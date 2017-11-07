«Зенит» опять не забил. Это Бердыев сломал игру Манчини

«Рубин» съедает Леандро Паредеса

У Курбана Бердыева много тактических проблем, и одна из ключевых – поиск ролевика, повторяющего функции Александра Ерохина в его «Ростове». Ерохин грамотно перемещался без мяча, менял расстановку команды с 5-3-2 (при обороне) на 3-4-3 (при атаке), в нужные моменты включался в штрафную площадку и обеспечивал прессинг. Бердыев так и не нашёл полноценного ролевика, способного стать для «Рубина» своим Ерохиным, но из имевшихся игроков ближе всех к его задачам Магомед Оздоев. В нынешнем сезоне Оздоев откровенно плох с мячом, но работой без мяча компенсирует свою тягучую игру. Особенно при стандартных положениях.

После эксперимента в Уфе, где Рубен Рочина играл полноценную «десятку», Курбан Бердыев снова подвинул свой генератор прессинга на двойную роль и разбил идею Роберто Манчини. Тренер «Зенита» сохранил неработающую схему 4-3-3, вернул в состав Паредеса, чтобы поправить переход из обороны в атаку. В домашнем матче с «Локомотивом» петербуржцы провели больше сотни атак через фланги, а через центр – всего 14, потому что тройка полузащитников была слишком заточена под оборону (Краневиттер – Кузяев – Ерохин). Решить проблему не вышло: в Казани «Зенит» провёл 22 атаки через центр, зато через фланги – 92.

Виноват Оздоев. Магомед стал лучшим игроком тура по пробегу, собрал 12 подборов и прессингом поджал Паредеса – аргентинца накрывали и до приёма мяча, мешая «Зениту» развивая атаки через него, и во время приёма, вынуждая Паредеса поскорее избавляться от мяча. Если Оздоев не успевал сработать по Паредесу в прессинге, Леандро накрывал кто-то ещё – Жемалетдинов или поднимавшийся чуть выше Камболов. Оздоев не выгрызал мяч в единоборствах (выиграл всего 7 из 22), но для игрока его задачи было важно именно обеспечить борьбу. Выиграть её – дело вторичное.

Под жёстким прессингом Паредес выдал слабую точность передач, значительно ниже обычного (78%). После 30-й минуты, когда Леандро под давлением Оздоева сделал несколько неточных передач, Паредес ушёл с позиции левого центрального полузащитника правее, под опеку Жемалетдинову. И сразу сделал острую передачу в атаке, где Кокорина вывели на удар в штрафной площадке. Для нынешнего «Зенита» – редкое явление.

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«Спартак» давит на фланг Живоглядова. Семак отвечает

Возвращение Зе Луиша добавило вариативности «Спартаку»: у Массимо Карреры снова появилась возможность использовать двух больших нападающих вместе, что против закрытой «Уфы» с мощной защитой было важной подмогой. Адриано, номинально вышедший левым инсайдом, при атаках смещался в центр, а к Комбарову на левый край подскакивал Квинси Промес. Сергей Семак в ответ усилил тыл – второй матч подряд инсайдом в схеме 3-4-3 стал Ондржей Ванек, номинальный центральный хавбек.

«Спартак» осознанно сильнее давил на правый край защиты «Уфы»: Дмитрий Живоглядов быстр и работоспособен, но не безупречен в позиционной обороне. Из-за этого Комбаров с Промесом часто возникали на фланге вдвоём, разматывая уфимского защитника – через левый край «Спартак» организовал 42% атак в матче. Видя проблемы на краю, Семак перестроил систему игры без мяча по ходу матча: изначально Ванек перекрывал центральную зону, а Живоглядову помогал Игбун, но после серии атак красно-белых через фланг Ванек поменялся местами с королём уфимской борьбы.

Правда, не всегда Ванеку и Живоглядову удавалось сковать Комбарова и Промеса. Вот один из таких моментов: чех играет по Комбарову, защитник – по Промесу, и Ванек контролирует забегание Дмитрия во фланг под передачу…

Но когда Промес уходит в центр, Живоглядов не успевает перехватить пас.

Шаг Массимо Карреры принёс результат – победный мяч был забит как раз с левого края. Живоглядов в голе не виноват, он играл по Комбарову, зато напорол опустившийся на фланг игрок атакующей тройки – теперь уже Стоцкий. Самый универсальный футболист Премьер-Лиги не накрыл Промеса в момент приёма, пассивно встречал голландца, что против Квинси губительно: даже проводя очень средний сезон, он может одним моментом решить судьбу матча.

Если оставить за скобками мелкие (и не очень) ошибки «Уфы» на фланге, где обостряли Комбаров и Промес, то команда Сергея Семака отзащищалась очень качественно. Визуальная непривлекательность игрового рисунка «Уфы» и обилие ударов по воротам Беленова негативно влияют на оценку команды от болельщиков, особенно если они носят красно-белое, но нужно признать: судьбу матча решили два эпизода, где «Спартак» банально взял индивидуальным классом игроков, а не командной игрой и созданием качественных моментов. Лучший по весу удар в матче красно-белые нанесли при счёте 2:1, когда убежали в контратаку на третий гол – а пока «Уфа» перекрывала «Спартаку» кислород, создавать моменты за счёт комбинаций у москвичей вообще не получалось.

