Бывший тренер «Спартака» снова в огне. После полутора лет без футбола

Аньелло Фонтана был в отчаянии. В феврале президент «Шаффхаузена» должен был открывать новый стадион, но клуб вдруг шатнулся над пропастью. «Шаффхаузен» оказался близок к вылету из системы профессиональных лиг Швейцарии, тренера клуб лишился, а желающих взяться за такую работу не находилось. На Рождество Фонтана безо всяких надежд позвонил человеку, который отдыхал от работы уже полтора года. Он знал, что этот человек отклонил за 18 месяцев предложения в том числе и из Китая с Саудовской Аравией, поэтому примерно понимал, что услышит. Но к его невероятному изумлению он услышал моментальный положительный ответ. Человеком на другом конце провода был Мурат Якин, единственный швейцарский тренер, выходивший в полуфинал еврокубка.

Фонтана закончил разговор и несколько секунд смотрел в одну точку, не веря в то, что сейчас произошло.

«Долгих переговоров по поводу зарплаты не было. Я был согласен получать столько, сколько клуб был готов себе позволить», — сказал позже Якин. Проблем с деньгами у него нет давно. В Швейцарии лишь с недавнего времени статус профессионального футболиста начал нормально обеспечивать мужчину и его семью, поэтому игроки параллельно вкладывали деньги в бизнес. Якин выбрал сферу недвижимости, но отойти от тренерской работы он всё равно не захотел — по его собственным словам, он не хочет привыкать к ничегонеделанью, разбавленному ленивой игрой в гольф.

В «Шаффхаузене» ему дали зарплату в 20 раз меньше, чем два миллиона франков в «Спартаке» — на двоих с Хаканом Якином старший брат получал всего 10 000 франков в месяц. Один из самых успешных тренеров страны последних двадцати лет, человек, обыгрывавший «Челси» и «Тоттенхэм», стал самым низкооплачиваемым главным тренером в швейцарском профессиональном футболе. Немыслимо.

Некоторые начали подозревать, что Якин растерял профессиональные амбиции. Мурат реагировал на это как всегда хладнокровно и откровенно: «Я не забочусь о домыслах вокруг моей персоны. Могу чётко сказать, что я доволен тем, что сейчас имею». «Шаффхаузен» для него действительно стал отличным полигоном для возвращения в активную тренерскую работу. «Работа и принципы остаются неизменными и в топе, и в маленькой команде. Нужно всегда стремиться сделать своих футболистов сильнее и развить игру», — говорил Якин, и его слова не расходились с делом. Он вытащил клуб из пропасти, довёл его до верхней половины таблицы, а нынешний сезон начал с шести побед в шести матчах. Уровень Мурата подчёркивают результаты: при нём на старте сезона «Шаффхаузен» отправил «Рапперсвиль-Йону» на свалку — 6:0, а после ухода тренера в «Грассхоппер» клуб с новым тренером проиграл тому же сопернику 0:5. Между двумя этими встречами прошло всего два месяца.

После «Спартака» Якин надолго исчез не только из работы, но и из медиапространства. До прессы не доходили даже слухи о возможном месте продолжения его работы, хотя предложений было много. «Получая каждое предложение, я загорался, но затем откладывал решение на утро, когда энтузиазм спадал. И отказывал», — говорил тренер. Осторожным его сделала не ошибка с выбором в пользу «Спартака» — Мурат Якин всегда ставил разум выше эмоций. Бывшие партнёры по «Базелю» говорили, что и во времена футбольной карьеры старший из братьев всегда оставался карьеристом и был сосредоточен на своих целях. Тренеры его не выносили — они понимали, что им достался невероятный талант, но заставить его принять чужую точку зрения было просто невозможно. Никто не верил в то, что Мурат Якин вообще сможет сам быть тренером.

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Но он всё же немного меняется. «У меня за эти полтора года было много времени подумать. Анализируя десять лет самостоятельной работы, я пришёл к выводу, что иногда был излишне упрям», — признавал Якин. Для России, привыкшей к дикому миксу кнута и пряника, слишком авторитарные и прямолинейные методы Якина (условно только кнут) оказались такими же неподходящими, как и компанейский подход Унаи Эмери (условно только пряник). Очевидно, что свои уроки из неудачи в Москве швейцарец извлёк.

