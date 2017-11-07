Лихие в 90-е. Клубы, которые ушли на дно. Англия. Часть 2

Лихие в 90-е. Клубы, которые ушли на дно. Англия Что сейчас творится с «Лидсом», «Блэкберном», «Астон Виллой», «Ноттингем Форест» и «Шеффилд Уэнсдей».

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Одной части про английские клубы, которые по тем или иным обстоятельства отдалились от элиты в последние годы, нам показалось мало. Решили вспомнить ещё несколько команд, способных помочь вам вновь пережить то, что происходило на полях Англии в 90-е. Лихой «Уимблдон», крепкий «Ковентри», упёртый «Дерби», «Куинз Парк Рейнджерс», ведомый неподражаемым Лесом Фердинандом, «Болтон» с Яаскелайненом – об этих клубах говорим сегодня. И, конечно, рассказываем, чем они живут в наши дни.

«Ковентри Сити»

Что было в 90-х

Главное достижение «Ковентри Сити» в 90-х – клуб всю декаду играл в английской Премьер-лиге и не вылетал. Да, бывал на грани, но воли и характера хватало, чтобы зацепиться за последний вагончик.

Славился «Ковентри» тем, что давал дорогу в жизнь многим талантливым футболистам. Фил Бэбб, к примеру, раскрутившись в команде из Уэст-Мидлендс, получил приглашение из «Ливерпуля». Кевин Галлахер, вдоволь назабивавшись в составе небесно-голубых, ушёл в «Блэкберн», с которым стал чемпионом.

1997-й год. Дион Даблин празднует победу над «Манчестер Юнайтед» Фото : Reuters

Лицом «Ковентри», пожалуй, стоит назвать Диона Даблина. Не получилось у него в «Манчестер Юнайтед», но в новой команде он стал лидером, стал бороться за звание лучшего снайпера лиги. Темнокожего нападающего боялись все защиты АПЛ. А уж когда у него появился такой ассистент, как Гари Макаллистер, то Даблин установил рекорд результативности, забив 23 мяча в сезоне 1997/98. Правда, тем самым он спровоцировал свою продажу в «Астон Виллу».

Во второй половине 90-х с командой работал Гордон Страчан. Это был его первый тренерский опыт, причём довольно успешный. Имя он себе сделал.

Вылетел же «Ковентри» уже в 2001-м, когда лидером команды считался молодой Крэйг Беллами.

Звёзды 90-х

Дион Даблин, Гари Макаллистер, Фил Бэбб, Магнус Хедман, Кевин Галлахер, Гари Брин, Даррен Хаккерби.

Что с клубом сейчас

К сожалению, сейчас «Ковентри» сказочно далёк от Премьер-лиги. В прошлом сезоне он вылетел из Лиги 1 и вынужден играть в 4-м по рангу дивизионе Англии. Уже 6 лет фанаты клуба протестуют против руководства клуба. А он принадлежит Otium Entertainment Group, это дочерняя компания SISU. СИСУ – это крупный производитель грузовых автомобилей в Финляндии. Так вот владельцы уже давно начали сокращать расходы на содержание «Ковентри». Это и привело клуб в ту яму, в которой он сейчас находится.

В октябре 2016 года фаны забросали поле пластиковыми свинками во время игры с «Чарльтоном», но протесты не помогают. Кидали болельщики на поле и теннисные мячи уже в этом году. Ситуация не меняется к лучшему. Теперь «Ковентри» в Лиге 2, где занимает 6-ю строчку после 16 туров, то есть он находится в зоне переходных матчей. Команда обладает лучшей обороной, пропустив лишь 8 мячей. Шансы на возвращение в Лигу 1 есть, но для этого нужна хоть какая-то поддержка от руководства.

«Куинз Парк Рейнджерс»

Что было в 90-х

Лес Фердинанд был наиболее значимой фигурой в «Куинз Парк Рейнджерс» в 90-х. В лондонский клуб он попал ещё в конце 80-х, но поначалу не мог пробиться в состав, его отправляли в аренды. Темнокожий форвард даже до Турции добрался, где зажёг в составе «Бешикташа». По-настоящему Фердинанд раскрылся, когда «КПР» оказался в Премьер-лиге. Он стал эдаким стенобитным орудием сначала в руках Джерри Фрэнсиса, а затем и Рэя Уилкинса. За три сезона он наколотил без малого 70 мячей. И всё это время «рейнджеры» держались в десятке. А в чемпионате 1992/93 они и вовсе заняли фантастическое пятое место, только-только поднявшись из дивизиона классом ниже.

