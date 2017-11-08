Друзья Месси и собутыльники Видаля. Как звёзды влияют на свои сборные

Лео Месси продолжают упрекать в том, что в сборную Аргентины вызываются лишь его друзья. Но он, конечно, не единственный такой.

После каждой неудачной игры сборной Аргентины местные журналисты начинают обсуждать состав национальной команды и рассуждать на тему того, что в неё приглашаются только друзья Лео Месси. По мнению критиков нападающего «Барселоны», подобное происходит при всех тренерах. Месси, конечно же, эти разговоры раздражают. В свежем интервью для TyC Sports, Лео ответил на обвинения:

— Это ложь и глупость, – сказал Месси. – Я не решаю, кто будет тренировать сборную Аргентины, и кто из моих друзей будет приглашаться в неё. Просто выполняю свою работу. Мне обидно, ведь в прессе называются имена столь уважаемых футболистов, как Хавьер Маскерано, Анхель Ди Мария и Лукас Билья. Люди не ценят их и мои заслуги. Писали о моём нежелании видеть в команде Мауро Икарди. Но я никогда не влиял на состав Аргентины.

Интересно, что в марте 2017-го бывший физиотерапевт сборной Карлос Дибос дал интервью, в котором тоже заявил о «клубе друзей», однако, по словам Дибоса, всем управляет не Месси, а Маскерано. Поэтому в составе регулярно появляются семь-восемь «лишних людей». Лионель же вообще не является лидером за пределами футбольного поля.

«Месси охраняет батальон СОБРа». Как сборная Аргентины тренируется в Москве Иван Карпов побывал на тренировке сборной Аргентины в Тушино и делится впечатлениями.

Самуэль Это’О

Экс-нападающий «Барселоны», «Интера», «Челси» и «Анжи» не единожды покидал сборную Камеруна и затем возвращался в неё. Это’О настолько чувствовал себя звездой национальной команды, что позволял себе вмешиваться в работу главного тренера. В частности, в 2013 году у 32-летнего нападающего случится конфликт с немецким наставником «неукротимых львов» Фолькером Финке. Это’О перед матчем настаивал на включение в основу голкипера Карлоса Камени и нападающего Пьера Вебо, но Финке решил иначе. Более того, по ходу матча, выигранного со счётом 1:0, немец заменил и самого Самуэля, что довело форварда до точки кипения.

Ещё раньше Это’О вступил в открытый конфликт с камерунской федерацией из-за финансовых вопросов.

Камерунец обвинил руководителей в коррупцией и развале футбола в стране, организовал бунт. В ответ его дисквалифицировали на восемь месяцев. Это’О рассказывал, что получает угрозы от представителей федерации, что кто-то хочет его убить. Поэтому нападающий жил с телохранителем и не ел вместе с партнёрами по сборной, так как боялся быть отравленным.

Трудно переоценить популярность Дидье Дрогба в Кот-д’Ивуаре. Экс-нападающий «Челси» на протяжении 12 лет выступал за национальную команду, сыграл за неё более сотни матчей и забил 65 голов. Стал лучшим бомбардиров в за всё время. Народ обожал Вождя, а влияние Дидье на процессы, происходившие в сборной было очень велико. Кое-кто от них пострадал. В частности, нападающий ЦСКА Сейду Думбия, по слухам, пролетел мимо ЧМ-2014 именно из-за конфликта с Дрогба.

В 2002 году в Кот-д’Ивуаре началась гражданская война. Одним из тех, кто помог хотя бы на время остановить её, стал именно Дрогба. После того, как национальная команда в 2005-м впервые пробилась на чемпионат мира, нападающий выступил с речью, которую на протяжении долгого времени каждый день транслировали по телевидению и радио. Призыв звезды футбола повлиял на настроение в обществе.

— Дорогие наши ивуарийцы, – с юга, севера, запада и востока, – обратился к соотечественникам Дидье. – Мы вам доказали, что Кот-д’Ивуар может объединяться для достижения цели. Теперь мы просим вас: сложите оружие! Наша страна не должна пойти на дно таким путём. Организуйте выборы и всё изменится в лучшую сторону.

Сегодня непривычно видеть сборную Швеции без её главной звезды – Ибрагимовича. Златан полтора десятка лет выступал за национальную команду и стал лучшим снайпером в её истории, забив 62 гола в 116 матчах. После Евро-2016 нападающий «Манчестер Юнайтед» решил уступить в сборной дорогу молодым. Другой бывший футболист сборной Швеции и «МЮ» Йеспер Блумквист утверждает, что к Ибре прислушиваются в стране, как к премьер-министру.

Разумеется, все тренеры шведов зависели от Златана Ибрагимовича. А кто не находил с ним общий язык, имел проблемы. Например, у нападающего был конфликт с помощником наставника сборной Маркусом Альбеком. Да и при выборе игроков мнение босса раздевалки учитывалось, в частности, ходили слухи, что полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума не вызывали в сборную Швеции из-за отношения к нему со стороны Златана. После одного из матчей сборной Ибрагимович позволил себе публично усомниться в решении Ларса Лагербека: «Надеюсь, Себастьян Ларссон и Фредрик Стор будут играть в основном составе».

Флюиды в баночку, завтрак с Забивакой – что окружает сборную Аргентины Журналисты собирают аргентинские флюиды, а футболисты завтракают с Забивакой. Это и другое — в обзоре соцсетей сборной Аргентины.

Нынешний главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли рассказал о том, что происходило со сборной Чили, с которой он работал в 2012-2016 годах. По словам Сампаоли, командой руководила банда, одним из «главарей» который был Артуро Видаль. Кроме полузащитника «Баварии» в группу вожаков входили Гонсало Хара, Жан Босежур, Хорхе Вальдивия и Маурисио Пинилья. Но именно Видаль попадал в самые громкие и некрасивые истории, когда находился в расположении национальной команды, пользуясь своим беспрекословным авторитетом.

— Видалю нравится прикладываться к бутылке, и он не контролирует себя. Когда мы возвращались на самолёте в Лиму, он подошёл ко мне и спросил, может ли выпить пива, которое купил в аэропорту. Я дал отрицательный ответ и хотел, чтобы на это обратило внимание руководство федерации футбола страны. Но Видаль и другие всё равно открыли бутылку с виски. Гари Меделю нравятся развлечения, однако он уже не пьёт. Алексис Санчес иногда просыпается с наушником в ушах и завтракает один, не общаясь ни с кем. Они заставляют Клаудио Браво нести ответственность, а руководит командой банда, – признался Сампаоли, предсказавший провал сборной Чили в отборочном цикле ЧМ-2018.