Но очевидно и то, что в России Якина не успели понять — как внутри команды, так и в околофутбольной и болельщицкой тусовке, что легко доказать. Вот слова полузащитника «Спартака» Артёма Тимофеева, сказанные в интервью «Чемпионату»: «В основном его интересовали футбольные качества. Условно, если человек — дерьмо, но это топовый игрок, тренер не будет себе во вред оставлять его в запасе». Это не совсем так. Уже сейчас, в «Грассхоппере», Якин противостоит, возможно, самому индивидуально сильному футболисту команды, исландцу Рунару Мару Сигурйонссону. Игровых вопросов к нему нет никаких, но ведёт Сигурйонссон себя как капризная дива — неадекватно реагирует на замены, перетягивает игру на себя. Якин моментально выписал лидеру команды профилактическую путёвку на скамейку. Дисциплину и профессионализм он по-прежнему ставит выше индивидуальных навыков, о которых говорил Тимофеев. «Нам нужны очки, а для этого нужны командные игроки. Его поведение не является профессиональным», — холодно проясняет ситуацию с Сигурйонссоном главный тренер «Грассхоппера».

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В самый титулованный клуб Швейцарии газеты отправляли Якина ещё с весны, когда из «Грассхоппера» был уволен повёрнутый на ультраатакующем футболе Пьерлуиджи Тами. Однако руководство «кузнечиков» решило наконец довериться давно находящемуся в системе клуба аргентинцу Карлосу Бернеггеру, потому появление Якина в клубе в конце августа получилось всё равно неожиданным — тот был не против поработать в «Шаффхаузене» ещё один сезон. К моменту назначения Якина у «Грассхоппера» в чемпионате была всего одна победа в шести матчах и унизительное поражение в дерби от вернувшегося в элиту «Цюриха». С тех пор за два с половиной месяца швейцарский рекордмайстер проиграл лишь раз и находится всего в трёх очках от «Базеля» и зоны Лиги чемпионов.

Бывший партнёр Якина по «Грассхопперу» Александр Комизетти отмечает, что секрет неожиданной успешности тренера объясняется его характером, основные черты которого не менялись никогда. «Он говорит всё, как видит. Его уверенность в себе со стороны может показаться высокомерием, но на самом деле он заражает этой уверенностью команду». Якин не изменился после «Спартака» ни ментально («Я и дальше буду относиться к людям открыто»), ни стратегически. Рассказывали, что в «Спартаке» недоумевали, почему тренер хвалил Патрика Эберта, который побежал в прессинг после потери из-за собственной неудачной обработки мяча, и это ещё один пример того, как в России так и не сумели понять швейцарца. Для него действия на команду и неисчерпаемая эмоциональная составляющая на поле всегда важнее конкретной обработки мяча, справиться с которой иногда не может даже самый крутой мастер.

Именно поэтому Якину в любом его клубе благодарна молодёжь. К уже имеющимся у них выдающимся среди сверстников навыкам он даёт понимание важности командной игры. В «Спартаке» Вячеслав Кротов бежал после гола салютовать тренеру, а в «Грассхоппере» сейчас на важнейшей позиции «шестёрки» выходит 18-летний Недим Байрами. «Я ставлю его потому что он сразу понимает то, о чём я говорю», — объясняет тренер.

«Что важно в матче? Ничего, кроме победы», — говорит человек, команда которого в последнем перед перерывом на матчи сборных туре Суперлиги так перемолола соперника, что позволила нанести всего один удар хотя бы в сторону своих ворот. При этом глобальные цели Мурата Якина немного отличаются: «Неправильно говорить, что терять нечего. Я отношусь к этому вопросу так: я не могу позволить себе потерпеть неудачу. Это даже бОльшая мотивация, чем желание побеждать». Амбиций в нём по-прежнему полно — он не скрывает, что хотел бы поработать в Бундеслиге.

Проведя полтора года в изучении команд Клоппа, Моуринью и Аллегри, Мурат Якин вернулся на полную рабочую мощность. И ему всё ещё лишь 43 года.