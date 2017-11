Все конфликты английской Премьер-лиги в этом сезоне

На днях Арсен Венгер сделал то, что раньше удавалось только Моуринью: достал Хосепа Гвардиолу. Накануне матча с «Арсеналом» Пеп в своём фирменном стиле выдал несколько комплиментов коллеге, его игровому стилю и заслугам перед футболом. Но после матча всё изменилось. Для начала Венгер разнёс судей. «Уровень судейства с каждым годом падает, это неприемлемо. Второй гол мы пропустили с пенальти, которого не было. Рахим Стерлинг отлично ныряет. Третий гол – офсайд». Потом пожаловался на «множество нереализованных моментов» у «Арсенала».

Возможно, Венгер немного погорячился. Например, эпизод с пенальти был разобран Марком Клаттенбургом в «Таймс». Самый авторитетный экс-арбитр Англии убеждён: это пенальти. «Нас не должна волновать репутация Стерлинга, когда мы оцениваем эпизод. Он поступил умно, затормозив, и Монреаль не успел остановиться и зацепил его. Был фол». Кроме того, со множеством нереализованных «Арсеналом» моментов тоже неувязка. Если бы все команды забили все свои моменты, то счёт был бы 4:1 к концу первого тайма. Но важно даже не это, а реакция Гвардиолы. Каталонца зацепили слова Венгера, и он ответил – что делает крайне редко.

«Мы провели хороший матч. Имели много явных моментов в первом тайме. Главной проблемой было то, что мы не завершали быстрые атаки ударами. Не хочу обсуждать судейство. Мы выиграли матч, проведя его на высоком уровне. Мне сказали, что третий гол был забит из офсайда. Я не хочу выигрывать таким образом, но иногда это случается со всеми. «Арсенал» тоже выиграл у «Бёрнли» после игры рукой на 96-й минуте». Это хороший ответ. Абсолютно корректный, но который ставит точку в дискуссии. Некоторым другим тренерам стоило бы попробовать делать так же.

«Пожимать руку? Это не важно. Важно, что мы выиграли. А уважение нужно демонстрировать на поле, а не за пределами поля». Вы можете подумать, что это трудности перевода, но Антонио действительно так сказал. You have to have the respect on the pitch not outside the pitch. То есть за пределами поля уважать коллег не нужно? Неожиданно.



Моуринью ответил довольно спокойно: «Не понимаю, чего вы от меня ждёте. Я пошёл к штабу «Челси», пожал руку ассистенту Конте. А он сам куда-то исчез. Я должен был бежать за ним к центру поля?». Так и было. Пока Жозе жал руки помощникам, Антонио шагал к центру поля.

Португалец немного постоял один, а потом пошёл в раздевалку.

Важнейшая победа над «МЮ» была добыта без него, в центре защиты играл Андреас Кристенсен. Более того, в запасе вместо Луиса оказался 17-летний Этан Ампаду. Конте прокомментировал выбор: «Всё очень просто. Я – тренер и должен принимать лучшие для команды решения. Мои решения должны приносить пользу всем, а не одному игроку. Во вчерашнем матче лучшим решением было выйти с Кристенсеном в основе и оставить в запасе Ампаду, ещё одного молодого, но важного игрока. Хорошего игрока. Что ждёт Давида в будущем? Я не знаю. Он должен по-настоящему усердно работать, иначе останется в запасе или на трибуне».

Вообще-то, после провального матча Луиса с «Ромой» потеря места в основе выглядит нормально. Но говорить, что бразилец проиграл место в запасе 17-летнему Ампаду по игровым соображениям? Хм… Конечно, мы верим, что это сделано не в воспитательных целях. Особенно если учесть, что защитник даже тренируется отдельно от команды.



Он тоже идёт на принцип. И считает, что тренер наказывает его за дружбу с Диего Костой. По крайней мере, об этом сообщает не таблоид Sun, а газета «Таймс». Сам Луис тем временем публикует видео с двойником-азиатом и благодарит болельщиков за поддержку.

Видео модно посмотреть в «фейсбуке» Давида Луиса.

Кстати, эпическое противостояние Конте vs Коста тоже формально относится к этому сезону. По крайней мере, Коста отказался приезжать на сборы «Челси» после того, как был включён в заявку на сезон, и уже после старта АПЛ ещё раз вспомнил смс от тренера – то, которое «спасибо за сезон, но больше я на тебя не рассчитываю». Коста рассказал всем об этом сообщении уже в третий раз и явно с каждым разом всё больше переживал: «Это был момент безумия. Никогда не встречал такого неуважения». Бедный Диего.

Антонио Конте vs руководство «Челси»

О конфликте с вице-президентом Мариной Грановской все знают ещё с лета. Тренер остался недоволен трансферной политикой клуба, а Грановская уже проработала запасной вариант на случай увольнения Конте и связывалась с Томасом Тухелем. Потом всё успокоилось, трансферный период закончился, тренер продолжил работать. Но вчера днём ситуация получила новый импульс. Технический директор «Челси» Майкл Эменало (на посту с 2011 года), автор схемы «20 игроков в аренду «Витессу» каждое лето» и большинства трансферов клуба, подал в отставку. Он объясняет решение тем, что устал, и говорит, что считает его оптимальным в том числе и для клуба. Telegraph сообщает, что для Романа Абрамовича отставка стала неожиданностью.

Марк Хьюз vs Жозе Моуринью

Португалец и рукопожатия – тема для книги. Материала достаточно. После выездной ничьей со «Стоком» он пожал руки всему тренерскому штабу, кроме Марка Хьюза. Почему? Ну, вообще-то, Хьюз толкнул его во время игры, а потом попросил арбитра удалить Жозе. Сам Хьюз объяснял это так: «Он зашёл в мою техническую зону. По правилам это запрещено, поэтому я оттолкнул его». Моуринью был краток: «Не хочу обсуждать глупости. Пусть их обсуждают дураки».

Начало этой прекрасной дружбы датируется прошлым сезоном, когда тренеры по очереди обвинили друг друга в высокомерии, а потом Клопп заявил, что его не интересует, что о нём говорит Жозе. После ничьей 0:0 на «Энфилде» Юрген не удержался от искушения поддеть фирменный стиль коллеги: «Их игра была предсказуемой. Моуринью делает то, что считает правильным, но мы не можем позволить себе так играть. Мы не можем сесть в оборону и сказать: давайте подождём».



Моуринью на это ничего не ответил. Правда, он не может просто перестать комментировать коллег, поэтому после удаления в матче с «Саутгемптоном» он заметил, что некоторым тренерам можно кричать на судей и прыгать по всей бровке, а его сразу удаляют. Как думаете, это был намёк на Клоппа, Конте или на обоих сразу?