матчем с Аргентиной.

После Кудряшова с прессой пообщался Антон Заболотный, который в отсутствие Дзюбы вполне может претендовать на место в основе.



— После последнего матча с «Краснодаром» я сказал, что нахожусь в плохой форме, — заявил нападающий. — Думаю, немного перегнул с самокритикой. Постараюсь, чтобы таких интервью больше не было.



— Уже отметили слабые места в обороне аргентинцев?

— Пока ничего не подмечал, мы ещё будем смотреть видео, изучать каждого защитника соперника. Черчесов скажет, сильная у аргентинцев защита или нет.

— В плане борьбы ваша связка с Марковым в «Тосно» — одна из лучших в РФПЛ. Занимались раньше борьбой?

— Нет (улыбается). Габаритных нападающих и ценят за умение бороться «на втором этаже». Но главное – взаимодействие в атаке. Это и приносит результат.



— Против вас будет играть Месси. Волнуетесь?

— Волнение присутствует, это нормально. Но паники нет. Это отличная проверка. Месси – гениальный игрок, но для меня в приоритете другие форварды. Например, Златан Ибрагимович, он для меня пример. Хотелось бы когда-нибудь вырасти его уровня.



Неизвестно, встретится ли когда-нибудь Заболотный с Ибрагимовичем, но вот возможность выйти на одно поле с Месси у него может появиться совсем скоро.