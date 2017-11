Болельщик «Спартака» подал на испанскую полицию в суд. Что происходит?

После окончания матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» — «Спартак» испанские полицейские переусердствовали и в ходе разборок разбили голову фанату «Спартака». Он просил позвать доктора, но парни в шлемах лишь безучастно наблюдали со стороны. Помощь пострадавшему в итоге оказали спустя 30 минут.

Сергей решил отстаивать свою правоту в суде и подал иск против действий полиции. Он обвиняет её в неоправданном насилии.



Череда событий, которая привела к насилию, — в специальном репортаже Ивана Карпова.

Почему «Севилья» закрыла продажу билетов для фанатов «Спартака»

Каждый из нас был шокирован этой новостью.

«Севилья» отреагировала спокойно: «У нас нет никакой информации о том, что русским запрещено посещать этот матч».



В УЕФА пояснили, что целью решения дисциплинарного комитета было «не допустить посещение фанатами «Спартака» матча в Севилье».



По утверждению организации, «будут предприняты все необходимые меры, чтобы таким болельщикам, если они будут идентифицированы, был закрыт доступ в любую часть стадиона».



Я — русский, но я не фанат «Спартака». Поэтому решил попасть на игру официально, по билету. Обратился к приятелю, он давно живёт в Малаге. У Бориса бизнес в России, он болеет за «Зенит», и его тоже удивили испанцы. Он взялся узнать, как решить мой вопрос.

Приятель писал за неделю до игры:



«Билеты продаются только для семей Socios del Sevilla FC (35 245 человек — это, при вместимости стадиона «Рамон Санчес Писхуан» в 42 500, почти 90%. — Прим «Чемпионата»).



При покупке нужно указывать имя, фамилию и DNI (налоговый номер) того, кто приглашает. А у русских, резидентов, чуть ли не Antecedentes penales (справку о судимости. — Прим. «Чемпионата») просят.



Друзья сказали, что написали в клуб, возможно, смогут помочь. Интересно, что произошло? Почему испанцы так жёстко обращаются с русскими и вообще откуда такое отношение к людям?»



Спортивный юрист Михаил Прокопец подсказал: в регламенте УЕФА есть любопытный пункт. Следуя ему, принимающая сторона имеет право «перераспределить возвращённые или не затребованные гостями билеты». После этого они станут недоступны для болельщиков гостевой команды.

37.03 The home club may reallocate tickets returned or not requested by the visiting club provided that all safety and security measures (as mentioned in the UEFA Safety and Security Regulations) are respected and that such tickets are not reallocated to supporters of the visiting club.

Хозяева воспользовались этим и решили продать билеты через фан-клуб среди местных. Каждый обладатель Fan-ID мог приобрести до шести билетов друзьям или родственникам.

Как русские покупали билеты

За пару дней до игры около стадиона в Севилье я встретил Илью. Он рассказал, что попросил друга из Германии купить ему билет через мировую площадку Viagogo.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Билеты номиналом 50 евро там стоили 280 + ещё 80 за услуги экспресс-почты. Илья перечислил около 70 тыс. рублей за три билета. Спустя пару дней его немецкий друг получил запрос паспортных данных тех, кто пойдёт на футбол. Он выслал сканы, пришёл ответ:



«Dear Maxim,



We are contacting you regarding your tickets for Sevilla vs Spartak Moscow — Champions League 2017-18 (Order 13989***). Due to restrictions put in place by UEFA, Spartak fans are now prohibited from attending this match. Unfortunately you will not be allowed into the stadium, and we will therefore have to cancel this order.



Thank you for your understanding.



Kind Regards, viagogo».



Viagogo уведомила, что «из-за ограничений УЕФА болельщикам «Спартака» запрещено посещение матча. Они не будут допущены на стадион, и поэтому Viagogo вынуждена отменить заказ».



В паспорте у Ильи не написано, что он фанат «Спартака». Как продавец «идентифицировал» (см. выше) клубную принадлежность покупателя? По национальности: русский — значит за «Спартак»?



Нет, их можно понять: ещё свежи в памяти кадры, на которых русские хулиганы бьют англичан в старом марсельском порту.

Видео можно посмотреть по этой ссылке.

История с файером тоже вряд ли добавила уверенности в кротком поведении русских фанатов. Из соображений безопасности, чтобы защитить своих и чужих, «Севилья» пошла против закона. Самым страшным для них было смешаться с толпой русских, запускающих ракеты по судьям.

Как бы то ни было, Илья на этот матч не попал.

Почему действия «Севильи» незаконны

Ответ «Севильи» по запросу Viagogo нарушает закон о правах потребителей, в основе которого лежат базовые ценности испанской конституции.



Решение об отказе принимала не Vaigogo, а «Севилья», на основании паспортных данных покупателей из России. А согласно закону: «Никому не может быть отказано в возможности приобретения товара или услуги, исходя из национального, религиозного, этнического или другого признака».



