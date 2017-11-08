Команды, которые нас удивили в начале сезона

В этом списке вы найдёте не только маленькие команды. А все, которые сумели нас удивить — независимо от толщины кошелька.

1. «Лацио»: пицца, паста и бетон – итальянские традиции

Есть вещи, которые никогда не меняются. Дети пишут сочинения на тему «Как я провёл лето». Марио Балотелли получает столько же карточек, сколько забивает голов. А в Италии появляются тренеры, которые могут на коленке собрать тактически безупречную команду. Сейчас традицию поддерживает Симоне Индзаги.

В его команде растут большие звёзды, например Сергей Милинкович-Савич, которого «ПСЖ» безуспешно пытается купить дешевле 100 млн. Но сила «Лацио», конечно, не в именах, а в организации игры. В исключительно компактном (меньше 30 метров между линиями) механизме каждая деталь находится на своём месте. Чиро Иммобиле иЛуис Альберто образовали связку: испанец забыл поездку в Англию, как страшный сон, и раздаёт голевые передачи, Иммобиле превратился в такой Perpetuum Mobile. Лукас Лейва иМарко Пароло заливают центр поля бетоном, а Милинкович-Савич строит атаки, успевает в обороне и тащит мяч сам, когда партнёры плохо открываются.



Команда держится в зоне Лиги чемпионов и отстаёт от лидирующего «Наполи» на четыре очка, имея игру в запасе. Может сложиться ощущение, что высокое место – результат игры против слабых соперников, но это не так. Главный краш-тест в Италии – матч с «Ювентусом» — уже сдан. В грандиозном матче за Суперкубок в Риме «Лацио» оказался сильнее. А месяц назад команды сыграли матч чемпионата в Турине. И снова «Лацио» победил. Ещё один признак эмоциональной прочности – еврокубки. В Лиге Европы молодая команда тоже всех разрывает: четыре победы и гарантированное первое место в группе после четырёх туров.



Вряд ли Индзаги хватит опыта, а «скамейке» – длины, чтобы пройти всю дистанцию сезона ровно. Но начать сезон лучше было просто невозможно.

Он грохнул «Ювентус» и вернул Италии интригу Два года никто не мог победить «старую синьору» в Турине. До Симоне Индзаги.

2. «Валенсия»: у вас трудный характер? Вы нам подходите!

Всё, что нужно знать об идеальной команде-убийце: «Валенсия» в 11 турах Примеры нанесла 61 удар в створ и забила 30 голов. Если описывать стиль игры «Валенсии», не называя команду, может показаться, что речь об «Атлетико». Но визуально они отличаются. «Валенсия» более сбалансированная команда, в уравнении оборона-атака здесь меньше крена на первое слово.



Ещё Марселино Тораль пока не обладает таким же авторитетом, как Диего Симеоне. И некоторые психи (известный пенальтист Симоне Дзадза передаёт привет) могут не пожать ему руку после замены. Зря, ведь при Марселино Дзадза из человека-мема превратился обратно в форварда.



Но в целом тренер находит слова для трудных игроков. Ожил не только Дзадза, но и Гонсалу Гедеш, которому не нашлось места в «ПСЖ». И Жоффрей Кондогбиа, когда-то купленный «Интером» за большие деньги и сплавленный в аренду в «Валенсию». Он отказывался играть у Спаллетти, а у Марселино вроде ничего, играет. И даже неплохо. Забавный факт: Марселино должен был стать тренером «Интера» года назад, но в последний момент многоголовая гидра в миланском руководстве передумала. Сейчас довольны все.

Он наконец-то бросает вызов «Барселоне» и «Реалу». И это не Симеоне «Валенсия» снова в порядке.

3. «Интер»: всё дело в Спаллетти

По сравнению с прошлым сезоном состав почти не изменился. Постоянно играют в основе три новичка: Борха Валеро, Матиас Весино иМилан Шкриньяр. Кажется, что это не те игроки, которые могут обеспечить качественный скачок. Всё правильно, это делают не они.



Лучано Спаллетти работает со страстью. «Интер» борется до конца и демонстрирует характер: три победы одержаны на последних минутах. В общении с журналистами сам Спаллетти демонстрирует скромность и адекватность. «Ничья с «Торино» — нормальный результат. Они провели сильный матч, а мы допускали слишком много ошибок, мы не превосходим их настолько, чтобы выигрывать в таких условиях. Наша игра стала хуже после ответного гола, но это потому, что парни слишком хотели забить ещё».