2017-й год. Лес Фердинанд в футболке «КПР» в благотворительном матче Фото : Reuters

Поучаствовать в еврокубках благодаря 5-й позиции не удалось. Тогда от Англии только первые три клуба гарантировали себе вояж на континент. Обладатель Кубка Англии отправлялся в Кубок кубков. Фердинанд мечтал биться за чемпионство, другие трофеи, и в 1995-м он перешёл в «Ньюкасл» за £6 млн. На вырученные деньги «КПР» не сумел найти замену ведущему снайперу и в следующем же сезоне покинул Премьер-лигу.

Звёзды 90-х

Лес Фердинанд, Дэвид Бардсли, Рэй Уилкинс, Кевин Галлен, Тревор Синклейр, Иан Холлоуэй, Найджел Куоши.

Что с клубом сейчас

Несколько лет назад мы видели «КПР» в Премьер-лиге, тогда в составе лондонцев зажигал Чарли Остин. В прошлом сезоне «рейнджеры» вполне могли вылететь и из Чемпионшипа, но сумели спастись. В данный момент команда Иана Холлоуэя, легенды клуба, находится во второй половине таблицы – на 15-й позиции. Напомним, что в Лигу 1 отправятся команды, занявшие места с 22-го по 24-е.

Бюджет у «КПР» по-прежнему достаточно солидный, достаточный для борьбы за возвращение в АПЛ. Стоимость всех игроков более 40 млн евро. Известных личностей хватает. Лучший бомбардир команды Конор Вашингтон в ближайшие дни будет бороться за право сыграть на чемпионате мира в составе сборной Северной Ирландии. Недум Онуоха и Стивен Колкер немало сезонов провели в Премьер-лиге. Материал у Холлоуэя неплохой, и пока ещё можно включиться в борьбу за места в плей-офф. От 6-го места отрыв лишь 5 очков.

«Дерби Каунти»

Что было в 90-х

«Дерби Каунти» объявился в Премьер-лиге лишь в 1996 году. Но «бараны» сразу же всех удивили довольно мощной селекционной кампанией. Это сейчас команда, поднявшаяся из Чемпионшипа, может спокойно зазвать к себе звезду из любой лиги. Тогда времена были другими. Но «Дерби» пригласил хорвата Алёшу Асановича, датчанина Якоба Лаурсена, шотландца Кристиана Дэйли. Все они были сборниками. А по ходу сезона атаку усилил костариканец Пауло Ванчопе. В итоге «Дерби» стал 12-м, украсив год феерической победой на «Олд Траффорд» над «Манчестер Юнайтед» — 3:2 с голами Ванчопе, Старриджа и Уорда.

1997-й год. Пауло Ванчопе празднует разгром «Арсенала» — 3:0 Фото : Reuters

Аппетиты владельца клуба Лайонела Пикеринга постепенно росли, и он договаривался с всё новыми легионерами. Появились в команде итальянцы – Стефано Эранио и Франческо Байано. Купили и ямайского форварда Диона Бартона. В 1997-м в «Дерби» оказался эстонский голкипер Март Поом, который стал настоящей легендой клуба.

Такое укрепление позволило «баранам» дважды финишировать в десятке на исходе 90-х. Восьмая строчка 1999 года так и остаётся рекордом «Дерби» за время существования Премьер-лиги.

Звёзды 90-х

Март Поом, Дин Старридж, Рори Делап, Малкольм Кристи, Пауло Ванчопе, Игор Штимац, Якоб Лаурсен, Кристиан Дэйли, Стефано Эранио, Франческо Байано, Дион Бартон.

Что с клубом сейчас

«Дерби» вполне реально увидеть в АПЛ уже в следующем сезоне. Пока что «бараны» находятся на 7-м месте в Чемпионшипе. Наверное, выйти напрямую не получится, отрыв от топ-2 великоват, а вот через плей-офф стоит попытаться.

