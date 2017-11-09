Для чего Слуцкий прилетел в Москву? Обзор дня

«Краснодар» сделал заявку на то, чтобы в недалёком будущем превратиться в базовый клуб сборной России, а Месси готов стать паломником.

Слуцкий в случае увольнения из «Халл Сити» может получить должность в «Челси»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий может занять одну из должностей в «Челси» в случае увольнения с поста главного тренера своего клуба, сообщает Telegraph.

Недавно «Челси» покинул Майкл Эменало, занимавший пост технического директора лондонского клуба. По данным издания, эта должность может быть упразднена, а обязанности распределены между другими сотрудниками. И в таком случае в «Челси», владелец которого Роман Абрамович помог Слуцкому трудостроиться в Англии, может предложить россиянину одну из должностей.

«Халл» под руководством Слуцкого потерпел три поражения подряд и после 16 туров занимает 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

«Он неплохой парень, но #SlutskyOut». Фанаты призывают уволить Слуцкого Фанаты «Халла» запустили в сети хэштег, в котором призывают руководство отправить Слуцкого в отставку. Так ли всё серьёзно?

Слуцкий прилетел в Москву и встретился с руководством ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий «Халл Сити», прилетел в Москву для встречи с руководством «армейского» клуба. Сегодня Слуцкий встретился и долго вёл переговоры с генеральным директором ЦСКА Романом Бабаевым в ресторане одной из московских гостиниц, утверждает «Советский спорт».

«Халл» под руководством Слуцкого потерпел три поражения подряд и после 16 туров занимает 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

В настоящее время главным тренером ЦСКА является Виктор Гончаренко.

Фанат «Спартака» судится с испанской полицией. У него есть шансы? Дискриминация, нарушение закона, насилие над фанатами — Иван Карпов о событиях в Севилье, которые привели к серьёзным последствиям.

Болельщик «Спартака», которому разбили голову, подал на испанскую полицию в суд

Болельщик «Спартака» подал в суд на испанскую полицию после выездного матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (1:2). Полиция применила силу к фанатам красно-белых, в результате чего одному из них разбили голову.

В итоге болельщик, которого зовут Сергей, подал иск против действий полиции. Он обвиняет органы правопорядка в неоправданном насилии.

«В Севилье нам отказали различные органы. Заявление подали в Барселоне. Друзья в Москве собрали видеодоказательства и сделали фотографию того, кто меня ударил. Приложили все документы. Со слов того, кто принимал заявление, он переправил его в Мадрид. Если следствие установит, что спецсредства применялись без оснований, можно будет жаловаться в Европейский суд по правам человека и требовать компенсацию», — рассказал болельщик в беседе с Иваном Карповым.

6 голов игроков «Краснодара» принесли сборной России U19 победу над Гибралтаром

Юношеская сборная России (игроки 1999 года рождения) матчем с Гибралтаром стартовала в первом квалификационном раунде Евро-2018 U19. Игра прошла в городе Ираклионе (Греция) на стадионе «Панкритио» и завершилась со счётом 6:0 в пользу российской команды.

Хет-трик оформил форвард «Краснодара» Иван Игнатьев, дубль на счету его одноклубника Даниила Уткина. Ещё один гол забил тоже игрок «быков» — полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов.

Россия U19 – Гибралтар U19 – 6:0 (0:0)

Голы: Уткин, 15 (1:0); Игнатьев, 18 (2:0); Сулейманов, 37 (3:0); Игнатьев, 38 (4:0); Игнатьев, 73 (5:0); Уткин, 90+1 (6:0).

Россия U19: Сафонов, Каккоев (Руденко, 46), Евгеньев, Бородин, Губанов, Голубев (к), Володкин (Горшков, 58), Сергеев (Цыпченко, 46), Уткин, Сулейманов, Игнатьев.



Турнирная таблица 10-й отборочной группы: 1. Россия — 3 очка (1 матч); 2. Румыния — 0 (0); 3. Греция — 0 (0); 4. Гибралтар — 0 (1).

Оганесян признал вину в хищениях при строительстве стадиона «Санкт-Петербург»

Бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян признал вину в хищении более 50,4 млн рублей при строительстве стадиона «Санкт-Петербург», сообщает аккаунт объединенной пресс-службы судов Петербурга в «Телеграме».

«Одиннадцатого октября 2017 года Оганесян обратился с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Дело в отношении него выделено в отдельное производство. Шестнадцатого октября 2017 года фигурант вину признал. Выполнены требования ст. 215 УПК РФ. Начато выполнение требований ст. 217 УПК РФ. Сумма похищенных денсредств, по версии следствия, составляет 50 480 862 рублей. Следователь просит суд продлить меру до 09.02.2018. Суд рассмотрит ходатайство 13 ноября», — говорится в сообщении.

Оганесян был задержан в Москве 16 ноября 2016 года. Его этапировали в Петербург, где предъявили обвинение в мошенничестве и арестовали. Срок содержания под стражей неоднократно продлевался. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, Оганесян обеспечил незаконное привлечение акционерного общества «ТДМ» в качестве субподрядчика к строительству стадиона на Крестовском острове. В результате этого в 2014 году было похищено более 50 млн рублей при заключении договора по поставке видеотабло.

Адвокат сообщил, что покинет сборную Нидерландов после ноябрьских матчей

Главный тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат сообщил, что предстоящие товарищеские матчи с Шотландией (9 ноября) и Румынией (14 ноября) станут для него последними в национальной команде. Контракт 70-летнего специалиста с голландской сборной истекает 1 декабря.

«Это два последних матча, затем я покину сборную Нидерландов. Предложений от клубов пока не получал. Давайте сначала проведём эти два матча, а потом посмотрим», — цитирует экс-тренера «Зенита» NOS.

Адвокат был назначен главным тренером сборной Нидерландов весной этого года, но не смог вывести оранжевых на чемпионат мира 2018 года.

Флюиды в баночку, завтрак с Забивакой – что окружает сборную Аргентины Журналисты собирают аргентинские флюиды, а футболисты завтракают с Забивакой. Это и другое — в обзоре соцсетей сборной Аргентины.

Месси рассказал, что готов сделать, если выиграет со сборной Аргентины ЧМ-2018



Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сказал, что готов сделать, если выиграет с национальной командой чемпионат мира 2018 года в России.



«Если выиграем, обещаю, что пройду (паломническим путём. — Прим. «Чемпионата») до церкви святого Николая. Мы все хотим выиграть чемпионат мира», — приводит слова Месси AS со ссылкой на TyC Sports.



Церковь святого Николая находится недалеко от города Росарио, в котором родился Месси. Эта местность известна явлениями Девы Марии.



Напомним, Месси в составе сборной Аргентины находится в России, которая 11 ноября сыграет с командой Станислава Черчесова. 14 ноября в Краснодаре аргентинцы встретятся с Нигерией.