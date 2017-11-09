7 трансферов, которые неожиданно «выстрелили» в этом сезоне

7. Ришарлисон

Из «Флуминенсе» в «Уотфорд», 12 млн евро

Такие трансферы нередко остаются за кадром и редко выстреливают. Всех талантов из Бразилии разбирают топ-клубы, а переходы остальных в команды второго эшелона мало кого интересуют. Однако с трансфером Ришарлисона «Уотфорд» попал в десятку. 20-летний бразилец – один из лучших в АПЛ по созданию голевых ситуаций – он крут в дриблинге, здорово играет в пас, а главное – не заигрывается. Наверняка уже следующим летом «шмели» сорвут солидный куш на его перепродаже.

Из «Ростова» в «Зенит», бесплатно

Если «Зенит» и правда не заплатил «Ростову» ни копейки, то это пока определённо лучший трансфер лета РФПЛ. Ерохину нередко достаётся за слабую продуктивность и неподобающую игру в отборе, но по умению искать свободные пространства и создавать оттуда моменты Александр – один из лучших в лиге. И это несмотря на тотальную аргентинизацию «Зенита» и наличие такого мастера, как Нобоа. В общем, приглядитесь к фигуре Ерохина, он играет неброско, но очень эффективно. Манчини ставит его в состав не просто так.

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5. Мариано

Из «Реала» в «Лион» за 8 млн евро

В «Реале» Мариано беспросветно сидел за спинами Бензема и Мораты. Летом ему стукнуло 24, нужно было что-то менять, и потому он без сожалений согласился на предложение «Лиона», который в срочном порядке искал замену ушедшему в «Арсенал» Ляказетту. 8 голов в 10 играх – больше, чем у Неймара, за которого «ПСЖ» заплатил почти в 30 раз больше. Учитывая слабую результативность Бензема и отсутствие альтернатив в атаке, Мариано вполне мог пригодиться Зидану. Но «Реал» не удосужился включить пункт о возможности обратного выкупа его контракта.

4. Гонсалу Гуедэш

Из «ПСЖ» в «Валенсию», аренда

Талант Гуедэша никогда не подвергался сомнению – «ПСЖ» зимой не просто так заплатил за него 30 млн евро. Однако с приходом Неймара и Мбаппе стало окончательно ясно, что молодой португалец места в составе не получит. «Валенсия» взяла его, что называется, до кучи. Для обширной ротации. Никто и предположить не мог, что Гуедэш станет одним из главных открытий сезона в чемпионате Испании. 3 гола и 5 ассистов в 11 играх – это впечатляет, но роль Гонсалу в команде куда обширнее. Он создаёт больше всех голевых моментов для партнёров и наверняка после всех разговоров вокруг Неймара «ПСЖ» всерьёз задумается о его возвращении.

Максимилиан Филипп Фото: Reuters

3. Максимилиан Филипп

Из «Фрайбурга» в «Боруссию» Д за 20 млн евро

Да, у нынешней «Боруссии» полно проблем. Но исключительно в защите. В атаке всё в порядке, и во многом благодаря Филиппу. Летом дортмундцы с большой неохотой расстались с Усманом Дембеле – только после того, как развели «Барселону» на большие деньги. За скромную по современным меркам сумму выписали вместо него белокурого вингера из «Фрайбурга» и ни разу не пожалели. Филипп – один из самых полезных игроков в атаке «Боруссии». И не только из-за 5 забитых мячей. 12 созданных шансов, 12 подборов в атаке в девяти играх – шикарные цифры.

Симоне Дзадза Фото: Reuters

Из «Ювентуса» в «Валенсию» за 16 млн евро

Ещё этим летом «Валенсия» сожалела, что после аренды Дзадзы из «Юве» согласилась прописать пункт об обязательном выкупе контракта. Симоне в прошлом сезоне забил всего 6 мячей, что никак не впечатляло. «Летучим мышам» всё-таки пришлось заплатить 16 млн, но осознавший лежащую на нём ответственность итальянец вдруг начал регулярно забивать. Даже сверхрегулярно. На его счету 9 голов в 11 матчах Примеры, больше только у Лео Месси. Сейчас можно определённо говорить, что наличие Дзадзы – один из основополагающих успехов этой «Валенсии».

Он наконец-то бросает вызов «Барселоне» и «Реалу». И это не Симеоне «Валенсия» снова в порядке.

Из «Гуанчжоу Эвергранд» в «Барселону» за 40 млн евро

До «Барселоны» в своей карьере Паулиньо играл всего в одном серьёзном клубе – в «Тоттенхэме». И там полностью провалился. Качества игрока box-to-box «шпорам» не пригодились, и бразилец в 27, казалось, отправился доигрывать в Китай. Тем страннее спустя два года смотрелся трансфер в «Барсу», да ещё за 40 млн евро. Паулиньо был хорош в сборной Бразилии, но чтобы в 29 заиграть на уровне «Барсы» после двух лет прозябания в Китае? Это казалось каким-то сюром. Но Паулиньо сделал это. В его лице Вальверде получил работоспособного и сильного в физическом плане игрока, который помогает Бускетсу в опорной зоне и мастерски подключается к атакам. А главное – здорово взаимодействует с Месси. Что в современной «Барселоне», пожалуй, важнее всего.