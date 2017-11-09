Команды, которые нас разочаровали в начале сезона

Первая часть разбора была посвящена командам из европейских топ-лиг, которые приятно удивили в начале сезона. Переходим ко второй: о тех, кто тоже удивил. Но неприятно.

Команды, которые нас удивили в начале сезона В хорошем смысле слова.

1. «Реал»: стечение всех обстоятельств сразу

Как же хорош был «Реал» в матчах за Суперкубок! Целеустремлённость, организованность мадридцев была особенно заметна на контрастном фоне «Барселоны», которая не всегда понимала, что делать с мячом. Но начался чемпионат, и всё изменилось. «Барса» наконец забыла 4-3-3 и отлично себя чувствует с расстановкой 4-4-2. А «Реал»… в одном из предыдущих обзоров я говорил, что Зинедин Зидан попал в идеальный шторм. Победа над тонущим «Лас-Пальмасом» (семь поражений подряд) его не отменяет.

Дисквалификация Роналду и травма Бэйла в сочетании с разочаровывающей формой Лукаса Васкеса обнажили проблему, которую удавалось замаскировать год назад – короткий состав. Без Хамеса и Мораты Зидан практически потерял возможность влиять на игру. Пространство для любимой французом ротации тоже сузилось.

Вернулся Роналду, но внезапно не стал забивать пачками. Не нужен подробный тактический разбор со схемами и кружочками, чтобы объяснить спад переменой позиции или игры: всё проще. Посмотрите последний матч с «Лас-Пальмасом», там Криштиану упустил верный момент и попал в перекладину. Он остаётся игроком эпизода и по-прежнему палит по воротам чаще всех футболистов в Испании. Но просто чаще промахивается. Виноват Карим Бензема?

Ещё одно утерянное качество «Реала» — победы на последних минутах. Умение выгрызать победы в ничейных матчах осталось в прошлом сезоне. Пожалуй, это самая серьёзная проблема, поэтому вам стоит прочитать о ней более подробно.

«Реал» отстаёт от «Барселоны» уже на 8 очков. Что не так? Разбираемся, есть ли в команде Зидана кризис.

«Реал», конечно, ещё прибавит. Если не в качестве игры, то в графике набора очков. Но «Барселона» уже очень далеко.

2. «Атлетико»: все устали. В том числе друг от друга

В прошлом сезоне «Атлетико» иногда производил впечатление эмоционально выгоревшей команды. Диего Симеоне, конечно, научил своих парней добросовестно умирать на поле, но всё-таки в лучшие времена они делали это с огоньком, а не формально. В любом случае мадридцы достойно провели сезон. Закончили Примеру на родном третьем месте, проползли через «Лестер» в полуфинал ЛЧ… А вот летом отсутствие свежей крови, кажется, добило команду.

Заскучал Антуанн Гризман, а без него команде традиционно тяжело даются голы. Феррейра-Карраско тащит, но он пропустил часть игр на старте. В Примере «Атлетико» забил 16 голов, но это благодаря разгрому «Лас-Пальмаса» во втором туре. Без этих пяти голов ясно, насколько всё плохо. В последних пяти турах забито четыре гола. Но четвёртое место в чемпионате, как и плохая результативность – не проблема для Симеоне. Запаса прочности, чтобы не вывалиться из зоны ЛЧ, должно хватить, а принципиальной разницы между третьим и четвёртом местом нет. Проблема в другом.

Два забитых гола и три очка в Лиге чемпионов – «Атлетико» уже одной ногой в ЛЕ. Чтобы зацепиться за плей-офф, нужно обыгрывать «Рому» дома, «Челси» на выезде и ещё молиться, чтобы параллельно «Карабах» отобрал у кого-то три очка. Вы верите?

Три топ-клуба проваливаются в Лиге чемпионов У «Монако», «Атлетико» и «Боруссии» ничего общего. Кроме одного: они не выиграли ни одного матча.

3. «Лилль»: как не надо устраивать революцию

Это уникальная история. «Лилль» никак нельзя причислить к топ-клубам, но всё дело в том, что руководство строило огромные планы на сезон. Пригласило тренировать Марсело Бьельсу, причём предварительный контракт был заключён ещё в феврале, и взаимное изучение длилось несколько месяцев. «Лилль» перестроил базу и серьёзно усилился. Под нового тренера были приобретены девять игроков за рекордные для клуба 65 млн евро.

Бьельса пришёл, установил свою фирменную диктатуру (от запрета мобильных до мотивирующих цитат на стенах), начал наигрывать сложную расстановку 3-3-3-1. И «Лилль» посыпался. Игроки оказались просто не готовы к таким требованиям тренера. Огромное владение мячом (вторые в лиге после «ПСЖ») не конвертируется в голы или хотя бы удары. Высокий прессинг приводит к провалам в защите.