Команда у Гарри Роуэтта очень перспективная в плане борьбы за возвращение в элиту. Недавно она выдала серию из четырёх побед. Проверенных бойцов хватает. Здесь и бывший вратарь сборной Англии Скотт Карсон, и Том Хаддлстоун, и Дэвид Наджент, и форвард чешской сборной Матей Выдра. Думаю, кто мало-мальски следил за английской Премьер-лигой, знает большую часть состава «Дерби». Джо Ледли зажигал в валлийской сборной на прошлогоднем Евро, Маркус Ольссон постоянно вызывается в сборную Швеции, у Андреаса Ваймана в активе полтора десятка встреч за команду Австрии.

Сильно удивлюсь, если по итогам регулярного сезона «Дерби» не окажется в топ-6 Чемпионшипа. А вообще «баранам» пора вернуться в АПЛ, где их не было видно с 2008 года.

«Уимблдон»

Что было в 90-х

«Уимблдон» в 90-х реально был лихим и крутым, и не только по той причине, что за него играл Винни Джонс. Нынешняя голливудская звезда, конечно, был заводилой, колоритным персонажем. И недаром «Уимблдон» прозвали «Бандой психов», правда, это было ещё в конце 80-х – в первое пришествие Джонса в клуб. За футбол в «Уимблдоне» 90-х отвечали другие люди. Робби Ирл, Джейсон Юэлл, Маркуг Гэйл, Эфан Экоку. Эти парни могли завертеть такую карусель, что не по себе становилось грандам Премьер-лиги. Команда была яркой, самобытной.

Если бы ей удавалось удерживать свой лучший уровень игры хотя бы в большей части матчей, то жёлто-синие забрались бы очень высоко, взяли бы какой-нибудь трофей. А так их потолком осталось 6-е место в АПЛ, ну и кроме того, были полуфиналы Кубка Англии и Кубка лиги.

1998-й год. Лидеры «Уимблдона» Джейсон Юэлл и Робби Ирл празднуют очередной гол Фото : Reuters

Но в сердцах болельщиков та команда «Уимблдона» из 90-х останется навсегда. Банда была что надо! А лидеры в ней играли подолгу, кто-то задерживался и на 10 лет. Поэтому имена тех же Ирла, великолепного кипера Нила Салливана, Гэйла, Экоку всем памятны и сейчас.

Звёзды 90-х

Джейсон Юэлл, Робби Ирл, Винни Джонс, Маркус Гэйл, Эфан Экоку, Нил Салливан, Эйвинн Леонардсен, Карл Корт, Бен Тэтчер.

Что с клубом сейчас

После того, как АПЛ попрощалась с «Уимблдоном», с клубом произошли серьёзные метаморфозы. В 2002-м году руководство решило перевезти жёлто-синих в Милтон-Кинс, чтобы как-то исправить финансовую ситуацию, начать играть на хорошем стадионе. Естественно, толпам фанатов такая идея не понравилась. Но акции протеста ни к чему не привели. Клуб уехал из Лондона на 60 км. А вскоре он и название изменил на «Милтон-Кинс Донс». Правда, к тому моменту на свете появился уже новый «Уимблдон». К его созданию были причастны многочие бывшие игроки, среди которых Деннис Уайз, Винни Джонс, Маркус Гэйл и Нил Салливан.

Свой путь свеженькому «Уимблдону» пришлось начинать с 9-й по силе лиге Англии. Но при поддержке Sports Interactive, компании, которая производит знаменитую компьютерную игру Football Manager, в которую, думаю, мы все играли, начался прорыв наверх. К 2011 году команда уже была в Лиге 2, а в 2016-м удалось прорваться и в Лигу 1.

Были уже очные встречи «МК Донс» и «Уимблдона», на которых по полной зажигали болельщики лондонского клуба. «МК Донс» в Англии ненавидят почти так же, как «РБ Лейпциг» в Германии. Многие фаны гостевых команд просто не ездят в Милтон-Кейнс, считая клуб искусственным.