Иначе это дискриминация, за которую полагается крупный денежный штраф.

Футбол не для русских. Как фанатов «Спартака» притесняют в Севилье Билеты на ЛЧ нашим болельщикам не продают даже «барыги». Что дальше – беспорядки?

Почему испанцы так не считают

У испанского законодательства есть и обратная сторона. О ней мне рассказал пресс-атташе «Севильи» Хесус Гомес.



«По закону клубы не имеют права продавать билеты болельщикам гостевой команды на локальные сектора. Они могут купить их только в гостевую зону, а сейчас УЕФА запретил продавать туда билеты болельщикам «Спартака».



Выходит, когда «Севилья» продаёт билеты китайцам, она нарушает испанский закон? Хесус так не считает: «Это касается только фанатов гостевой команды. Как их идентифицировать? Не знаю, я не работаю в билетной кассе».

В переписке Гомес всё время кивал на решение УЕФА, и право «Севильи» реализовывать билеты среди своих болельщиков. Ещё он доказывал, что у меня не могут потребовать паспорт, поскольку билеты не поступали в широкую продажу, а реализовывались только через фан-клуб.



Как мы знаем из истории Ильи, это не так. Тем более за пару дней до того копию загранпаспорта затребовал мой испанский агент.

Как удалось купить билет

Через друзей друзей Борис нашёл члена фан-клуба «Севильи», который согласился помочь. Я отправил скан паспорта и стал ждать. Приходит сообщение:



«Всё очень забавно: уже с двух разных карт наш друг болельщик «Севильи» пытается купить тебе билет. Везде транзакцию отменяет точка продаж (звонили в банки)».



Проблема в том, что карты были российские, по испанской всё моментально прошло. Правда, клуб взял 48 часов на подтверждение сделки. На следующий день после закрытия официальных продаж, 30 октября, я получил именной билет с номером паспорта.

Забавно, но всё получилось потому, что мои друзья сначала пообщались с ответственным в клубе за абонементы, а после с самим президентом «Севильи». Для обычного человека это сверхусилия для того, чтобы приобрести билет. Кажется, их попытки изначально были обречены на провал. Вот необычная история одной из них.

Татарская болельщица «Севильи» из «ВКонтакте»

Ильмира родом из Татарстана, живёт в Севилье больше 10 лет, замужем за испанцем. Три года назад она пристрастилась к футболу. Сейчас она администрирует группу «Севильи» во «ВКонтакте» на 16 тысяч человек, но не смогла попасть на стадион, чтобы поболеть за любимую команду.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Она прекрасно знает людей, которые ей отказали, они давно сотрудничают. Месяц Ильмира ходила по кабинетам, пытаясь решить свой вопрос. Всё безрезультатно. Девушка резидент Испании, но гражданство у неё российское.



«Они сказали, что не могут продать билет человеку с русским паспортом, несмотря на резидентство Испании. Я пыталась всё сделать по закону, но меня вынуждают пробираться на матч нелегально. Я знаю одного перекупщика, жирный такой. Вроде как у него были билеты по 300 евро. Те, которые номиналом по 40, хотя продавались по 25. Не зря он разжирел на таких процентах».



В этот момент жирдяй проходил мимо, и девушка бросилась к нему. Поговорив с ним пару минут, она вернулась: «Билетов сейчас нет, ближе к вечеру должны появиться. Мы обменялись телефонами, он наберёт как только что-то появится. Цена от 200 до 300 евро. Дорого, но я готова заплатить, чтобы поддержать любимую «Севилью».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

К сожалению, у Ильмиры не получилось попасть на стадион. Жирный не помог, и даже супруг не сумел купить для неё в кассе билет.

Как в кассах продавали билеты, несмотря на «Sold out»

За день до матча возле касс блуждало несколько сотен русских болельщиков, но на стекле висела грустная табличка: «Sold out» («Распродано»). Забегая вперёд, отметим, что это было не совсем так — прямо перед игрой в кассах появились билеты для владельцев абонементов.



Я попросил девушку в окошке объяснить, нужен ли будет паспорт, чтобы купить билет, если бы он был в наличии. Она ответила: «Да, это требование УЕФА, они запретили «Севилье» продавать русским билеты». Об этом ей рассказал босс, я попросил позвать его.



Вышел мужчина в белой рубашке, ткнул пальцем в знак «Sold out» и стал что-то кричать. Я спросил по-английски: «На основании чего в кассе требуют паспорт?». Тут он поменялся в лице, попросил кассиршу вызвать полицию и скрылся внутри помещения. Через пару секунд оттуда выбежал другой человек. Он стал снимать на телефон, как я снимаю его, и назвал меня дураком.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Полиция дежурила неподалёку. В ходе короткой беседы меня попросили не накалять обстановку, сказали, что я «совершил акт агрессии» по отношению к кассирам. Но после того как они удостоверились, что я представитель прессы (в наличии было удостоверение), мы мирно расстались.

