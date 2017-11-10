Карасёв получил «неуд», не удалив двух игроков ЦСКА

Удар локтем Вернблума КДК рассматривать не стал, но «Локо» написал жалобу по другому эпизоду.

Сборная Хорватии разгромила Грецию в первом матче за право выступать на ЧМ-2018

На стадионе «Максимир» в Загребе состоялся первый стыковой матч за право выступать на чемпионате мира — 2018 в России между сборными Хорватии Греции.

Хорваты на своём поле разгромили греков со счётом 4:1. На 13-й минуте Лука Модрич с пенальти счёт открыл, а шесть минут спустя Никола Калинич забил второй мяч хозяев. На 30-й минуте Сократис Папастатопулос, но пару минут спустя Иван Перишич восстановил разницу в счёте. Окончательный результат установил в начале второго тайма Андрей Крамарич.

Полузащитник московского «Спартака» Марио Пашалич вышел на замену в концовке, заменив Луку Модрича.

Ответная игра состоится в Греции 12 ноября.

Сборная Швейцарии обыграла Северную Ирландию в первом матче за выход на ЧМ-2018



На стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте завершился первый стыковой матч за право выступить на чемпионате мира — 2018 между сборными Северной Ирландии и Швейцарии.

Швейцарцы в гостях сумели добиться победы с минимальным счётом. В середине второго тайма в ворота хозяев поля был назначен пенальти. С 11-метровой отметки был точен Рикардо Родригес.

Ответная игра между Швейцарией и Северной Ирландией, после которой и определится обладатель путёвку на первенство мира в России, состоится 12 ноября в Базеле.

Судья Карасёв получил «неуд» от инспектора за работу в матче «Локомотив» — ЦСКА

Как стало известно «Чемпионату», главный арбитр матча «Локомотив» — ЦСКА Сергей Карасёв получил неудовлетворительную оценку от инспектора встречи Сергея Мартынова. Карасёв допустил ошибки как минимум в двух эпизодах.

В частности, когда не удалил полузащитника «армейцев» Понтуса Вернблума за удар локтем. Также главный рефери должен был показать красную карточку Виктору Васину за фол, который привёл к назначению пенальти. Такое нарушение трактуется как «фол последней надежды». Ожидается, что работа Карасёва будет рассмотрена на ближайшем заседании Контрольно-квалификационной комиссии РФС.

Карасёв: своей работой на дерби «Локомотив» – ЦСКА недоволен

КДК не стал рассматривать удар Вернблума на матче «Локомотив» — ЦСКА

Контрольно-дисциплинарный комитет не стал рассматривать удар полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума локтем во время выездного матча 16-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (2:2). Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц. Напомним, что на 57-й минуте швед ударил полузащитника «железнодорожников» Алексея Миранчука.

«Что касается эпизода с ударом Вернблума, то судья оценил этот эпизод и принял решение – Вернблум получил жёлтую карточку. Поэтому КДК не стал рассматривать данный эпизод», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

7 самых грубых игроков в нашем футболе Главный в списке – тот, кого вы и ожидали увидеть.

«Локомотив» подал заявление в КДК о рассмотрении эпизода в матче с ЦСКА

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, что по итогам матча 16-го тура РФПЛ «Локомотив» — ЦСКА (2:2) «железнодорожники» подали заявление в КДК о рассмотрении одного из эпизодов встречи.

«Мы получили заявление от «Локомотива» о рассмотрение одного эпизода. Сразу скажу – это не эпизод с ударом Вернблума. «Локомотив» прислал заявление, сейчас мы проводим проверку. Если КДК сочтём необходимым, то возбудим дело и рассмотрим его на очередном заседании комитета», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

По информации «Чемпионата», это эпизод, произошедший между «железнодорожниками» и ЦСКА с участием полузащитника «армейцев» Понтуса Вернблума. На 92-й минуте встречи шведский игрок нарушил правила на Игоре Денисове, однако главный арбитр встречи Сергей Карасёв не заметил этот момент.

Гончаренко оштрафован на 30 тыс. рублей за поведение в матче с «Локомотивом»

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, что по итогам встречи 16-го тура РФПЛ «Локомотив» — ЦСКА (2:2) оба клуба получили штраф за скандирование оскорбительных кричалок своих болельщиков, а наставник «армейцев» Виктор Гончаренко наказан за выходы пределов технической зоны.

«По матчу «Локомотив» — ЦСКА: за скандирование оскорбительных выражений болельщиками «Локомотива» мы оштрафовали клуб на 70 тыс. рублей. Также за скандирование оскорбительных выражений болельщиками ЦСКА мы оштрафовали клуб на 30 тыс. рублей.

Болельщики ЦСКА использовали пиротехнику во время матча, за это мы оштрафовали клуб на 100 тыс. рублей. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко покидал пределы технической зоны, за это он оштрафован на 30 тыс. рублей и предупреждён, что в случае повторения нарушения наказание будет более строгим», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Месси: мне очень понравился официальный мяч ЧМ-2018

Нападающий сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением об официальном мяче чемпионата мира по футболу—2018. Аргентинский футболист принял участие в церемонии презентации мяча, которая прошла в московском центре дизайна Artplay сегодня, 9 ноября.

«Мне очень нравится новый мяч. С нетерпением жду, чтобы опробовать его на поле», — передаёт слова Месси корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

В церемонии презентации мяча от adidas под названием Telstar 18 также приняли участие Зинедин Зидан, Хаби Алонсо, Кака и Алессандро Дель Пьеро.