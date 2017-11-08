Болельщики «Зенита» обвинены в вандализме и расизме по итогам матча в Норвегии



petr-coldunov3:

— Я вчера во время перерыва говорил с некоторыми людьми, которые видели людей, которые знают, что было несколько человек, которые слышали, что в Норвегии едят людей. Это было ужасно!



Прядкин заявил о возможности давать победителю Кубка России путёвку в ЛЧ



deathanarhist85:

— Многие европейские федерации хотят, чтобы обладатель кубка России попадал в Лигу чемпионов.

captainmolot:

— Главный тренер «Луча-Энергии» Александр Викторович Тихоновецкий тактически переиграл Хосепа Гвардиолу в рамках первого тура ЛЧ. Напомним, встреча закончилась разгромом команды гостей со счётом 4:0. Гвардиола после игры сделал ряд высказываний по поводу некачественного газона на стадионе хозяев, однако тренер дальневосточной команды парировал данное заявление фразой: «Трава была отличная!»



Месси и Маскерано прилетели в Москву

fclm52:

— На маршрутке, класс!!!



chori10:

— Это не шутка

Месси на маршрутке.

Приехал не один —

Хавьер её водил!)



squi:

— Это ещё что) Вот 9-го числа я прилетаю из Самары и буду готовиться к походу на матч)



Абрамович пригласил Моуринью на ужин после матча «Челси» — «МЮ»



argentina8814:

— Один будет хвастаться своей самой дорогой яхтой, а другой — своим самым дорогим автобусом))



«Реал» намерен приобрести Неймара по окончании контракта Роналду или раньше



corpseburst:

— Неймар: Хочу выйти из-под тени Кавани. С детства за «Реал».



Аршавин: я гулял и безумно сожалею об этом. Надеюсь, что жена простит и вернётся



evgen033:

— Дорогие читатели, рассаживайтесь поудобнее вокруг костра.



surovij:

— Андрюша, твои надежды — твои проблемы!



yakup.aziza:

— Офигел просто от алиментов.



Болельщики «Халла» активно используют хэштег #SlutskyОut в социальных сетях



nottinghamf:

— Неужели «Халл» Слуцкого уволит Слуцкого?



pickuper:

— Слуцкий — фанатам: не дождётесь! Зря, что ли, я язык учил?



retardinho:

— Пике: он остаётся.

red-white serginho:

— Зря они так с человеком, который в космосе побывал…



sephirott:

— Первый пончик комом. Следующий клуб будет лучше!



Слуцкий: у «Халла» нет командного духа, игроки на поле похожи на манекенов



rw1994:

— Слуцкий: Придётся ещё раз петь «Катюшу», чтобы у команды был командный дух. Не играть, так хоть поржать смогут.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Игрок «Луча-Энергии»: мы терпели сколько могли, но дальше так нельзя



antowaa:

— Переадресуйте Кокорину, должен помочь, хотя бы вещи старые отдаст.



Голкипер «Майнца» рассказал, что перепутал мяч с отметкой для пенальти

Видео можно посмотреть на официальном youtube-канале Бундеслиги.

194119452017:

— Жена «накроет» с другой, теперь есть отмаза — с ней самой перепутал.



djager:

— Сложилось впечатление, что внутри мяча хомяк на гироскутере, или другой вариант: я курю то же, что и этот вратарь.



Месси начал тренировку со сборной Аргентины на базе «Спартака» в Тушино



blackdillon:

— Двух Месси на одной базе Тушино ещё не видывало!



alons0:

— Давыдов уже опроверг эту информацию и сказал, что сегодня дома сидит.



pepcher:

— «Чемп», сдаёшь позиции. Надо было написать просто: «Месси начал тренировку на базе «Спартака» в Тушино». И жирным выделить. И пустить заголовок в контекстную рекламу на сторонних сайтах.



diman19801980:

— Месси замечен на базе «Спартака»! Так и только так :)



1472178:

— Оставайся, Федун, вот икра)



camberbetch:

— Это целый лосось))) или осётр)))

saddamnwhosaying:

— Материал для селекции с доставкой. Дерзайте.



92imperator:

— Как бы по такой погоде Месси не дополнил композицию Старостиных.



Президент ФНЛ: игрокам «Луча-Энергии» сказали, что они забудут о проблемах



modzhahed:

— Типа нет команды — нет и проблемы?



lenin-cska-zenit:

— Ну всё — теперь чай после матча будет.



Ибрагимович нарушил регламент во время вручения «Мальмё» кубка чемпионов Швеции



19901911cska:

— Что этот регламент себе позволяет?