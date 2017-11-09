Кто на самом деле готовит игроков для сборных России — от главной до U16

Три главные мужские сборные России – национальная, молодёжная и юношеская (U19) – на неделе вышли или выйдут в люди. Подходящий повод потолковать о вкладе клубов в успехи (равно как и неудачи, куда без них) национальных команд. На словах-то все мы радеем о подрастающем поколении – на деле всё не так однозначно. От лирики – к фактам.

Национальная

«Зенит» — 7 делегатов;

«Спартак», ЦСКА – по 5.

Статус крупнейшего поставщика кадров в национальную команду «Зенит» приобрёл в силу комплекса причин. Первая – повышение качества российского сегмента заявки за счёт ряда летних приобретений, вторая – грамотная работа Манчини с ранее недооценёнными (Лунёв, Кузяев) либо заклёванными за ошибки молодости (Кокорин) исполнителями. Игровой прогресс всей команды в первые месяцы сезона привёл к ощутимому персональному росту отдельных футболистов. Осенний спад «Зенита» на позиции его лучших россиян в сборной совершенно не повлиял. Мало того, эта семёрка в теории может превратиться и в восьмёрку, и даже в девятку – если Дзюба с Шатовым оперативно вернутся на прежний уровень.

Составить конкуренцию «Зениту» в споре за звание главного донора национальной команды способен «Спартак». Если дополнить пятёрку вызванных на Аргентину и Испанию чемпионов травмированным Самедовым, которого Черчесов, безусловно, держит в уме, да ещё Селихова из расширенного списка к делу подключить, красно-белая делегация в сборной окажется сопоставимой с питерской по численности.

Теоретически вернуть подутраченные позиции в сборной может и ЦСКА. Но для этого должно совпасть сразу несколько условий: Дзагоев с Головиным разделаются с травмами, Щенников всё-таки убедит Черчесова дать ему шанс, а Березуцкие с Игнашевичем (или хотя бы только братья) – надумают вернуться «под ЧМ». Насколько такой сценарий реалистичен, решать вам.

Молодёжная

«Спартак» — 4;

ЦСКА – 3;

«Краснодар», «Локомотив» — по 2.

Если в первой сборной картинка для самого состоятельного клуба страны нарисовалась радужно-оптимистичная, то во второй (по старшинству) – удручающая, иначе не скажешь. На отборочный матч чемпионата Европы-2019 c Арменией и контрольный поединок с Италией Евгений Бушманов не вызвал ни одного футболиста «Зенита». В первой команде клуба подходящих ему по возрасту кандидатов нет, во второй и молодёжной, надо понимать, — по уровню мастерства.

Предвосхищая упрёки тренера и его помощников в географической близорукости, приведу несколько городов, представленных в «молодёжке»: Сьон (Швейцария), Ахна (Кипр), Тюмень, Уфа, Нижний Новгород, Красноярск… Северную столицу в списке представляет нападающий «Тосно». «Зенит» в заявочном листе не фигурирует – и это уже не робкий тревожный звоночек, а мощная сигнальная сирена для клуба: что-то в вертикали функционирует не так…

Четырёх человек Бушманов привлёк из двух команд хорошо знакомого «Спартака», трёх – из ЦСКА (в последний момент компанию одноклубникам Чалову и Жамалетдинову составил Кучаев, игравший и забивавший в Лиге чемпионов), по паре – из «Краснодара» и «Локомотива». Этот созыв молодёжки в полной мере соответствует определению «сборная»: в ней базовый клуб как таковой отсутствует, а география состава чрезвычайно широка.

Бушманов: Федун с пониманием отнёсся к моему уходу Евгений Бушманов принял журналистов в Доме футбола на Таганке, чтобы поделиться впечатлениями от назначения в молодёжную сборную России.

U19

«Краснодар» — 7;

«Чертаново» — 4;

«Зенит», «Спартак» — по 2.

Уникальность старшей юношеской сборной не в том в том, что она на 35% состоит из игроков одного клуба, а в том, что клуб этот – не столичный! Признайтесь, ожидали от коренного москвича и «армейца» Гришина преференций воспитанникам ЦСКА? А нету! На одного цеэсковца у него приходится семь (!) краснодарцев, и это лучшая оценка деятельности академии Галицкого. В то время как прочие ДЮСШ готовят кадры для других, а чаще для никого, он растит футболистов для своего клуба. И для сборных. Например, Гибралтару накануне забивали только южане: Игнатьев – три гола, Уткин – два, Сулейманов – один.

«Пионеры» Галицкого. Выиграет ли шеф «Краснодара» пари у Слуцкого «Краснодар» представил «первого полноценного игрока главной команды» из числа воспитанников клуба. Хотя на самом деле их уже двое.

Почётное второе место по численности своих людей в сборной занимает «Чертаново». Пускай на взрослом уровне клуб играет во втором дивизионе – зато на юношеском многим субъектам РФПЛ фору даст! Тот случай, когда люди реально готовят смену, а не занимаются очковтирательством и циничным освоением бюджетов под популистские лозунги.

U18

«Динамо» — 6;

«Чертаново» — 6;

«Локомотив» — 5;

«Спартак» — 4.

И снова «Чертаново». На августовский международный турнир в Польше «черти» командировали столько же своих парней, как и «Динамо» — по полдюжины. Судя по пятёрке «железнодорожников» в заявке, совсем неплохо обстоит дело с воспитанием резерва в «Локомотиве». Нижние категории сборных это предположение только подтверждают.

U17

«Краснодар» — 6;

«Локомотив» — 5;

«Динамо» — 3;

«Спартак» — 3.

Команда Леонида Аблизина осеннюю сессию провалила: одной-единственной победы над Фарерами в евроотборе ей хватило лишь для третьего места в таблице – позади Финляндии и Исландии. Тут примечателен не столько результат, сколько состав сборной. «Краснодар» и тут в большинстве, пускай и незначительном относительно «Локомотива».

U16

«Локомотив» — 7;

«Спартак» — 5;

«Чертаново» — 4.

Самый успешный «юношеский» тренер России Дмитрий Хомуха только готовится к новой состязательной кампании, но и он обходится преимущественно столичными ресурсами. «Локомотив», «Спартак» и «Чертаново» сообща снарядили на летний мемориал Валентина Иванова и контрольный междусобойчик 16 своих ребят. С подпиткой из регионов дела и тут обстоят неважно: всего два иногородних кадра – и оба из Казани. Какие стратегические цели и задачи преследуют другие школы под громкими «премьерными» брендами, можно только догадываться. Но явно не национального значения.

Представительство ведущих клубов страны в сборных России*

Клубы Национальная U21 U19 U18 U17 U16 Всего «Рубин» 1 2 1 1 1 2 8 «Зенит» 7 0 2 0 1 0 10 ЦСКА 5 3 1 2 1 1 13 «Динамо» 0 2 4 6 3 1 16 «Краснодар» 1 2 4 6 3 1 17 «Локомотив» 3 2 0 5 5 7 22 «Спартак» 5 4 2 4 3 5 23

*По состоянию на последний сбор.