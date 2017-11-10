Роналду и Роналдо забивали сборной России. А Месси сможет?

Флюиды в баночку, завтрак с Забивакой – что окружает сборную Аргентины Журналисты собирают аргентинские флюиды, а футболисты завтракают с Забивакой. Это и другое — в обзоре соцсетей сборной Аргентины.

Криштиану Роналду и другие звёзды Португалии

Если Месси никогда не играл со сборной России, то у Криштиану Роналду уже шесть матчей с нашей национальной командой. Впервые он встретился с российскими защитниками на Евро-2004, когда вышел на замену за 15 минут до конца. Потом были четыре игры в рамках отборочных циклов чемпионата мира, причём в памятной встрече в Лиссабоне, которую Португалия выиграла со счётом 7:1, Роналду оформил дубль. Наконец, летом этого года Криштиану забил победный гол в матче Кубка конфедераций. Что касается других португальских звёзд, то Луиш Фигу играл со сборной России дважды (не забивал), а, к примеру, Пепе – три раза.

Роналдо и другие звёзды Бразилии

Пропускала российская сборная и от бразильского Роналдо. Зубастик дважды приезжал в Москву на товарищеские матчи (в 1996-м и 2006-м) и оба раза отличился. Две игры с нашей национальной командой и у Кака, но его удалось нейтрализовать. По голу в одном матчем сборной России забивали Ромарио (на ЧМ-1994) и Ривалдо (спарринг в Форталезе в 1998-м). Неймару наши защитники противостояли в товарищеском матче в Лондоне 4,5 года назад: будущий самый дорогой игрок мира ушёл с поля без гола. В той встрече приняли участие и такие топовые защитники, как Дани Алвес и Марсело.

Серхио Агуэро и другие звёзды Аргентины

Единственная встреча с Аргентиной до сего дня у сборной России была в 2009 году. Спарринг в Москве выиграли гости со счётом 3:2. Месси тогда прилетел в нашу страну, однако на поле не вышел. Зато против команды Гуса Хиддинка сыграли Серхио Агуэро, Диего Милито, Хавьер Дзанетти, Хавьер Маскерано, Николас Отаменди – тоже не последние люди в мировом футболе. Как раз Агуэро и стал автором одного из голов аргентинцев.

Хави и другие звёзды Испании

В полуфинале Евро-2008 победный первый гол в ворота сборной России соорудили два полузащитника «Барселоны»: Хави забил, а Андрес Иньеста записал на свой счёт голевую передачу. Всего у Хави с Иньестой три матча с нашей национальной командой. Столько же у Серхио Рамоса и Рауля, но блестящему нападающему «Реала» поразить ворота российской сборной не удавалось. Четыре раза нашими соперниками были голкипер Икер Касильяс, пропустивший от Романа Павлюченко, а также Карлес Пуйоль и Фернандо Торрес. Кстати, Торреса тоже сдержали общими усилиями.

Джанлуиджи Буффон и другие звёзды Италии

Великий Буффон дебютировал за сборную Италии в 1997 году в Москве, выйдя на замену в стыковом матче с Россией (1:1). Потом голкипер «Ювентуса» играл с нашей командой в товарищеских матчах в 2005-м (2:0) и 2012-м (0:3). От российских футболистов так и не пропустил: в 1997-м ему забил Фабио Каннаваро, а 2012-м Буффона заменили в перерыве при нулевом счёте. Кстати, у Каннаваро, Паоло Мальдини и Алессандро Дель Пьеро также по три встречи с Россией. Дважды нам противостояли Андреа Пирло и Кристиан Вьери, который забил первый гол в московском стыке. По разу сыграли с Россией Марко Матерацци, Джорджо Кьеллини, Дженнаро Гаттузо, Франческо Тотти и Марио Балотелли.

Зинедин Зидан и другие звёзды Франции

Легенда французского футбола, нынешний главный тренер «Реала» Зинедин Зидан принял участие в двух матчах со сборной России. В 1998 году в квалификации Евро-2000 французы с Зизу в составе выиграли в Москве – 3:2, а четыре года спустя товарищеский матч Франция – Россия в Сен-Дени завершился нулевой ничьёй. А вот сегодняшний тренер французов Дидье Дешам четыре раза играл с нашей командой. Добавим, что по разу игроки сборной России противостояли в разные годы Эрику Кантона, Жан-Пьеру Папену, Тьерри Анри, Патрику Виейра, Н’Голо Канте, Полю Погба и Антуану Гризманну. От Кантона, Папена и Канте мы пропускали.

Мирослав Клозе и другие звёзды Германии

Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира Клозе дважды выходил на матчи со сборной России – это были встречи отборочного цикла ЧМ-2010. Его единственный гол в Москве стал победным для немцев. В своё время прилично огорчил нас и Юрген Клинсманн. Если в 1994-м он не сверкнул в спарринге, то на Евро-1996 форвард оформил дубль в ворота россиян. Михаэль Баллак забил в трёх играх один гол, Бастиан Швайнштайгер – ни одного. Дважды с нами играли Филипп Лам, по разу Оливер Кан, Лотар Маттеус, Месут Озил и Матиас Заммер, тоже поразивший российские ворота на Евро-1996.

Арьен Роббен и другие звёзды Нидерландов

Когда сборная России крушила голландцев на Евро-2008, Роббена не было в составе оранжевых. Свой единственный матч с нашей национальной командой форвард сыграл в августе того же года. Это была контрольная игра в Москве, а Арьен не забил. На Евро-2008 нашим среди прочих противостояли Эдвин ван дер Сар, Рууд ван Нистелрой и Робин ван Перси, у которого две игры с Россией и один гол в московском «товарняке».

Уэйн Руни и другие звёзды Англии

В двух из трёх матчей сборных России и Англии сыграл Уэйн Руни. В 2007-м нападающий «Манчестер Юнайтед» забил гол в Москве, однако англичане всё равно проиграли – 1:2. Дважды играли с нами Майкл Оуэн, Стивен Джеррард и Рио Фердинанд, а вот Джон Терри и Фрэнк Лэмпард только по разу. Один матч пока за плечами и у Гари Кейна, не сумевшего поразить ворота российской сборной на Евро-2016. Между тем, с Дэвидом Бекхэмом наши защитники на уровне национальных команд так и не пересеклись.

Гарет Бэйл и Райан Гиггз

Продолжим вспоминать встречу с представителями Великобритании. Нападающий «Реала» и полузащитник «Манчестер Юнайтед» – две главные звезды валлийского футбола. Оба сыграли по паре матчей со сборной России. Бэйл не забил пенальти в игре квалификации ЧМ-2010 в Москве, зато взял реванш у Игоря Акинфеева на Евро-2016. Гиггз выступал за сборную Уэльса, когда она сражалась с российской командой в «стыках» к Евро-2004. Тогда с игроком «МЮ» удалось справиться. Наш Вадим Евсеев оказался покрепче.

Фото: Reuters

С Иброй защитникам сборной России пришлось иметь дело трижды. В 2002 году в товарищеском матче в Москве звёздный нападающий шведов забил на 90+4-й минуте и спас свою национальную команду от поражения. Потом были более важные встречи. На групповом этапе Евро-2008 россияне победили шведов со счётом 2:0, а сыгравший полный матч Златан не сумел ничем помочь своим. В игре отборочного цикла Евро-2016 в Москве находившийся не в оптимальном состоянии Ибрагимович выдержал только тайм. Он снова ушёл с поля без гола, а сборная Швеции была бита – 0:1.

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»