«В 18 лет мог стать инвалидом!» Кака даёт интервью «Чемпионату»

Я уже забыл, что можно так волноваться. Перед встречей с Кака, которого аdidas пригласил в Москву на презентацию официального мяча ЧМ, потряхивало. Всё-таки легендарный футболист, который только-только закончил карьеру. Выиграл всё, что можно, в том числе чемпионат мира и Лигу чемпионов. Я боялся, что, встретив бразильца, забуду все вопросы. Это выглядело бы так:
Это видео можно посмотреть по данной ссылке.
Хорошо, что это мы лишь прикалывались. Интервью прошло без проблем, хоть и строго ограничено 10 минутами.
– Как вас занесло в Москву?
– Приехал на презентацию мяча ЧМ-2018.
– Уже опробовали его?
– Нет. Я его только-только увидел. Ещё не успел с ним побегать.
– Ваш лучший гол за всю карьеру?
– Есть несколько особенных.
– Например?
– Мяч, забитый в ворота «МЮ» в 2007 году в полуфинале Лиги чемпионов.
– Вам не было жалко Хайнце и Эвра, которые потом плохо спали?
– В тот момент я даже не задумывался об этом, хотя соперника я всегда уважаю.
– Похоже, Эвра до сих пор нервный. Вон ногой заехал по голове болельщику, хотя это вряд ли ваша вина.
– Да уж, не моя.
– Это правда, что вы могли оказаться в одном из российских клубов в начале карьеры?
– Официального предложения не было. Шли разговоры с московскими командами.
– ЦСКА?
– Уже не помню, если честно.
– А в какие клубы вы реально могли перейти?
– «Байер», «Брешиа», «Манчестер Сити», «Челси»…
– Как появилось прозвище Кака?
– Когда я был маленьким, братик ещё не мог произнести моё имя – Рикардо. Он меня звал просто Кака.
– Для россиянина прозвище звучит необычно. Это слово имеет какое-то значение?
– Для меня оно многое значит.
– Теперь уже и для всего мира. А изначально «кака» как-либо переводится с португальского языка?
– Нет. Просто слово, которое произнёс мой брат.
«Самый весёлый и сумасшедший футболист? Робиньо и Марсело»
– В 18 лет вы могли остаться инвалидом. Что произошло?
– Я неудачно прыгнул в бассейн. Ударился головой о дно и повредил шею. Два месяца был неподвижен. Все медики утверждали, что Кака – невероятно везучий. Говорили, что всё могло закончиться инвалидностью. Благодарю бога за то, что сохранил мне жизнь.
– После того случая вы отдаёте 10% зарплаты в церковь?
– Речь про дизиму (десятина – дословный перевод с португальского. — Прим. «Чемпионата»). Это одна из библейских заповедей. Тут не было связи с той травмой.
– После того инцидента вы больше не подходили к бассейнам?
– Через несколько лет я полностью оправился от травмы. Сейчас я спокойно захожу в бассейн.
– Это правда, что во время лечения вы наметили 10 целей, которых должны добиться в карьере?
– Не совсем. Список был, но я его написал не во время лечения, а когда заиграл профессионально.
– Сколько пунктов выполнили?
– Все 10.
Кака и Ривалдо с Кубком мира. 2002 год
– Победа на чемпионате мира была под каким номером?
– Такого пункта не было. Было просто — «сыграть в сборной Бразилии». Последняя цель в списке.
– Вы вели со счётом 3:0 в финале Лиги чемпионов, но упустили победу. То был худший день в вашей жизни?
– Скорее исторический день, когда я многому научился. На себе почувствовал, что в футболе возможно всё!
– Самый весёлый и сумасшедший футболист, которого вы встречали за вашу карьеру?
– Назову двоих: Робиньо и Марсело.
– Что такого они делали?
– У них своеобразная манера разговаривать, выдумывать, креативить. Любую ситуацию переворачивают в шутку. Можно долго смеяться под их комментарии, если они смотрят ТВ или слушают музыку.
«У меня нет такого чувства, что нужно мстить немцам»
– А теперь блиц. Первый российский футболист, который приходит вам в голову?
– Аршавин.
– Второй игрок в сборной Бразилии после Неймара?
– Габриэл Жезус.
– Если я договорюсь, то вы перейдёте в «Спартак» или «Зенит»?
– Да (смеётся).
– Когда бразильцы отомстят немцам?
– У меня нет такого чувства, что нужно мстить.
– Хотите, чтобы «Барса» осталась в чемпионате Испании?
– Да.
– Месси или Роналду?
– Оба.
– Гнойный или Оксимирон?
– Кто это?
– Последняя песня, которую вы включали на своем телефоне?
– Не помню.
– Единственный футболист, кто выиграл «Золотой мяч» в борьбе с Месси и Роналду?
– Я.
– Ваш главный трофей в карьере?
– Кубок чемпионов мира.
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