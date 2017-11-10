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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Кака
Текст: Григорий Телингатер
Фото: Reuters

«В 18 лет мог стать инвалидом!» Кака даёт интервью «Чемпионату»

Григорий Телингатер встретился с кумиром, ради которого учил португальский язык.
Футбол

Я уже забыл, что можно так волноваться. Перед встречей с Кака, которого аdidas пригласил в Москву на презентацию официального мяча ЧМ, потряхивало. Всё-таки легендарный футболист, который только-только закончил карьеру. Выиграл всё, что можно, в том числе чемпионат мира и Лигу чемпионов. Я боялся, что, встретив бразильца, забуду все вопросы. Это выглядело бы так:

Это видео можно посмотреть по данной ссылке.

Хорошо, что это мы лишь прикалывались. Интервью прошло без проблем, хоть и строго ограничено 10 минутами.

– Как вас занесло в Москву?
– Приехал на презентацию мяча ЧМ-2018.

– Уже опробовали его?
– Нет. Я его только-только увидел. Ещё не успел с ним побегать.

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– Ваш лучший гол за всю карьеру?
– Есть несколько особенных.

– Например?
– Мяч, забитый в ворота «МЮ» в 2007 году в полуфинале Лиги чемпионов.

– Вам не было жалко Хайнце и Эвра, которые потом плохо спали?
– В тот момент я даже не задумывался об этом, хотя соперника я всегда уважаю.

– Похоже, Эвра до сих пор нервный. Вон ногой заехал по голове болельщику, хотя это вряд ли ваша вина.
– Да уж, не моя.

– Это правда, что вы могли оказаться в одном из российских клубов в начале карьеры?
– Официального предложения не было. Шли разговоры с московскими командами.

– ЦСКА?
– Уже не помню, если честно.

– А в какие клубы вы реально могли перейти?
– «Байер», «Брешиа», «Манчестер Сити», «Челси»…

– Как появилось прозвище Кака?
– Когда я был маленьким, братик ещё не мог произнести моё имя – Рикардо. Он меня звал просто Кака.

– Для россиянина прозвище звучит необычно. Это слово имеет какое-то значение?
– Для меня оно многое значит.

– Теперь уже и для всего мира. А изначально «кака» как-либо переводится с португальского языка?
– Нет. Просто слово, которое произнёс мой брат.

Фото: Reuters

«Самый весёлый и сумасшедший футболист? Робиньо и Марсело»

– В 18 лет вы могли остаться инвалидом. Что произошло?
– Я неудачно прыгнул в бассейн. Ударился головой о дно и повредил шею. Два месяца был неподвижен. Все медики утверждали, что Кака – невероятно везучий. Говорили, что всё могло закончиться инвалидностью. Благодарю бога за то, что сохранил мне жизнь.

– После того случая вы отдаёте 10% зарплаты в церковь?
– Речь про дизиму (десятина – дословный перевод с португальского. — Прим. «Чемпионата»). Это одна из библейских заповедей. Тут не было связи с той травмой.

– После того инцидента вы больше не подходили к бассейнам?
– Через несколько лет я полностью оправился от травмы. Сейчас я спокойно захожу в бассейн.

– Это правда, что во время лечения вы наметили 10 целей, которых должны добиться в карьере?
– Не совсем. Список был, но я его написал не во время лечения, а когда заиграл профессионально.

– Сколько пунктов выполнили?
– Все 10.

Кака и Ривалдо с Кубком мира. 2002 год

Кака и Ривалдо с Кубком мира. 2002 год

Фото: Reuters

– Победа на чемпионате мира была под каким номером?
– Такого пункта не было. Было просто — «сыграть в сборной Бразилии». Последняя цель в списке.

– Вы вели со счётом 3:0 в финале Лиги чемпионов, но упустили победу. То был худший день в вашей жизни?
– Скорее исторический день, когда я многому научился. На себе почувствовал, что в футболе возможно всё!

– Самый весёлый и сумасшедший футболист, которого вы встречали за вашу карьеру?
– Назову двоих: Робиньо и Марсело.

– Что такого они делали?
– У них своеобразная манера разговаривать, выдумывать, креативить. Любую ситуацию переворачивают в шутку. Можно долго смеяться под их комментарии, если они смотрят ТВ или слушают музыку.

Фото: adidas

«У меня нет такого чувства, что нужно мстить немцам»

– А теперь блиц. Первый российский футболист, который приходит вам в голову?
– Аршавин.

– Второй игрок в сборной Бразилии после Неймара?
– Габриэл Жезус.

– Если я договорюсь, то вы перейдёте в «Спартак» или «Зенит»?
– Да (смеётся).

– Когда бразильцы отомстят немцам?
– У меня нет такого чувства, что нужно мстить.

– Хотите, чтобы «Барса» осталась в чемпионате Испании?
– Да.

– Месси или Роналду?
– Оба.

– Гнойный или Оксимирон?
– Кто это?

– Последняя песня, которую вы включали на своем телефоне?
– Не помню.

– Единственный футболист, кто выиграл «Золотой мяч» в борьбе с Месси и Роналду?
– Я.

– Ваш главный трофей в карьере?
– Кубок чемпионов мира.

Посмотреть видео на «Чемпионате».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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