Все мячи чемпионатов мира: выбираем лучший и худший

9 ноября в московском центре дизайна Artplay состоялась презентация официального мяча чемпионата мира—2018 в России.

В церемонии презентация мяча adidas под названием Telstar 18 приняли участие Зинедин Зидан, Хаби Алонсо, Кака, Алессандро Дель Пьеро, Лионель Месси и Лукаш Подольски.

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«Мне очень нравится новый мяч. С нетерпением жду, чтобы опробовать его на поле», — отметил Месси.

Telstar 18 – это переосмысление первого мяча Telstar, созданного adidas для чемпионата мира — 1970 в Мексике. Оригинальное название – сокращение от star of television («звезда экрана»). Первый мяч с чёрными и белыми контрастными панелями, разработанными для того, чтобы его было лучше видно на экранах чёрно-белых телевизоров, навсегда изменил подход к дизайну футбольной экипировки.

Представляем вашему вниманию фотогалерею всех мячей в истории чемпионатов мира. Ставьте лайки своим фаворитам — давайте вместе выберем лучший и худший!

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