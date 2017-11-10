Хорватия и Швейцария почти на чемпионате мира

Чтобы был понятен рисунок двух стыковых матчей – маленькая порция статистики. Числа по владению мячом не показательны и часто существуют в отрыве от игры, но в данном случае показательно отражают, кто играл, а кто страдал. Швейцария за весь матч наработала на 65% владения, Хорватия за первый тайм с греками, когда ещё включала высокие скорости и летела за нужным результатом – на 66%. Более скудные по статусу и составу сборные изначально могли противопоставить сборным, топчущимся на пороге грандов, только грамотность и систему. Вечером четверга их подход не сработал.

Швейцарии помогает спорный пенальти

Северной Ирландии банально не повезло со жребием: Швейцария – едва ли не худший соперник, который мог попасться. Сейчас страна сыра и шоколада даже круче сборной Италии, и швейцарцы тоже сильны грамотностью и системой. Просто система у Владимира Петковича, тренера Nati, другая. Швейцария тоже много включает фланги, но постоянно доводит атаки до штрафной, активно катает мяч низом, а сразу после потери – врубает контрпрессинг. Джака и Закария авантюрно атаковали североирландцев за центральным кругом, и за их спинами возникали большие свободные коридоры – но туда мяч редко просачивался. Прессинг сжигал всё и возвращал мяч швейцарцам.

Северная Ирландия могла противопоставить только один козырь – традиционный британский стиль. Весь отбор бриты крепко защищаются, а у чужих ворот ставят на стандарты и фланговые подачи, не изобретая велосипед. Так вышло и против Швейцарии, но североирландцам помешали два фактора. Первый – соперник был лучше в единоборствах, что для британской команды немыслимо: Швейцария чаще выигрывала и борьбу в целом (57 – 41), и конкретно воздух (23 – 21). Второй – соперник гораздо лучше собирал подборы: так навскидку не могу вспомнить, когда после выноса мяч нашёл на линии штрафной Дэвис или Кори Эванс, а не кто-то из швейцарцев.

Соперник атаковал чаще, разнообразнее и умнее. Самый атакующий защитник мира, плюющий на оборону – Рикардо Родригес – вешал на дальнюю штангу под скидку в центр, откуда пробовали бить Дземаили или Джака. Другой крайний защитник, Штефан Лихтштайнер, отдавал пас вперёд, сам рвался в штрафную и возникал на ударной позиции (но падал, когда мяч летел на него). Джердан Шакири со своим низким центром тяжести выпиливал свои фирменные передачи – одну из них лишь чудом не превратил в голевую Сеферович.

Фото: Reuters

По такой игре было бы правильнее, если Швейцария забила бы свой мяч в комбинации с симпатичной доводкой мяча до вратарской (такие тоже были). А забила – с пенальти, возникшего на ровном месте. Шакири после подачи решил приложиться из-за штрафной, Кори Эванс выскочил на мяч и заблокировал удар, но выставил вперёд руку, прижатую к телу. Видеть такие пенальти странно, особенно в матче такой высокой ценности. Овидиу Хацеган увидел. Потом, когда Северная Ирландия готовила бесполезный и слабенький навал, мяч похожим образом попал в руку тому же Родригесу – но тут обошлось без пенальти. И как объяснишь это логикой, а не человеческим фактором?

Хотя надо быть честным – в таком матче добыть хотя бы ничью Северная Ирландия не заслужила.

Хорватии помогает греческая беспечность

Во-первых, вы знаете, к кому обращаться за точными прогнозами перед матчами – должны были выучить со времён чемпионства «Лестера». Во-вторых, с системой сборной Греции действительно случилось нечто аномальное. На 90 минут в греков вселился дух старой команды, не стоявшей по струнке у Отто Рехагеля, беззаботной и перенасыщенной эмоционально. За один матч греки умудрились сделать вообще все ошибки, которые могли. Привезти пенальти неловкой обработкой мяча? Открыть пустую вратарскую и недоиграть по своему сопернику в персонально-ориентированном прессинге? Запустить крайнего защитника себе за спину? Скинуть мяч у своей вратарской под удар сопернику? Всё, что хотите.

Сборная Греции вернулась. И снова будет всех бесить «Антифутбол», «автобус», «древнегреческий футбол»… Готовьте эпитеты.

Из монолита греческой защиты глупо выпал Костас Манолас, а заменивший его Кирьякос Пападопулос потерял своего игрока при втором голе, но искать причину в потере ведущего защитника странно. Ошибались все – и Цавелас, и Карнезис, поймавший нервяк после первой результативной ошибки, и Стафилидис, за один матч собравший букет ошибок, который собирает в «Аугсбурге» за половину сезона. Банально, но в истории одного матча греки накрыли стол хорватам сами – с таким объёмом ошибок нужно забыть про чемпионат мира.

Но ладно, стоит сказать хорошие слова и про хорватов (хотя тренерская роль здесь минимальна). Очень продуктивно включались в атаку крайние защитники, Стринич и Врсалько – на двоих они сделали всего 3 точных передачи в штрафную за первый тайм, но две из них стали голами. Проснулся спящий в «Милане» Никола Калинич. Перишич и Крамарич уже привычно выдали большой объём работы, а заодно добавили себе по мячу. Передачи на фланги из переформатированного центра, где Модрич снова стал «десяткой», а Ракитич – «шестёркой», стали главным ключом к разгадке греческой системы.

Фото: Reuters

У чужих ворот Греция оставалась собой – атаковала мало, но очень чётко и опасно. Забила один, со стандарта благодаря Сократису, и под финальный свисток едва не забила второй. Но бардак, устроенный греками сзади, нивелировал их атаку.

Как известно, сборная Греции умеет выпутываться из невероятных историй, но выиграть у Хорватии с её атакой 3:0 – это что-то фантастическое даже для команды Рехагеля.