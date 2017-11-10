Чужие на празднике. Очень странная презентация официального мяча ЧМ-2018

Это было совсем не похоже на футбольную презентацию, скорее на модную вечеринку. И не в Москве, а в Нью-Йорке.

В четверг в Москве в дизайнерском центре Artplay был представлен официальный мяч чемпионата мира 2018. Гостей на такое знаковое событие собралось невероятно много – в основном иностранцы. Российским журналистам места нашлось немного. А событие практически не анонсировали. Многих не позвали. И все это — в атмосфере строгой секретности. Довольно странной для события такого уровня в стране, которая принимает ЧМ.

Прямо перед входом стоял огромный стол с закусками и напитками. Организаторы постарались и добавили что-то традиционное: блины с красной икрой, баранки, настойки – именно этим и угощали иностранцев.

Рядом расположился подиум с моделями, которые были одеты в формы различных сборных мира.

Посмотреть это видео можно по данной ссылке.

Все происходящее больше напоминало какую-то модную тусовку и совсем не походило на мероприятие, связанное с чемпионатом мира. Смутили блоггеры, которые носились с камерами, снимая абсолютно все, что происходит вокруг них. Это тоже было странно. Почему они там были, а многие из моих коллег, спортивных журналистов, — нет?

Посмотреть это видео можно по данной ссылке.

Зал, в котором проходила презентация, забился буквально за пару минут. Все старались занять место в первом ряду, чтобы рассмотреть мировых звезд поближе.

Посмотреть это видео можно по данной ссылке.

Презентация началась с того, что четверо ребят финтили в течение нескольких минут под громкую музыку.

Посмотреть это видео можно по данной ссылке.

Потом на сцене появились они – легенды мирового футбола. Но почти так же быстро ушли. Зидан, Кака, Дель Пьеро, Подольски и Алонсо постояли на сцене секунд 30, перекидывая мячи из рук в руку, и удалились за сцену. Журналисты недоуменно переглядывались: неужели это все?

Посмотреть видео на «Чемпионате».

Оказалось, что нет. На сцену, слегка смущаясь, вышел Месси. Зал невольно ахнул – будто никто не ожидал увидеть его здесь и сейчас. Лучший игрок мира улыбался, позируя в объективы, а потом отвечал на вопросы ведущего.

Фото: adidas

— Лео, как вам мяч? – спросили Месси.

— Мне очень нравится! С нетерпением жду, чтобы опробовать его на поле.

— Что чувствовали после того, как Аргентина вышла на ЧМ?

— Мы выполнили первостепенную задачу: Аргентина — на чемпионате мира. Но так должно быть всегда.

— Что для вас футболка сборной?

— Для меня всегда особенный момент — выходить на поле в футболке сборной Аргентины. И матч с Россией — отличная возможность сыграться и набраться ещё опыта.

«Кто там? Футболисты? МЕССИ?!» Сборная Аргентины прогулялась по Москве Шапка-ушанка, экскурсия по метрополитену и ГУМу – всё как полагается.

Месси удалился со сцены, буквально растворился в толпе, а на площадку вышли Алонсо, Дель Пьеро, Кака и Польди. Это, конечно, было что-то невероятное: чемпионы мира на расстоянии вытянутой руки пинали мяч, обводили друг друга, забивали голы в маленькие ворота и искренне улыбались.

Посмотреть видео на «Чемпионате».

Когда мини-матч закончился, почти все футболисты поспешили уйти с площадки – остался только Польди. Он довольно долго фотографировался и улыбался, когда кто-то обращался к нему на ломаном немецком.

Странно, что на той сцене не было игрока сборной России. Понятно, что мы не чемпионы мира, но все-таки турнир проходит в нашей стране, и присутствие кого-нибудь из наших футболистов было бы вполне логичным и оправданным. Денис Глушаков был на презентации, но его мы встретили уже за пределами зала.

— Стильный мяч. Черно-белый, ретро, — поделился игрок сборной России, а потом показал пару финтов с новым мячом.

Посмотреть видео на «Чемпионате».

Кстати, сам мяч тоже вызывал вопросы. Telstar – это переосмысленный мяч ЧМ-1970. И в дизайне, и в названии. Неужели кончились новые идеи?

Когда всё закончилось, я встретила в толпе знакомого журналиста из Германии.

— Как вам презентация? – спросила я его.

— В целом, неплохо. Здорово, что мяч представляют чемпионы мира и Месси. Но, не поверите, я – единственный журналист из Германии.

— Что?!

— Да. Это правда. Остальные– звезды Instagram и YouTube…

Так что немного чужими чувствовали себя на презентации не только мы. О футболе в этот вечер напоминало только наличие мяча. О чемпионате мира — футболисты-чемпионы мира. О том, что это российский ЧМ — только красная икра на фуршете…