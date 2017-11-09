Мощный вброс. Ауты как способ забить гол

Это странно в круговороте бешеных денег и толп звёзд, но Рори Делап – самый удивительный игрок, повлиявший на АПЛ. Он сделал холодные дождливые вечера в Стоке мемом, а команда, приезжавшая на стадион «Британния», знала, что лучше выбить мяч на угловой, чем в аут. Если не повезёт, за дело возьмётся Делап – подсушит мяч, вытрет специальным полотенцем, приготовит разбег и запульнёт вперёд. Ну человек-рогатка, как сказал Дэвид Мойес.

Я бы без шуток дал Делапу место в Зале славы Премьер-лиги – за влияние на чемпионат. Он стал соавтором главного тактического хода АПЛ в XXI веке: можете смеяться, но прессинг в другом виде гулял по Англии и раньше, расстановку 3-4-3 придумал не Конте, зато ауты в Премьер-лиге так не бросал никто. Он бесил бросками Арсена Венгера настолько, что тренер предложил вводить мяч из-за боковой линии ногами. Бедняга приезжал со своим «Арсеналом» на узкую коробку в холодные дождливые вечера и три сезона подряд получал подарки от Делапа, а потом горел перед журналистами. Рори провоцировал тактический ход в ответ – игрок «Халл Сити» Дин Уиднесс разминался прямо перед лицом Делапа, когда ирландец готовил новый аут. А ещё Рори невольно повлиял на написание одной из лучших аналитически-научных книг о футболе.

Два профессора, Крис Андерсон и Дэвид Салли, просмотрели кучу матчей Премьер-лиги. Делапа заметили сразу – никто больше не пользовался человеком-рогаткой. Манера бросков Рори их восхитила, но Андерсон и Салли задались вопросом: почему так не делают все? И стали вычислять статистические закономерности в футболе. Вопрос с аутами мучает меня примерно с того момента, как я открыл книгу – пора объяснить.

Арон Гуннарссон Фото: Reuters

Сила? Дело не в ней

Важнее техника – подтверждают оба сильнейших исполнителя длинных аутов, спровоцировавшие лёгкий тактический бум. Рори Делап подкачал мышцы в детстве, когда метал копьё и даже выигрывал соревнования. Арону Гуннарссону помог гандбол – в 15 лет он сыграл в высшей исландской лиге за гандбольный «Тор», а потом решил уйти в футбол, потому что там было сложнее закрепиться. Исландцы Рагнар и Гилфи Сигурдссоны уверяют, что техника Гуннарссона важнее гандбольного прошлого, подтверждает и сам Арон: «Даже если ваши руки в два раза сильнее моих, это никак не повлияет. Всё зависит от того, куда и как вы запустите мяч, неважно, с какой силой вы это сделаете».

У тебя есть борода. Почему Арон Гуннарссон – примерный капитан Сборная Исландии состоит сплошь из ярких личностей, но её капитан Арон Гуннарссон выделяется своим примером даже на её фоне.

Осенью 2008-го, когда Рори Делап своими бросками в одиночку тащил «Сток Сити» в безопасную зону, The Guardian разработала гид по аутам Делапа. Там три важных пункта, и ни в одном не прописано, что когда-то Делап метал копьё.

1. Подход. Перед броском Рори протирал мяч (боллбои на «Британнии» специально держали полотенца) и делал четыре шага назад. Важно опереться на ногу, которая изначально стоит впереди – так сохраняется импульс броска вперёд.

2. Техника тела. Важно напрячь не руки, а плечи. И разогнуть спину.

3. Траектория броска. Делап пулял мяч под углом 20-35 градусов, и доктор Ник Линтхорн, помогавший The Guardian в исследовании, считал это оптимальной траекторией. Низкий центр тяжести помогал Делапу сохранять нужный угол и делать броски резкими, не сбавляющими скорость перед защитниками. На инфографике понятнее: стандартный бросок верхом удобен для защитника, так проще выпрыгнуть на мяч. Хлёсткий бросок вводит защиту в панику.

Схожая хлёсткая траектория у Арона Гуннарссона. Важны не руки, а остальное тело – нужно выгнуть спину, напрячь плечи и правильно бросить. Три года назад в Сети даже появлялась информация, что Гуннарссон тренирует бросок на отдыхе, кидая вперёд компьютерный монитор (пруфов не нашёл, но почему-то верю).

За счёт техники можно даже обманывать футбольные правила. Так делает защитник «Спортинг Канзас-Сити» Мэтт Беслер. Одна рука соприкасается с мячом только в момент броска, а сам мяч находится в стороне от головы, а не за головой. Но такая техника используется лишь при подготовке броска – сами броски такие, что не подкопаешься.