Проблем всё равно хватает. Это жалкая скамейка запасных (практически без вариантов ротации в центр защиты и центр полузащиты) и трудности в позиционных атаках. Но по сравнению с прошлым годом это шаг вперёд. А отличная реализация Мауро Икарди помогает хотя бы частично маскировать неприятности.

Мауро Икарди – лучшее, что было в миланском дерби Аргентинец вошёл в историю.

4. «Тоттенхэм»: эволюция продолжается

Называть вице-чемпиона сюрпризом – нелогично. «Тоттенхэм» идёт в группе преследователей «Ман Сити» в Англии и занимает примерно то место, которого от него ждали. Но я объясню, как «Тоттенхэм» попал в этот список. Всё дело в Лиге чемпионов.



В последние годы команда год за годом становилась сильнее на внутренней арене, но при этом оставалась провинциальной. Состава не хватало на несколько турниров, ротация Маурисио Почеттино была неудачной. Ещё в прошлом году проблема привела к вылету из группы с «Монако», «Байером» и ЦСКА. «Тоттенхэм» за лето ментально вырос. Нельзя сказать, что состав стал намного глубже, в команде не появились новые опытные футболисты, но в группе с «Боруссией», «Реалом» и АПОЭЛ лондонцы гарантировали выход в плей-офф после четырёх туров. А победа над «Реалом» должна снять вопросы о провинциальности.

Самая тихая стройка века. Топ-клуб, о котором не говорят Вчера на равных играл с «Реалом».

5. «Шальке»: здравый смысл как концепция

31-летний тренер Доменико Тедеско всё ещё ждёт, когда на «Чемпионате» появится статья о нём. Скорее всего, до конца первого круга Бундеслиги это случится, а пока с ним стоит познакомиться хотя бы коротко.



Он не был профессиональным футболистом. На тренерских курсах учился вместе с Юлианом Нагельсманном. Первый шанс потренироваться самостоятельно в профессиональном футболе получил, когда «Эрцгебирге» из второй Бундеслиги застрял на последнем месте за несколько туров до конца чемпионата и рисковал провалиться в третью. Тедеско пообещали, что он сохранит работу, даже если не вытащит клуб из зоны вылета. Но он вытащил и ушёл сам. В «Шальке».

Проблемная команда, в которой прошлого тренера игроки в лицо называли трусом (конкретно это был Евгений Коноплянка). Команда, в которой слово «дисциплина» забыли за ненадобностью. Менять ситуацию пришёл молодой тренер без опыта работы в Бундеслиге.



Звучит немного безумно, но Тедеско сделал «Шальке» на редкость разумным клубом. Перевёл на игру с тремя защитниками, поставил контратакующую игру. Он очень отличается от модных немецких молодых тренеров, Нагельсманов, Хайзенхюттлей, Томасов Тухелей. В первую очередь тем, что для него явно важнее не следование изящной игровой концепции, а результат. Результат есть, «Шальке» идёт четвёртым и отстаёт от второго места на два очка. Да, с игры забито всего шесть голов (один из них – автогол), а со стандартов – восемь. Но какая разница, если есть результат? Главная проблема сейчас – Леон Горецка не хочет продлевать контракт. Он истекает летом, и «Бавария» уже приготовилась.

6. «Нант»: пожилой волшебник за работой

Ну ладно, то что происходит с «Нантом» — не совсем чудо. Это не аутсайдер, которого букмекеры считали главным кандидатом на вылет. И на титул «Нант» не претендует. Но то, что середняк идёт в зоне Лиги Европы и на два очка отстаёт от зоны ЛЧ, – заслуга исключительно Клаудио Раньери.



Летом клуб не усилился. Единственным новичком, о котором вы точно должны были слышать, стал Чиприан Тэтэрушану, вратарь «Фиорентины». Но Раньери никогда не были нужны известные футболисты, чтобы собрать крепкую команду в своём фирменном стиле.



Если бы в качестве результатов учитывались статистические показатели, «Нант» шёл бы в зоне вылета. По качеству игры в пас «канарейки» худшие во Франции, они мало бьют по воротам, не идут в дриблинг, не разыгрывают комбинации. Зато по количеству подач – первые в чемпионате. Каждый третий свой гол забивают после стандарта. Знакомая картина? Да, это типичная команда Раньери. Которая расположена в турнирной таблице куда выше, чем позволяет её состав – но это тоже привычно для итальянца.