В данный момент «МК Донс» и «Уимблдон» играют в одном дивизионе. Первые на 16-й строчке, вторые на грани вылета – на 20-й, между ними 4 очка. Мысли о прорыве в Чемпионшип пока не посещают ни тех, ни других.

2015-й год. Форвард «Уимблдона» Адебайо Акинфенва празднует гол в матче Кубка Англии против «Ливерпуля» Фото : Reuters

75% акций «Уимблдона» принадлежит организации болельщиков «The Dons Trust». Команда играет на небольшом стадиончике «Кингсмедоу», который не вмещает и 5 тысяч, но есть планы по расширению. Правда, без увеличения финансирования подняться выше не удастся.

«Болтон Уондерерс»

Что было в 90-х

В 90-х «Болтон» ещё не был завсегдатаем Премьер-лиги, он только готовил для этого базу. Ещё не прибыл в клуб Сэм Эллардайс, специалист, при котором «Уондерерс» заслужил уважение. Тем не менее и в том десятилетии «рысаки» едва не удивили всю Англию.

В чемпионате «Болтону» всё никак не удавалось застыть на одном месте. Приходилось то и дело менять прописку. Бюджет был достаточно скромным, а в то время телевидение ещё не платило командам АПЛ столько, сколько бы хватило на содержание сразу нескольких клубов в других лигах. Только к концу 90-х «Болтон» начал позволять себе приобретать легионеров. Одним из первых стал финский вратарь Юсси Яаскелайнен, которого все прекрасно помнят. Следом пришёл ямаец Рикардо Гарднер, отдавший «Уондерерс» почти 15 лет карьеры.

«Болтон» неожиданно выстрелил в сезоне 1994/95. В то время он находился за пределами АПЛ, зато ему удалось совершить сумасшедший рывок по дистанции Кубка лиги. Турнир, естественно, не самый популярный в Англии, но выиграть трофей хочется всем. В прошлом сезоне, думаю, все видели, как радовались футболисты «МЮ» победе над «Саутгемптоном», а что говорить про «Болтон» образца 1995 года.

Брюс Райоч вывел команду из Большого Манчестера в финал Кубка лиги. Но трофей всё же завоевал «Ливерпуль» благодаря дублю Стива Макманамана в финале. Сам же Райоч после этого вывел «Болтон» в Премьер-лигу, а сам отправился тренировать «Арсенал». Там он пробыл лишь год, потому как рассорился с руководством из-за трансферной политики. Но в последний момент он смог настоять на приобретении Дениса Бергкампа.

1997-й год. Защитник «Болтона» Марк Фиш в борьбе с форвардом «Челси» Туре-Андре Флу Фото : Reuters

«Болтон» же продолжил строительство будущего, позвав южноафриканца Пера Франдсена, Михаэля Йохансена, Марка Фиша, Яаскелайнена и многих других легионеров, которые станут предвестниками появления в «Уондерерс», действительно, громких имён.

Звёзды 90-х

Юсси Яаскелайнен, Кевин Нолан, Рикардо Гарднер, Алан Стаббс, Фил Браун, Пер Франдсен, Гудни Бергссон, Миксу Паателайнен.

Что с клубом сейчас

«Болтон» падал в Лигу 1, но провёл там лишь год, и уже нынешний сезон начал в Чемпионшипе. Вместе с «Сандерлендом» и «Бирмингемом» белые находятся в зоне вылета после 16 туров. Понятно, что задача формулируется предельно просто – сохранить прописку. Сделать это будет невероятно тяжело, ведь состав у «Уондерерс» едва ли не слабейший в дивизионе. Сэмми Амеоби и Адам Ле Фондре, наверное, самые известные фигуры. Вернуться удалось благодаря работе главного тренера Фила Паркинсона, который сумел объединить футболистов в тяжёлые времена.

У «Болтона» были серьёзные долги. Клуб никак не мог найти нового владельца. Некоторое спокойствие пришло после того, как Sports Shield Дина Холдсворса поглотил «Уондерерс». Но прощание с долгами не позволяет «Болтону» делать качественные приобретения. Нужно время. А его и нет. Иначе белым придётся вновь отступить в Лигу 1.