Игнорирование техники и ставка на грубую силу – проблема очень многих команд и игроков, пытавшихся отрабатывать ауты. Лишь единицы умеют бросать, как Делап, и бросают по стандартной траектории, отмеченной на инфографике чёрной стрелкой – мяч резко падает и планирует на голову защитника. У Делапа и Гуннарссона он не сбавляет скорость перед защитником, из-за траектории никакого резкого падения нет. С этой проблемой столкнулся Курбан Бердыев в «Рубине». Он ставит бросать ауты Морица Бауэра, и у австрийца сильные руки, но нет толковой техники. Даже единственный гол «Рубина», забитый после аута, родился после простого броска Бауэра вверх, по планирующей траектории. Работа над техникой сделает ауты казанцев эффективнее.

Польза? Она есть

Делап и Арон Гуннарссон, исландский последователь Рори, действительно оказали влияние на футбол, без всяких шуток. Успех Исландии на Евро-2016 родил желание работать над аутами у тренеров Бундеслиги. Ральф Рангник попробовал тренировать броски в своём «Лейпциге», но забросил из-за неэффективности, а единственной командой, извлекающей постоянную выгоду, стал «Кёльн». Петер Штёгер доверил бросать ауты Фредрику Соренсену, и датчанин два сезона кряду делает по голевой передаче броском из-за боковой. Правда, на Соренсена не стоит равняться – Фредрик ставит именно на силу броска, за который зацепится большой нападающий.

Пример Рори Делапа оказался ещё более заразительным. В английской Лиге 2 в сезоне-2012/13 возникло такое чудо, как «Нортхэмптон» (извините, но даже Сеть не выдаёт, кто тогда исполнял угловые и ауты – а жаль, имена бы увековечили в бронзе). Из 64 голов за сезон «Нортхэмптон» забил 34 со стандартов, 13 – из аутов, 11 – ударами после прямого броска в штрафную. Тогда же стихийно стали возникать команды, много тренирующие ауты: «Нюрнберг» с прагматиком Хеккингом и мощными руками Макото Хасебе, «Шальке» с Кристианом Фуксом, «Сент-Этьен» ещё одного прагматика Кристофа Гальтье… и «Сток Сити», конечно. Даже когда Делап перестал попадать в состав, его дело оставлял живым Райан Шоттон.

Бундеслига – перенасыщенный мозгами чемпионат, где силовая игра сохранена, так что любовь к длинным броскам в Германии ожидаема. Но ещё важнее ауты в полноценных силовых лигах – таких, как MLS. Пять сезонов назад лишь две команды лиги, «Реал Солт-Лейк» и «Ванкувер Уайткэпс», сделали меньше 100 длинных бросков за чемпионат. А сразу пять – больше 250. Как следствие в лиге при меньшем количестве матчей ауты с ударами возникали чаще, чем в любом из топ-чемпионатов. Голы после длинных бросков из-за боковой – тоже.

Лига Ауты/матч % длинных бросков Точность длинных бросков Длинные броски с ударами Голы после длинных бросков MLS 22,49 24,8 64,2 77 25 АПЛ 22,56 19,4 69,5 42 7 Бундеслига 23,78 27,5 69,1 38 15 Лига 1 26,04 18,8 62,6 69 8 Серия А 21,42 19,7 72,2 57 11

Здесь немного древняя выборка, по сезону-2012/13, но вместе с «Нортхэмптоном» она формирует понимание того, как и где использование аутов становится ключом к улучшению результатов. Ауты очень хороши в силовых чемпионатах, где точность передач может падать за 70%, а на физику делается особый акцент (вроде Чемпионшипа или той же MLS). И для силовых команд.

Что важнее, чем сила и техника броска?

Расположение игроков в штрафной площади. Забавная история случилась в чемпионском сезоне «Лестера» – Кристиан Фукс, отвечавший за длинные ауты, подготовил позицию для броска и выпалил в микрофон: «Какого … там забыл Варди?». При аутах Варди вставал во вратарской и блокировал голкипера, а в центре штрафной возникали редкие высокие игроки «Лестера», Хут и Ульоа (или Слимани в постчемпионский сезон).

Бросок важен, но не менее важно правильно расставиться в штрафной. Ключевой фактор – на нужных позициях должны возникать игроки, способные выиграть второй и третий мяч после броска. «Сток» Делапа в принципе был высокорослой командой, так что на ауты активно ходили оба центральных защитника, Диань-Файе и Шоукросс (позже к ним добавился тот же Хут), и высокие игроки глубины поля (Олофинджана). Исландцы на Евро-2016 тоже использовали рабочую силу в лице защитников – вперёд ходили и Арнасон, и Рагнар Сигурдссон.

Здесь важно присутствие и отвлекающих игроков: они могут блокировать защитников, делать ложные открывания, убегать в другие зоны, расчищая пространство. У Исландии такую роль выполняют два форварда, а два центральных защитника становятся главными действующими лицами, причём Сигурдссон начинает разбег с линии штрафной – к выбору позиции добавляется сила инерции. Выиграть мяч, разбегаясь на него из глубины, гораздо проще, чем в статике, особенно с броском нужной хлёсткости, как у Делапа и Гуннарссона.