«Уфа» умно использует удары от ворот

Для закрепления пройденного: да, «Уфа» незрелищна, часто сидит у своей штрафной, много тянет время и бесхитростно начинает атаки длинными передачами, но команда берёт чёткой организацией игры. Гол «Спартаку» родился из фланговой атаки с подачей Йокича, ложным открыванием Стоцкого и ныряющим из-за спины Джикии Игбуном: а мы предупреждали, что фланговые атаки «Уфы» – одни из лучших в Премьер-Лиге. Сергей Семак учит команду качественно делать много простых вещей. Одна из них – удары от ворот, что чётко было видно с трибуны тушинского стадиона.

«Уфа» подстраивается под Сильвестра Игбуна, идеального нападающего системы Виктора Гончаренко (в отличие от Чалова или Оланаре, Игбун не избегает борьбы вообще никогда, а процент выигранных единоборств уже не важен). Первый любопытный розыгрыш в телетрансляцию не попал, только финальный эпизод – в момент выноса Беленова Игбун располагается у центрального круга, а Ванек и Стоцкий заполняют зону на правом фланге, но затем резко ускоряется, возникает рядом с другими инсайдами и включается в борьбу за мяч.

Второй розыгрыш напомнил то, что делала сборная России на Кубке конфедераций (тогда героем перемещений был Дмитрий Полоз). До удара активно насыщается левая зона, но Беленов выбивает мяч на правый фланг, куда снова ускоряется Игбун. С ним бороться может только Дмитрий Комбаров, против которого у Слая преимущество в мощи.

Понимаю, что в построении командной игры такие детали – мелочи, но дьявол всегда в мелочах. «Уфа» очень чутко играет при аутах, как своих (забрасывая мяч в штрафную), так и соперника (прессингом лишая его вариантов вбросить мяч). Видно, за счёт чего Семак хочет добиваться результата в атаке – это создание численного преимущества в стратегически важных зонах, на фланге и в центре штрафной. У своих ворот «Уфа» ставит низкий блок и защищается хоть пятёркой, хоть шестёркой, неважно. С точки зрения организации игры на обеих сторонах поля это самый сильный середняк Премьер-Лиги: вы не замечаете это лишь из-за того, что «Уфа» незрелищна и тянет время с 20-й минуты.

С Хохловым «Динамо» начало работу над стандартами

Оценивать косметический ремонт Дмитрия Хохлова в «Динамо» пока рано – тренерская отставка родила ожидаемый эмоциональный всплеск и небольшой подъём планки результатов, что в принципе случается очень часто. Но даже при дефиците времени на перестройку команды и травмы двух лидеров Хохлов штрихами легонько меняет «Динамо». Каждый матч в старте выходит Александр Ташаев, выдавший три сильных матча из четырёх (четвёртый, в Казани, москвичи провалили в полном составе). Активнее и выше стал прессинг: накрывая Бумаля и Бавина в момент приёма мяча, высоко поднимаясь в давление за Бикфалви, «Динамо» обеспечило себе 20 перехватов на чужой половине поля – лучший результат в туре. Причём вообще за матч у бело-голубых 45 перехватов (14-е в туре), что говорит о стремлении сорвать атаку как можно быстрее, а в случае неудачи откатиться назад.

Но главное, что уже точно налаживает новый штаб, а не докручивает от старого (как прессинг) – стандарты. Хохлов здраво мыслит, что нынешнее «Динамо» должно концентрироваться на наборе очков, и подготовка стандартов поможет в выполнении задачи. Во-первых, отработка штрафных и угловых занимает меньше времени, чем постройка переходных фаз и постановка позиционной атаки. Во-вторых, с игры в «Динамо» создавать почти некому. Главным плеймейкером команды внезапно стал Антон Соснин, прятавший умный пас со времён работы в «Кубани» с Гончаренко. Больше обострять некому – выходящий «десяткой» Зотов не справляется с задачей.

Второй матч подряд на стандартах «Динамо» использует один алгоритм. Ташаев навешивает на ближнюю штангу, а Тони Шуньич за счёт движения в штрафной отклеивается от защитника и головой кидает мяч в дальний угол. С «Тосно» Шуньичу немного не повезло – штанга и удар рядом со штангой. «Уралу» босниец забил. Все команды за первый круг забивали со стандартов, кроме «Динамо» – теперь и москвичи утолили стандартную засуху.

В чужой штрафной Шуньич опередил Грегора Балажица – на стандартах они выдали адский микроматч. Балажиц забил в пустые ворота, уйдя от опеки Шуньича, а потом сам недосмотрел за Шуньичем в своей штрафной. Угадайте, кто опекал Балажица, когда словенец делал дубль.

