«Он будет в тройке лучших». Как Божович «реанимировал» земляка Джорджевича

От миниатюрного Мойковаца до курортной Будвы, столь любимой нашим человеком за безвизовый режим и «советский» колорит по приемлемой цене, всего полторы сотни километров. Два часа неторопливой езды на автомобиле. Но одноклубниками земляки Божович и Джорджевич стали только в России. Теперь уже можно сказать – на радость друг другу.

Миодраг – тот с порога обратил на себя внимание Премьер-Лиги. Сначала – ростом и остроумием, затем – профессиональными успехами. Одного года в новом чемпионате Божовичу хватило, чтобы втащить скромный «Амкар» в Европу и заинтересовать столичных работодателей. К тому времени как Джорджевич объявился в Санкт-Петербурге, его старший соотечественник успел вернуться в Пермь после безоговорочно успешного периода в «Москве» и менее однозначного – в «Динамо».



Трансфер Луки вызывал не меньший, а пожалуй, и больший скепсис в массах, нежели назначение «безымянного» черногорского тренера в Перми. Зачем ведущему клубу страны, при его-то экономических возможностях, понадобился 18-летний мальчик с футбольных задворков, поняли далеко не все. Да что лукавить – почти никто не понял. Дальнейшие события лишь сгущали сомнения в целесообразности сделки. Если у Спаллетти лёгкий, субтильный парнишка хотя бы изредка выходил на замену, то Виллаш-Боаш даже на лавке его не видел. За пару лет командования Андре «Зенитом» Лука провёл два матча за вторую команду и дважды же сходил в аренду. В «Сампдории» толком не играл, с заштатной «Понферрадиной» вылетел из испанской Сегунды. После такого казуса рассчитывать на безграничное тренерское доверие в Петербурге Джорджевичу было тем более сложно.

Кстати



Джорджевич реализует в этом сезоне 18,75% ударов по воротам (32 попытки — 6 голов).

На счастье Луки, вернулся он уже к другому Мистеру. В ещё большей степени прояснению его перспектив способствовала рекордная продажа Халка. У Луческу Джорджевич начал играть, победным голом отличился в памятной перестрелке в Тель-Авиве, открыл лицевой счёт в РФПЛ и Кубке России. Тем не менее концовку сезона черногорец целиком отсидел на лавке. На ней же встретил новый сезон – и, очевидно, по сей день там грустил бы, не протяни земляк Божович руку помощи.

Ломать систему. «Арсенал» показывает Премьер-Лиге важный пример Даже победа над «Зенитом» не так важна: это лишь повод поговорить о туляках.

Будь ему далеко за 30, он, возможно, и призадумался бы: «На кой ляд мне эта авантюра, если и тут неплохо кормят?». Молодому человеку, едва справившему 23-летие, мыслить такими приземлёнными категориями не пристало. Лука выбрал футбол – и не прогадал.



Много было наставников в жизни Джорджевича, но ни один из них, видно, не подобрал пресловутый ключ к его душе. Божовичу сделать это было априори проще, чем другим – он в прямом смысле слова говорил с футболистом на одном языке. А самое главное – рассчитывал, не на словах – на деле.

Другой на месте Графа после нескольких безрезультатных игр задвинул бы новичка в резерв. Другой, но не Божович. Миодраг продолжал ставить земляка в состав, терпеливо ожидая от него отдачи. И дождался! После роскошного гола «Ахмату» — головой с полутора десятков метров – Джорджевича прорвало. Петербургские болельщики, наверное, глазам своим не верили: «Неужто это наш Лука?». А он, забив один, второй, третий, продолжал рвать и метать, истосковавшись по серьёзному делу и болельщицким аплодисментам. Публика в Туле благодарная, атмосфера — душевная. Играть в такой, должно быть, одно удовольствие. А побеждать – ещё приятнее.

«Мешал «прошитый» газон». Зенитовцы критикуют поле и себя Дзюба не разговаривает, а Лунёв передаёт месседж болельщикам.

Шесть голов за 14 матчей наколотил черногорский «оружейник», и все, кроме одного, исключительной турнирной ценности. Только каспийский выстрел Джорджевича оказался по факту бесполезным – остальные приносили тулякам очки. Три победных гола и один «ничейный» дубль в Ростове – это, как несложно подсчитать, дополнительные семь баллов в копилку «Арсенала». Без них «канониры» были бы в зоне стыков, а с ними идут седьмыми, в паре пунктов от границы «европятёрки».



Не менее чудно наблюдать представителя «Арсенала» в бомбардирском топе. А он там есть – четвёртое-пятое место с Алексеем Миранчуком делит, в одном голе от Промеса и в двух – от Смолова с Кокориным.



Выходит, не ошиблась в нём питерская селекция пятилетку назад. А почему Лука только сейчас раскрылся и не в «Зените» – не к ней вопрос. Каждому футболисту важно найти своего тренера – Джорджевич, кажется, нашёл. И чемпионат обрёл ещё одного яркого мастера. Внезапно, а оттого вдвойне приятно.

— Никакого секрета тут нет, — объясняет подъём земляка Миодраг Божович. — Всё, в чём он нуждался, — это игровая практика. У нас Лука её получил. В таких условиях игрок, наверное, раскрылся бы вне зависимости от фамилии и национальности тренера. Он обладает ценными для нападающего качествами, и я уверен, что ещё прибавит. Джорджевич хорошо двигается, умело открывается и максимально серьёзно настраивается на каждый матч. Если бы ещё реализовывал все свои моменты – а их у него всегда много – был бы лучшим бомбардиром чемпионата! Хотя понимаю, что в команде, которая не борется за высокие места, выиграть этот титул будет сложно. Но в тройке лучших Лука будет, вот увидите!