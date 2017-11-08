До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Текст: Галина Козлова
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат

«Слуцкий — фанатам: не дождётесь!»

Ажиотаж вокруг Месси и Ко на базе «Спартака», страдания игроков «Луча-Энергии» и хэштег про Слуцкого – в лучших комментариях читателей.
Футбол

Болельщики «Зенита» обвинены в вандализме и расизме по итогам матча в Норвегии

petr-coldunov3:
— Я вчера во время перерыва говорил с некоторыми людьми, которые видели людей, которые знают, что было несколько человек, которые слышали, что в Норвегии едят людей. Это было ужасно!

Прядкин заявил о возможности давать победителю Кубка России путёвку в ЛЧ

deathanarhist85:
— Многие европейские федерации хотят, чтобы обладатель кубка России попадал в Лигу чемпионов.

captainmolot:
— Главный тренер «Луча-Энергии» Александр Викторович Тихоновецкий тактически переиграл Хосепа Гвардиолу в рамках первого тура ЛЧ. Напомним, встреча закончилась разгромом команды гостей со счётом 4:0. Гвардиола после игры сделал ряд высказываний по поводу некачественного газона на стадионе хозяев, однако тренер дальневосточной команды парировал данное заявление фразой: «Трава была отличная!»

Месси и Маскерано прилетели в Москву

fclm52:
— На маршрутке, класс!!!

chori10:
— Это не шутка
Месси на маршрутке.
Приехал не один —
Хавьер её водил!)

squi:
— Это ещё что) Вот 9-го числа я прилетаю из Самары и буду готовиться к походу на матч)

Абрамович пригласил Моуринью на ужин после матча «Челси» — «МЮ»

argentina8814:
— Один будет хвастаться своей самой дорогой яхтой, а другой — своим самым дорогим автобусом))

«Реал» намерен приобрести Неймара по окончании контракта Роналду или раньше

corpseburst:
— Неймар: Хочу выйти из-под тени Кавани. С детства за «Реал».

Аршавин: я гулял и безумно сожалею об этом. Надеюсь, что жена простит и вернётся

evgen033:
— Дорогие читатели, рассаживайтесь поудобнее вокруг костра.

surovij:
— Андрюша, твои надежды — твои проблемы!

yakup.aziza:
— Офигел просто от алиментов.

Болельщики «Халла» активно используют хэштег #SlutskyОut в социальных сетях

nottinghamf:
— Неужели «Халл» Слуцкого уволит Слуцкого?

pickuper:
— Слуцкий — фанатам: не дождётесь! Зря, что ли, я язык учил?

retardinho:
— Пике: он остаётся.

red-white serginho:
— Зря они так с человеком, который в космосе побывал…

sephirott:
— Первый пончик комом. Следующий клуб будет лучше!

Слуцкий: у «Халла» нет командного духа, игроки на поле похожи на манекенов

rw1994:
— Слуцкий: Придётся ещё раз петь «Катюшу», чтобы у команды был командный дух. Не играть, так хоть поржать смогут.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Игрок «Луча-Энергии»: мы терпели сколько могли, но дальше так нельзя

antowaa:
— Переадресуйте Кокорину, должен помочь, хотя бы вещи старые отдаст.

Голкипер «Майнца» рассказал, что перепутал мяч с отметкой для пенальти

Видео можно посмотреть на официальном youtube-канале Бундеслиги.

194119452017:
— Жена «накроет» с другой, теперь есть отмаза — с ней самой перепутал.

djager:
— Сложилось впечатление, что внутри мяча хомяк на гироскутере, или другой вариант: я курю то же, что и этот вратарь.

Месси начал тренировку со сборной Аргентины на базе «Спартака» в Тушино

blackdillon:
— Двух Месси на одной базе Тушино ещё не видывало!

alons0:
— Давыдов уже опроверг эту информацию и сказал, что сегодня дома сидит.

pepcher:
— «Чемп», сдаёшь позиции. Надо было написать просто: «Месси начал тренировку на базе «Спартака» в Тушино». И жирным выделить. И пустить заголовок в контекстную рекламу на сторонних сайтах.

diman19801980:
— Месси замечен на базе «Спартака»! Так и только так :)

1472178:
— Оставайся, Федун, вот икра)

camberbetch:
— Это целый лосось))) или осётр)))

saddamnwhosaying:
— Материал для селекции с доставкой. Дерзайте.

92imperator:
— Как бы по такой погоде Месси не дополнил композицию Старостиных.

Президент ФНЛ: игрокам «Луча-Энергии» сказали, что они забудут о проблемах

modzhahed:
— Типа нет команды — нет и проблемы?

lenin-cska-zenit:
— Ну всё — теперь чай после матча будет.

Ибрагимович нарушил регламент во время вручения «Мальмё» кубка чемпионов Швеции

19901911cska:
— Что этот регламент себе позволяет?

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Комментарии читателей
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент