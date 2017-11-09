Сборная Греции вернулась. И снова будет всех бесить

В отборе на чемпионат мира — 2018 Греция попала в одну группу с цветущей сборной Бельгии, где звезда найдётся на каждой позиции. Люди, разбирающиеся в классике греческого футбола последних лет, знают сценарий таких матчей наперёд. Весной греки приехали с глухой обороной, поставили сзади стену из пятерых защитников, отзащищались в первом тайме, а сразу после выхода из раздевалок забили – хватило одной точной длинной передачи. Осенью бельгийцы прилетели в 30-градусный Пирей, где хорошо подготовились к матчу с ними – поставили матч на сгоревшем кочковатом поле. Комбинировать невозможно. Гости были взбешены, а Роберто Мартинес после матча выпалил: «Греция играла с нами в безобразный, атлетичный футбол».

О да, типичная Греция. Ещё можно вспомнить Евро-2004, где греки, конечно же, абсолютно случайно стали чемпионами. И матч на Евро восемь лет спустя – там одной длинной передачей на Карагуниса вскрыли нарыв наших ожиданий и наших проблем, не затянутый до сих пор. И игру с Кот-д’Ивуаром на предыдущем чемпионате мира, где греки пробились в плей-офф перед финальным свистком, с помощью жутко спорного пенальти… Удивительно, как Греция ещё не выиграла серию пенальти с Коста-Рикой – должна была выиграть по всем законам жанра.

И, конечно же, стоит списывать всё на фарт. Только философию сборной Греции создала не череда героических побед, называемых случайными, а одно осознанное решение. До Отто Рехагеля Греции была свойственна ментальность типично южной команды – техничной, но нестабильной, с бешеными перепадами настроения. Как сборная Турции сейчас. Главными звёздами местного футбола были такие, как Тео Загоракис – транжиры своего безусловного таланта.

Назначение диктатора, изменившего систему и подход греков, перевернуло игру. Теперь главные звёзды поколения не нападающие, а защитники Сократис и Манолас. После Рехагеля ищут только таких же тренеров, как Рехагель – готовых вписаться в построенную систему, сохранять и косметически реформировать её. Фернанду Сантуш смог и построил себе трамплин в сборную Португалии через два удивительных крупных турнира. Клаудио Раньери споткнулся о фарерские рыбацкие сети, но и его назначение было логичным – Раньери, как и Рехагель с Сантушем, всегда был прагматиком и мог построить команду из любого материала. И если что-то помешало Клаудио добиться результата в Греции, то точно не исчерпанные запасы везения.

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Теперь Греция движется вперёд с другим тренером авторитарных взглядов, Михаэлем Скиббе. Он тоже жёсток в общении, придерживается стилистической линии футбола, но с Королём Отто его связывает больше, чем общие черты характера и передача дел в берлинской «Герте» пять лет назад. «Мы встречались полтора года назад. Приятно было слышать, что проблемы в моей повседневной работе уже присутствовали здесь. В Греции есть только два эмоциональных мира – безумное ликование и смертная скорбь. После 0:0 с Эстонией никто не поверил в наше второе место в группе», – говорит Скиббе.

Греция стала второй. И, конечно, ей просто повезло.



На самом деле всё везение банально укладывается в картинку, где меняются маленькие кусочки, но остаётся общая цельность изображения. Несмотря на национальный менталитет, Греция сохраняет нордический прагматизм и хоронит сильные стороны соперника. Бельгийцы дважды сталкивались с пластичной греческой линией защиты, где каждый из тройки обороны наступал на пятки своему игроку ещё до приёма мяча. Цавелас кусал Мертенса, Сократис – Лукаку, Манолас – Наингголана, и жёсткий оборонительный блок удалось растащить лишь по разу в каждом матче. Безобразный, атлетичный футбол нашёл ключ к романтизму – привыкать, что ли.

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Сохранность традиций золотой сборной – едва ли не главное, что должно повлиять на исход стыковой пары Греции и Хорватии. У «клетчатых», как всегда, толпа ярких индивидуальностей, но уже третий отборочный цикл проблема с поиском себя. Из тренерской должности сделали расстрельную, а одиозный Зоран Мамич нашёптывает, кого нужно ставить на важные матчи – об этом знает вся Хорватия, только документально это никто не докажет. И если полтора-два года назад проглядывались хорватские комбинации (атаки со смещением в центр и пасом на третьего например), то сейчас не осталось ничего.

Линейный сценарий практически неизбежен. Модрич, Ракитич, Перишич и другие хорватичи насядут на ворота греков, обеспечат себе космический процент владения, но не взломают давно выстроенную систему. А Греция с пятёркой защитников и безобразным, атлетичным футболом использует свой редкий шанс и застегнётся ещё крепче.

Но, конечно же, все назовут это простым везением.