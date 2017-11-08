Флюиды в баночку, завтрак с Забивакой – что окружает сборную Аргентины

Журналисты собирают аргентинские флюиды, а футболисты завтракают с Забивакой. Это и другое — в обзоре соцсетей сборной Аргентины.

Аргентинцы в Москве уже несколько дней, и следить за их столичными буднями довольно любопытно. Но сначала хочется поделиться одним случаем, произошедшем на открытой тренировке команды в среду утром. На что только ни идут люди, чтобы почувствовать дух латиноамериканского футбола! Одна журналистка придумала весьма оригинальный способ. Правда, осуществить задуманное ей не удалось.

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Пока журналисты мёрзнут по утрам перед тренировками и придумывают, чем порадовать читателей, футболисты стоят в пробках. Аргентинцы наивно планировали, что смогут за полчаса добраться от гостиницы до тренировочного поля, и…на первое же занятие ожидаемо опоздали на час.

Всё это время, например, Серхио Агуэро развлекался, как мог, и выкладывал забавные фото и видео в stories в своём Инстаграме.

Пока в Россию постепенно приходят зимние морозы, в Аргентине наступает лето. Наверное, оттого гостям из Латинской Америки особенно тяжело приспосабливаться к нашим условиям. Ещё бы! В Буэнос-Айресе +20 градусов, а у нас –ледяной ветер!

Но аргентинцы не унывают и вовсю готовятся к чемпионату мира. В любом случае, атмосферой праздника футболисты уже прониклись. Пауло Дибала, например, выходит на завтрак вместе с талисманом — волком Забивакой.

«Месси охраняет батальон СОБРа». Как сборная Аргентины тренируется в Москве Иван Карпов побывал на тренировке сборной Аргентины в Тушино и делится впечатлениями.

Как это обычно бывает во время международных перерывов, самостоятельно покидать территорию отеля и базы футболисты не могут. Приходится развлекать себя чем-то другим. Одни, например, рубятся в видеоигры.

Другие – соревнуются в смекалке, играя в настольные игры.

Фото: funkyimg.com

Третьи – просто отлично проводят время.

Фото: funkyimg.com

А вот нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси успел перед сбором сделать то, о чём мечтает чуть ли не половина футбольных болельщиков, — сфотографироваться с Лионелем Месси. «Спасибо за фото, кумир», — именно так подписал фотографию аргентинец.

Да и в целом настроение у футболистов из Латинской Америки отличное. На тренировки они непременно выходят с улыбками, шутят друг над другом и делают миллион (без преувеличений!) фотографий.

Судя по всему, в нашей стране сборной Аргентины нравится. И это вдвойне приятно, учитывая, что сборная уже отобралась на чемпионат мира и вернётся в Россию летом.