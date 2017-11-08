7 самых грубых игроков в нашем футболе

Фанаты ЦСКА и сторонники агрессивной манеры Вернблума расскажут, что за «армейскую» карьеру Понтус не нанёс ни одной травмы, за пределами поля – душка, а после жёлтых карточек часто переключается на другой уровень агрессии. Но факт: за шесть лет в России Вернблум насобирал 87 жёлтых (две из них объединились в красную), удалился лишь однажды и запомнился рядом откровенно грязных историй. Последняя – удар локтем в голову Алексея Миранчука, закончившийся потасовкой в дерби «Локомотива» и ЦСКА.

Вернблум ведёт себя на поле как законченный псих. Орёт на арбитров, апеллирует практически к каждому решению, провоцирует соперников и падает на газон сам, когда нужно (как в стычке от лёгкого пинка Тараса Михалика). Его заряженность на борьбу восхищает, но иногда у Вернблума шарики заезжают за ролики – и начинается фестиваль откровенной грязи.

Российские судьи боятся удалять Понтуса Вернблума. Уже шесть лет Всего одна вторая на 85 первых жёлтых. Это невероятно.

В Интернете найдутся фанфики с кричалками в честь жёсткого защитника, поигравшего за «Динамо» и «Спартак», а создатели игры Football Manager увековечили его в текстовых трансляциях матчей, где автоголы подписывали словами «как Ковтун». Как Ковтун – это и про любого грубого футболиста, хватающего карточки с нескрываемым удовольствием. За всю карьеру Юрий собрал 141 жёлтую и 14 красных – листопад что надо.



Говорящая история о Ковтуне гуляет с тренировки сборной России. Юрий жёстко приложил своего одноклубника Дмитрия Аленичева, на что он обиженно сказал Ковтуну – мол, зачем так жёстко, ты же меня знаешь? Ковтун ответил: «Вот именно, что знаю. Не знал бы, вообще закопал».

Юрий Ковтун Фото: РИА Новости

Йован Танасьевич

Дурную славу Танасьевич завоевал ещё в 1995-м – играл за молодёжную сборную Косово против Сербии и настолько зарядился на матч, что отправил в больницу грязным подкатом Матею Кежмана. В «Динамо» Йован балансировал на грани жёсткости и откровенной грубости, мотивируя одноклубников в интервью: «Если кто-то не борется, как я, у нас будут проблемы». Правда, тяжело бороться как Танасьевич. В единственном русском сезоне вне «Динамо», в «Ростове», Йован нахватал 14 жёлтых карточек за один чемпионат. За 27 матчей.

ЦСКА Газзаева был эталонно жёсткой командой, куда бы отлично вписался Вернблум. Игроком схожего типажа был Элвир Рахимич, и Шемберас был таким же – литовец прыгал в жёсткие подкаты, срывал контратаки и хватал в ЦСКА самые большие штрафы. В Премьер-Лиге он забил всего трижды, зато на красную карточку наработал 11 раз. Правда, его удаления чудодейственным образом влияли на команду положительно. В Париже в сезоне-2004/05 его удалили с поля за игру рукой при счёте 1:1, а потом Сергей Семак закончил хет-трик и отправил ЦСКА в Кубок УЕФА, который «армейцы» потом выиграют. Спустя шесть лет было удаление в дерби со «Спартаком» – и ЦСКА тоже выиграл тот матч.

Дейвидас Шемберас Фото: РИА Новости

Когда Гарсия только приехал в Премьер-Лигу, он ещё казался подходящим винтиком для конструкции с Витселем и Халком: выжигал опорную зону, выделялся качеством разрушения. Со второго сезона у испанца стало срывать крышу, и его стали ставить в списках самых грязных игроков лиги на один уровень с Вернблумом. И если швед часто встречает соперников лицом к лицу (история из дерби с «Локомотивом» тут скорее исключение), то испанец допускал именно много грязи: бил локтями, исподтишка. Уж если Юрий Ковтун однажды предлагал отстранить Хави Гарсию от игры на 6 матчей, за удар локтем в матче с «Краснодаром» – значит, испанец точно достиг искусства в провокаторском деле.

В Италии создали фан-клуб в честь капитана ростовских мужиков, и там придерживаются тех же взглядов в игре молдаванина, что и он сам: «Я жёсткий, но не грубый!». В прошлом сезоне Гацкан действовал так, что в его взглядах на свою игру можно было сомневаться – схватил три красные карточки уже к концу первого круга. Одну из них – за то, что ногой врезал в лицо Шамилю Гасанову из «Анжи», который потом мучился с зубами. К чести Гацкана, потом он позвонил сопернику и извинился, но славу костолома это не отменит.

Александр Мостовой говорил, что постоянные наказания Тарасова связаны с его регулярными тактическими ошибками. Он теряет позицию в центре поля, не успевает за соперником, резко ускоряющимся в его зону – и жёстко срубает его сзади. У Леонида Кучука, ценящего жёсткость, Тарасов заканчивал сезон с тремя красными карточками. Сам Тарасов пеняет на то, что во всём виноват стиль нашего футбола: «У нас такой футбол. Нежный. Сравниваю с английской премьер-лигой. Там судьи дают бороться жестко, по-мужски, но не жестоко. А у нас чуть контакт – свисток. И, получается, потакают симулянтам и их хитростям».



Возможно, Тарасов прав, но иногда жёсткость всех этих игроков переходит в грубость.