После победы над «Нантом» Раньери в первом туре (в начале августа), второй победы пришлось ждать до ноября. Бьельсу бы давно уволили, если бы не огромная неустойка от долгосрочного контракта – 14 млн евро. Его пришлось оставить, и в игре с главным аутсайдером лиги «Лилль» прорвало: три гола в ворота «Метца» в гостях. Игроки адаптировались? Об этом говорить рано. Но это действительно уникальный случай. Когда скромный клуб пытается сделать скачок, всё идёт не так – но тренер сохраняет работу, потому что нет денег на неустойку. На примере «Лилля» мы сейчас сможем увидеть, что бы было, если бы клубы больше доверяли тренерам в неудачные отрезки сезона и не спешили с увольнением.

4. «Милан»: шутка про 200 млн

Возможно, Винченцо Монтелла просто не годится для решения серьёзных задач? Это было бы жестоко по отношению к одному из самых интересных молодых итальянских тренеров, но пока опасения подтверждаются. Монтелла не пошёл на принцип в отстаивании своей концепции футбола, но, сделав игру «Милана» более прагматичной, он не добился результата.

Принципиальные матчи с «Ювентусом», «Интером», «Ромой» проиграны. Разгром от «Лацио». На поле нет места для одного из лучших игроков прошлого сезона. Суса бегает в центре вместо того, чтобы создавать ширину атаки. Леонардо Бонуччи скорее разрушил хрупкий баланс в защите, чем вывел её на новый уровень. Лукас Биглия просто не пригодился. Главное – глядя на игру «Милана», не получается ни найти признаки прогресса, ни хотя бы понять, чего добивается Монтелла.

Ад перфекциониста. Почему 200 млн не помогают «Милану» Винченцо Монтелла старается сделать всё идеально.

5. «Эвертон»: как потратить деньги хуже, чем «Милан»

Прочтите ещё раз предыдущий параграф. Чтобы понять ситуацию в «Эвертоне», нужно посмотреть на проблемы «Милана» и умножить их на два. «Эвертон» умудрился потратить полученные за Лукаку миллионы и ещё кучу денег (всего 160 млн), но так и не купить мощного центрфорварда. Зато теперь Гилфи Сигурдссон, Дэви Класен и Уэйн Руни могут контролировать мяч в середине поля и недоумевать, кому отдать последний пас. По крайней мере, Роналд Куман объяснял неудачи команды именно так: нет игрока, который смог бы заменить Лукаку, и привычная модель игры оказалась разрушена. Но давайте честно: это неправда.

По крайней мере, не вся правда. Куман потерял контакт с командой, иначе не объяснить ужасную, ниже их возможностей, игру всех центральных полузащитников. Слабая игра при стандартах у своих ворот тоже не возникла из-за ухода Лукаку. Наконец, системная ошибка защитников, которые в любом сочетании уязвимы к вертикальным забросам за спину, – это тоже не из-за Лукаку. Возможно, «Эвертон» испытывает проблемы с идентификацией: клуб не хочет предлагать Сэму Эллардайсу длинный контракт и мечтает о топ-тренере, Симеоне или Анчелотти. Ну, кхм, амбициозно. Хотя из зоны вылета выбраться уже удалось.

Дэвиду Ансуорту, который руководит «Эвертоном», пока Анчелотти и Симеоне не поняли своего счастья, не позавидуешь: команда расколота, на одной из тренировок случился конфликт с участием Моргана Шнайдерлена и Кевина Миральяса. Обоих отстранили и не включили в заявку на матч с «Уотфордом». Это помогло. Миральяс уже извинился перед командой, Морган всё отрицает. Правда, у Руни всё ещё хватает проблем. Он уже закончил красить скамейки (наказание за вождение в нетрезвом виде), но в победе над «Уотфордом» его заслуга минимальна.

Родной клуб Уэйна Руни пока разочаровывает болельщиков Фото: Reuters

6. «Монако»: слишком молодое поколение

Нельзя сказать, что «Монако» проводит плохой сезон. Команда распродала лидеров, серьёзно обновилась и стала ещё моложе и всё равно идёт в чемпионате на втором месте. Но в Лиге чемпионов случился сбой. Главные факторы: нехватка опыта и большое количество новичков в группе атаки. Год назад Леонарду Жардиму тоже понадобилось время, чтобы сделать всех этих талантливых детей настоящей командой, но тогда процесс получился более сбалансированным. Да и «Тоттенхэм» оказался ментально не готов к ЛЧ.

Теперь «Монако» испытал это на себе. В группе без явного фаворита и аутсайдера команда показывает футбол неплохого качества, но не контролирует ход игры и может пропустить в любой момент. Опытный Стеван Йоветич не добавил команде спокойствия, «Монако» легко теряется. Пожалуй, в Лиге чемпионов можно было ждать большего.

7. «Боруссия»: как сломать грабли о лоб

О проблемах «Боруссии» написано уже очень много. Потенциал состава очевиден, но пока его не удаётся реализовать. Во многом из-за принципиальности тренера. Мы уже все знаем, что высокий прессинг – не только опасное оружие, но и тяжёлое в применении, рискованное. Концепция Петера Боша требует не только постоянного высокого прессинга, но и агрессивной игры крайних защитников, что делает команду ещё более уязвимой после потерь. Трудно предположить, что позициям «Боруссии» в топ-4 Бундеслиги что-то угрожает, но это точно не то достижение, которым клуб может быть доволен.