Схожим образом в штрафной расставлялись и «Сток», и «Канзас-Сити» – добавлять скриншоты не буду, суть ясна. В момент броска создаётся комфортная ситуация для игрока, начинающего разгон из глубины, и в громадном бутерброде среди защитников он получает преимущество.

Так почему этим никто не пользуется?

Поверьте, проблема не в желании комбинирующих команд осознанно заносить мяч в пустые ворота после тридцати передач. В том же лохматом исследовании четырёхлетней давности среди главных команд Европы по длинным броскам засветилась дортмундская «Боруссия» Юргена Клоппа, где в порядке были сначала Овомойела (в раннем Дортмунде Клоппа), потом Пищек. Проблема даже не в игроках – прошлой осенью, когда Уэльс добыл ничью с Австрией в отборе на ЧМ-2018, сработала стратегия с аутом, а бросавшим внезапно стал Гарет Бэйл. Причём Бэйл подошёл к броску осознанно, сделал поправку на ветер. Мощь рук он показывал ещё в 2008-м, когда «Тоттенхэм» забил «Неймегену» в Кубке УЕФА – никогда не поздно возвращаться к работающему оружию, если оно работает.

Видео вы можете посмотреть на канале FAWales в YouTube.

Проблема в тренерах. Сложно поверить, что Тони Пьюлиса – творца того самого «Сток Сити», строящего схожую систему в «Вест Бромвиче», – высоко оценивают Моуринью, Фергюсон и Гвардиола. Но это правда. В мае прошлого сезона Пеп опоздал на пресс-конференцию после матча с «Вест Бромом», потому что пил красное вино с Пьюлисом и обсуждал общие черты в их тренерской работе. И да, они тоже есть. «Гвардиола сказал, что он стал супертренером благодаря своим игрокам в «Барсе». В том и заключается тренерское искусство – извлекать максимум из игроков, что есть в твоем распоряжении. Это я и пытаюсь сделать в «Вест Броме», и именно этим я занимался все время до этого», – рассказывал Пьюлис.

Фишка в том, что Пьюлис по-другому понимает контроль мяча. Обычно под контролем подразумевается владение мячом, и если подходить к вопросу лингвистически, владение нельзя называть контролем: да и вообще, как можно контролировать круглую сферу ногой? Команды Пьюлиса набиты игроками, плохо знающими, что делать с мячом в игровых ситуациях. Плохо владеющими мячом. Но КОНТРОЛИРОВАТЬ мяч они умеют, потому что контроль мяча, по Пьюлису, достигается только в статичных ситуациях. Здесь команда сама регулирует всё, что ей нужно – траекторию полёта мяча, передвижения в штрафной, создание опасных ситуаций. За счёт такого контроля мяча Пьюлис стабильно достигает гораздо лучшего результата, чем вытекает из игры и состава его команд. За счёт тренерской идеи жил нищий «Сток» с Делапом.

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Максимум из аутов выжимают именно такие тренеры, как Пьюлис, – прагматики, ценящие стандартные положения и готовые осознанно отказываться от мяча, чтобы забивать при полноценном контроле мяча. Ларс Лагербек, ставивший Исландии ауты, – полноценный прагматик, считающий, что футболистов нужно оценивать по 89 минутам без мяча, а не по минуте с мячом.

Крис Коулман, тренирующий сборную Уэльса, выжимает максимум из любых идей, как сделать «драконов» лучше: появление Уэльса в полуфинале Евро-2016 – во многом тренерская заслуга. Команды Дитера Хеккинга, как и нынешний Гладбах, по метрикам прессинга среди худших, но умно работают без мяча и умно же – с мячом. Даже в нашей Премьер-Лиге все три тренера, у которых проглядывается работа над аутами в атаке – Бердыев, Гаджиев и Парфёнов – тоже прагматики.

Отсюда вывод, рискующий стать верным: ауты видятся многим тренерам слишком вульгарным способом достижения результата. На самом деле ничего страшного в них нет. Для средних и слабых команд, особенно в силовых чемпионатах (РФПЛ и ФНЛ однозначно силовые), ауты – способ выжимать максимум при скудном кадровом ресурсе. Учитывая, что на этом желании помешалась половина лиги, особенно странно, что никто не отрабатывает ауты на уровне «Стока» или хотя бы «Канзас-Сити». Для больших команд это стало бы планом «Б» против мощной защиты, которую сложно вскрыть. И только представьте, сколько голов и очков мог бы принести подобный план «Б».

Голы после аутов – это неэстетично. И вызовет горение Арсена Венгера на послематчевой пресс-конференции. Но это отличный способ забить, контролируя мяч. Странно, что мало кто это понимает, воспевая эстетику.