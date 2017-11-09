Красота дня. Жена нападающего сборной Аргентины Мауро Икарди – Ванда Нара

Товарищеский матч Россия – Аргентина ещё не начался, а у него уже есть главный неудачник. Им стал нападающий сборной Аргентины и «Интера» Мауро Икарди. Ну а как ещё можно назвать человека, который не сможет выйти на поле против Дениса Глушакова, Алана Дзагоева и братьев Миранчуков? Икарди получил травму правого колена и теперь не сможет помочь своей команде и исполнить давнюю мечту – попробовать забить Игорю Акинфееву. Кто же будет утешать форварда дома? Знакомьтесь с женой Икарди – Вандой Нара.

В Италии и Аргентине разгорелся нешуточный скандал из-за отношений Икарди и Ванды. Дело дошло до того, что из-за нашей героини Икарди отстранили от национальной сборной.

Ванда Нара — известная аргентинская модель и танцовщица, была замужем за Макси Лопесом, пока в её жизни не появился партнёр мужа по команде – Мауро Икарди.

Икарди и Лопес вместе выступали за «Сампдорию» и часто отдыхали в доме Макси. Там-то молодой форвард и закрутил роман с женой товарища.

Развод получился громким – со скандалами, интригами и расследованиями. Гремело на две страны, и в итоге Икарди не стали вызывать в сборную Аргентины, ведь Лео Месси дружит с Макси Лопесом.

Это не помешало Икарди жениться на Ванде и забрать в свой дом троих её детей. Знакомство с нашей героиней круто поменяло привычный устой жизни нападающего, и теперь он полностью во власти своей супруги.

Икарди забил татуировками почти всё своё тело, а ведь когда они познакомились, у него не было ни одного тату. Самое интересное, что несколько своих наколок он посвятил детям Макси Лопеса или, как он считает теперь, – своим детям.

Ванда не стала долго думать и решила заменить агента Икарди, с которым они работали более 10 лет. Стоит отметить, что, несмотря на смену агента, Икарди сильно вырос в цене и недавно подписал новый контракт с «Интером». Теперь он на третьем месте по зарплате в Серии A.

Ванда говорит, что увеличила стоимость мужа с 14 млн евро до 250 млн. Однако не стоит обольщаться – Икарди не просто хороший форвард, он настоящая машина по забиванию голов, и поднять ему контракт смог бы любой профан.

Ванда старше Икарди на 5 лет, ей сейчас 30. Несмотря на это, девушка продолжает радовать своих многочисленных поклонников откровенными снимками на своих страницах в социальных сетях.

Также Ванда уговорила мужа написать свою автобиографию. Многие факты в которой обидели поклонников «Интера». Но на отношениях Ванды и Икарди это никак не сказалось — пара счастлива вместе.

Пропустить матч с сборной России – звучит как страшный сон. Но Ванда сможет утешить Икарди. Да и куда он денется? Цепь крепкая – не порвешь. Замок надёжный – не сломаешь. Пожелаем же Икарди поскорее восстановиться и вернуться на поле.