План «Тосно» разматывает Сергея Петрова

Бочка мёда в поражении новичка Премьер-Лиги от «Краснодара» – качество работы в атаке. Дмитрий Парфёнов признал, что по содержанию атакующей игры «Тосно» провёл один из лучших матчей в сезоне, и план у чужих ворот своим движением объяснил Евгений Марков. Если Антон Заболотный всегда решает одну задачу, цепляясь за все лонгболлы, то Марков часто возникает в наиболее уязвимой зоне обороны соперника. Так «Тосно» получает преимущество в нужной зоне. Против «Динамо» Марков работал в центре, а с «Краснодаром» постоянно смещался налево, на фланг Сергея Петрова. Дополнительное давление на защитника оказал Резиуан Мирзов. Петров попал под огонь уже на 16-й секунде: под прессингом Мирзова выбил мяч в зону, где отскок уже караулил Марков.

План «Тосно» строился на нескольких деталях: умении Маркова насыщать нужные зоны, любви Заболотного к верховой борьбе, включениях Мирзова и слабой работе флангов «Краснодара» без мяча. Это относится не только к Петрову, часто уходящему в центр и открывающему пространство вингеру для рывка, как было на «Петровском». Что в Черкизово, что в Санкт-Петербурге плохо помогал защите правый инсайд «Краснодара». Жоаозиньо, лениво включаясь в работу без мяча при контратаке «Локо», дал рвануть по своему флангу Михаилу Лысову, что сделало победный гол в очном матче. А с «Тосно» недорабатывал Мамаев.

Проблемы доставлял и Кристиан Рамирес, ищущий мяч слишком высоко. «Тосно» с любовью пулять мяч вперёд длинными передачами часто формировал ситуации 2v3: Петров играл с Марковым, оба центральных защитника – с Заболотным, но выигранное единоборство в таких условиях формировало панику. Так «Тосно» нарисовал забитый мяч. Позже «лесники» активнее насыщали чужую половину при лонгболлах: Галиулин и Марков сковывали крайних защитников, Заболотный – центральных, а в левый фланг свободно врывался Мирзов.



План Парфёнова сработал. Марков, карауливший ошибки «Краснодара» на фланге, собрал 9 перехватов и подборов (в общей сумме), 5 за центральной линией – стал лучшим нападающим тура по работе без мяча. А Мирзов стал самым бьющим игроком тура с 6 ударами. Правда, из создания свободных зон «Тосно» мог извлечь больше – удары часто наносились из неудобных ситуаций.

Кононов уволен. Но дело его живёт

После победы над «Ростовом» и Михаил Галактионов, и Леонид Кучук подметили, что стиль и философия игры «Ахмата» не изменились – да и было бы странно что-то ломать за недельный цикл. «Мы продолжили следовать идеологии Кононова», – сказал Галактионов после матча, и действительно в стилистическом рисунке игры грозненцев мало что изменилось. Разве что длинных вертикальных передач стало чуть больше, чем диагоналей из центра на дальний фланг, ставших тактической фишкой команды при Олеге Кононове.

Главная зацепка – грозненцы очень качественно находят моменты для ударов. По явным голевым моментам, согласно статистике Opta, «Ростов» проиграл в Грозном 0:4, и чаще «Ахмату» удавалось создавать полноценную остроту лишь в гостевом матче с «Уралом» (где было 5:2 по явным моментам и 0:2 по счёту). Если строить турнирную таблицу по явным голевым моментам, грозненцы будут делить второе место с «Краснодаром», «Зенитом» и ЦСКА. Лучше только «Локомотив», упорно акцентирующий внимание на ударных точках.

Если что, в таблице первый столбец с числами – количество созданных явных голевых моментов, второй – количество допущенных, третий – количество очков, которые можно было бы набрать, если бы Big Chances автоматически становились голами, четвёртый – разница ожидаемых и реальных очков (плюс – недобор в реальности, минус – перебор). Из таблицы вытекает явный вывод: Кононов поспешил покинуть «Ахмат». У грозненцев возникали тактические проблемы, в первую очередь в центральной зоне, но атаки команда развивала очень умно.

«Амкар» ситуативно переходит на 4-4-2

С прошлого лета Гаджи Гаджиев почти не отступает от модуля с тремя центральными защитниками, меняя лишь расстановку (5-3-2 или 5-4-1) и оставляя неизменной тройку обороны. Исключения случаются, когда «Амкару» нужно спасать матч – тогда одного из защитников может поменять нападающий. В домашнем матче с «Анжи» пермяки как раз перестроились на 4-4-2 по ходу матча, причём ключом к перестановке стала замена центрального защитника на правого. Так «Амкар» атаковал с двумя правыми защитниками сразу, Мильковичем, вышедшим на замену, и молодым Мельниковым.

Правда, в стандартной конфигурации, с латералями, атака «Амкара» может быть вариативной – включения Мильковича на дальнюю штангу после подачи другого крайнего защитника уже приносили пермякам голы. В 4-4-2 план «Амкара» сузился до банальных навесов: пермяки сделали 16 подач (больше в туре – только «Спартак» и «Урал»), четырежды пробили из штрафной головой, под финальный свисток отправили туда ещё и защитника Сивакова, но креатив, и без того скудный, свели к абсолютному минимуму.

В материале использованы данные InStat, Opta, Understat и паблика «Пыльный чердак».