Как менялись правила и время продаж

Любопытно, как менялась информация о времени поступления в продажу билетов. Болельщик Сергей рассказал, что 30-го числа он подходил к кассам около девяти вечера и таблички «Sold out» там не было:

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«При мне подошли две девочки, они уверенно говорили по-испански. Подумал, что местные, оказалось, тоже из России. Они спросили в кассе, есть ли билеты. Им ответили, что есть, но продавать их будут завтра.



Билеты были как на боковые места за 60 евро, так и на центр за 80, и их было много. Я обрадовался, подумал, что вся эта смута в Интернете была просто так. Более того, девочки спросили, нужно ли показывать паспорт, и им сказали, что нет.



Подойдя к 12:00 следующего дня, я увидел табличку «Sold out». Пообщавшись с теми, кто дежурил с раннего утра, я узнал, что она уже висела, когда они пришли. То есть либо билетов не было, либо их раскупили ночью». В итоге на стадион Сергей не попал и, как и большинство гостей, смотрел футбол в баре. Но кое-кому всё-таки повезло.

Как русские проходили на стадион

Помимо себя знаю ещё трёх человек, которые прошли по билетам. Один из них эстонский студент из Англии. Парень купил билет у перекупщиков и, чтобы его не вывели со стадиона, закрыл ромбик на груди красной картонкой с надписью «Carne». По-испански это означает «мясо».

Местные удивлялись — как так, ведь русские знали, что, скорее всего, не попадут на игру, что будут сложности. Приходилось объяснять, что люди покупали билеты на самолёт до инцидента в Мариборе, планировали отпуск заранее. И всё равно для испанцев это звучало дико.

Уже после матча мы с коллегой встретили молодую пару, которой удалось попасть на стадион. Причём почти в святая святых — в сектор сразу над фанатской трибуной «Севильи». Болельщики знали испанский, встали рядом с одним из проходов и просили прохожих помочь с билетом.



Какой-то испанец сказал им, что у него есть один. Нужно было два. Он ушёл, вернулся с другом, и они вместе попытались зайти на сектор. Полиция их развернула, но после долгих уговоров и камуфляжа (нужно было скрыть спартаковскую символику) их пропустили:

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Мы закрыли спартаковскую символику накидками «Севильи», которые нам дали местные, и говорили по-испански. Это значит, мы уже не русские, и тот же самый полицейский, который раньше не пускал нас из соображений безопасности, потому что мы из России, на этот раз пропустил совершенно спокойно.



Расплачивались уже внутри: отдали 200 евро за двоих. Мужчина сказал, что это ещё дёшево. Нормальная цена 200 за билет, а он помог только потому, что мы молодые и говорим по-испански. Всем совет — учите языки!

Вроде секрет прост, но можно обойтись и без экстремального попадания на стадион. Особенно если прекратить стрелять из ракетниц по людям, чтобы не мучиться потом, что русским опять не рады где-то в Европе. В конце концов, первопричина всех испанских злоключений болельщиков «Спартака» — это не мафиозный УЕФА или боязливая «Севилья», а россиянин, который носит красно-белую розу.

Уродская политика. Ненависть и дискриминация на матче «Спартака» в Севилье Когда дали право не любить русских.

Как вела себя с русскими местная полиция до и после матча

До игры они лишь однажды вмешались, но по делу. Пожилой испанец возник перед камерами с провокационным плакатом, и почти сразу русские болельщики отобрали его, за что получили чисто символических «люлей» от конной полиции.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

А вот после матча полицейские явно увлеклись, когда вытесняли спартаковских болельщиков (не суперспокойных, но и не агрессивных) от места выхода команд к автобусам. Увлеклись настолько, что использовали спецсредства — дубинки. Как минимум три раза было применено насилие по отношению к разным людям: удар под коленку, по спине и, самый опасный, в голову.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Бедняге сильно досталось, и сейчас он собирается подать иск в Европейский суд по правам человека.

Фото: «Чемпионат»

Как Сергею объяснили юристы, для начала нужно подать заявление в местную полицию. Там его принимать отказались, сказали: «Идите в суд, у нас так устроено».

«В Севилье нам отказали различные органы. Заявление подали в Барселоне. Друзья в Москве собрали видеодоказательства и сделали фотографию того, кто меня ударил. Приложили все документы. Со слов того, кто принимал заявление, он переправил его в Мадрид. Если следствие установит, что спецсредства применялись без оснований, можно будет жаловаться в Европейский суд по правам человека и требовать компенсацию».



Нам же остаётся только ждать, какую оценку произошедшему даст испанская правовая система, и готовиться к выезду в Ливерпуль. Там будет жарко!