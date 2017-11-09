«Кто там? Футболисты? МЕССИ?!» Сборная Аргентины прогулялась по Москве

Шапка-ушанка, экскурсия по метрополитену и ГУМу – всё как полагается.

11 ноября любителей футбола ожидает большой праздник – матч между сборными России и Аргентины. Но некоторые успели отхватить кусочек счастья уже сегодня на Красной площади. Утром по главной достопримечательности Москвы прогулялись бразилец Кака и немец Подольски, вечером – испанец Хаби Алонсо и тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан. Но, даже несмотря на соперничество с такими легендами, главными звёздами стали футболисты сборной Аргентины.

Пока одни зеваки лениво передвигались по Красной площади, другие внимательно осматривались по сторонам в поисках великого Зизу. Представьте, каково же было их удивление, когда рядом с ГУМом припарковался большой синий автобус, сопровождаемый полицейскими машинами. На площади тут же выстроился живой коридор из стражей порядка. Вплоть до собора Василия Блаженного. В это время из автобуса стали медленно выходить футболисты.

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— Месси! Можно фото с Месси?

— Месси нет.

— А с Дибалой? Пауло!

Флюиды в баночку, завтрак с Забивакой – что окружает сборную Аргентины Журналисты собирают аргентинские флюиды, а футболисты завтракают с Забивакой. Это и другое — в обзоре соцсетей сборной Аргентины.

Все, кто хоть немного разбирался в футболе, тут же столпились вокруг небольшой группы игроков. Они приехали не все. Отсутствовали, например, Лионель Месси и Серхио Агуэро, так что все взгляды были направлены на нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу. Болельщики стремились подобраться поближе для совместных фотографий, но охрана была неумолима – смотреть можно только издалека. В такие моменты приятно быть девочкой – разрешили подойти, однако сотрудник пресс-службы остался непреклонен: «Никаких селфи». От собора Василия Блаженного команда направилась в сторону ГУМа, и тут-то самым счастливым всё-таки удалось сделать фото на память.

Помните, недавно Месси заявил, что он ничего не решает в сборной Аргентины? Видимо, вместо него этим занимается Дибала. Только футболисты зашли в здание магазина, форвард тут же направился в магазин парфюма и жестом повёл партнёров по команде с собой.

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Гуляя по ГУМу, аргентинцы, как при игре в змейку, собирали за собой хвостик из болельщиков. Вышли на улицу футболисты уже в сопровождении огромной толпы. Внезапно мимо аргентинцев прошёл нападающий «Локомотива» Ари, но болельщики не обратили на него никакого внимания, и бразилец спокойно прошествовал мимо толпы.

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С Красной площади футболисты направились на Никольскую. В итоге болельщиков стало так много, что охрана просто перестала справляться с желающими сфотографироваться. «Хотите фото? Ну давайте, подходите уже!» — из раза в раз повторяли футболисты.

«Месси охраняет батальон СОБРа». Как сборная Аргентины тренируется в Москве Иван Карпов побывал на тренировке сборной Аргентины в Тушино и делится впечатлениями.

На Никольской аргентинцы направились в сувенирный магазин. Болельщики окружили вход, но внутрь охрана никого не пустила.

— Кто там? Футболисты? МЕССИ?! – интересовались дамы довольно пожилого возраста и тут же доставали телефоны.

В сувенирном аргентинцы провели около получаса, но с огромным пакетом и традиционной шапкой-ушанкой на голове оттуда вышел только полузащитник Алехандро Гомес.

Не дойдя до конца улицы, футболисты свернули в Третьяковский проезд. Неожиданно появившись из-за угла, латиноамериканцы невольно смутили фотографировавшуюся даму. Увидев толпу людей, уставившихся на неё, девушка рассмеялась и забежала обратно в магазин.

— Кто-нибудь знает испанский? – внезапно спросил один из охранников. Но никого ни среди болельщиков, ни бодигардов не нашлось. — Как же так? Болеете, небось, за Аргентину, а испанского не знаете?

Оказалось, кто-то из игроков, прознав про красоту московского метрополитена, предложил партнёрам спуститься в подземку.

— Какая самая красивая станция в Москве? – тут же зашевелились сопровождающие.

— Площадь Революции! – туда и отправились.

В метро аргентинцы выглядели как группа учащихся на школьной экскурсии — передвигались своей кучкой, окружённой охраной. Обзорная прогулка по подземке длилась недолго.

Футболисты прошлись от одного эскалатора до другого, едва ли обратив внимание на бронзовые фигуры.

Закончилась экскурсия всё там же, на Никольской. Аргентинцы, раздав последние автографы, остановились у итальянского ресторана. Наверное, это тоже была идея Дибалы. Через пару минут футболисты исчезли из поля зрения. Толпа болельщиков начала разбредаться по улицам. А уже через два дня на территории открывающихся «Лужников» они получат новую возможность запечатлеть себя со звездами.