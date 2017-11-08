Болельщики «Зенита» обвинены в вандализме и расизме по итогам матча в Норвегии
petr-coldunov3:
— Я вчера во время перерыва говорил с некоторыми людьми, которые видели людей, которые знают, что было несколько человек, которые слышали, что в Норвегии едят людей. Это было ужасно!
Прядкин заявил о возможности давать победителю Кубка России путёвку в ЛЧ
deathanarhist85:
— Многие европейские федерации хотят, чтобы обладатель кубка России попадал в Лигу чемпионов.
captainmolot:
— Главный тренер «Луча-Энергии» Александр Викторович Тихоновецкий тактически переиграл Хосепа Гвардиолу в рамках первого тура ЛЧ. Напомним, встреча закончилась разгромом команды гостей со счётом 4:0. Гвардиола после игры сделал ряд высказываний по поводу некачественного газона на стадионе хозяев, однако тренер дальневосточной команды парировал данное заявление фразой: «Трава была отличная!»
Месси и Маскерано прилетели в Москву
fclm52:
— На маршрутке, класс!!!
chori10:
— Это не шутка
Месси на маршрутке.
Приехал не один —
Хавьер её водил!)
squi:
— Это ещё что) Вот 9-го числа я прилетаю из Самары и буду готовиться к походу на матч)
Абрамович пригласил Моуринью на ужин после матча «Челси» — «МЮ»
argentina8814:
— Один будет хвастаться своей самой дорогой яхтой, а другой — своим самым дорогим автобусом))
«Реал» намерен приобрести Неймара по окончании контракта Роналду или раньше
corpseburst:
— Неймар: Хочу выйти из-под тени Кавани. С детства за «Реал».
Аршавин: я гулял и безумно сожалею об этом. Надеюсь, что жена простит и вернётся
evgen033:
— Дорогие читатели, рассаживайтесь поудобнее вокруг костра.
surovij:
— Андрюша, твои надежды — твои проблемы!
yakup.aziza:
— Офигел просто от алиментов.
Болельщики «Халла» активно используют хэштег #SlutskyОut в социальных сетях
nottinghamf:
— Неужели «Халл» Слуцкого уволит Слуцкого?
pickuper:
— Слуцкий — фанатам: не дождётесь! Зря, что ли, я язык учил?
retardinho:
— Пике: он остаётся.
red-white serginho:
— Зря они так с человеком, который в космосе побывал…
sephirott:
— Первый пончик комом. Следующий клуб будет лучше!
Слуцкий: у «Халла» нет командного духа, игроки на поле похожи на манекенов
rw1994:
— Слуцкий: Придётся ещё раз петь «Катюшу», чтобы у команды был командный дух. Не играть, так хоть поржать смогут.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Игрок «Луча-Энергии»: мы терпели сколько могли, но дальше так нельзя
antowaa:
— Переадресуйте Кокорину, должен помочь, хотя бы вещи старые отдаст.
Голкипер «Майнца» рассказал, что перепутал мяч с отметкой для пенальти
Видео можно посмотреть на официальном youtube-канале Бундеслиги.
194119452017:
— Жена «накроет» с другой, теперь есть отмаза — с ней самой перепутал.
djager:
— Сложилось впечатление, что внутри мяча хомяк на гироскутере, или другой вариант: я курю то же, что и этот вратарь.
Месси начал тренировку со сборной Аргентины на базе «Спартака» в Тушино
blackdillon:
— Двух Месси на одной базе Тушино ещё не видывало!
alons0:
— Давыдов уже опроверг эту информацию и сказал, что сегодня дома сидит.
pepcher:
— «Чемп», сдаёшь позиции. Надо было написать просто: «Месси начал тренировку на базе «Спартака» в Тушино». И жирным выделить. И пустить заголовок в контекстную рекламу на сторонних сайтах.
diman19801980:
— Месси замечен на базе «Спартака»! Так и только так :)
1472178:
— Оставайся, Федун, вот икра)
camberbetch:
— Это целый лосось))) или осётр)))
saddamnwhosaying:
— Материал для селекции с доставкой. Дерзайте.
92imperator:
— Как бы по такой погоде Месси не дополнил композицию Старостиных.
Президент ФНЛ: игрокам «Луча-Энергии» сказали, что они забудут о проблемах
modzhahed:
— Типа нет команды — нет и проблемы?
lenin-cska-zenit:
— Ну всё — теперь чай после матча будет.
Ибрагимович нарушил регламент во время вручения «Мальмё» кубка чемпионов Швеции
19901911cska:
— Что этот регламент себе позволяет?