Когда тренеру сборной стоит идти на эксперименты с составом в решающей игре

Коллега Титов вчера до начала стыкового матча сборных Хорватии и Греции сравнил нынешних греков со сборной Отто Рехагеля, которая усыпила в 2004 году всю Европу и заставила Афины и другие города страны не работать полтора месяца. Сравнение пусть и слегка надоевшее (любую версию сборной Греции неизбежно сравнивают с той чемпионской), но удачное. Сейчас эллинская футбольная идеология действительно напоминает о португальском чемпионате Европы.

С одним важным отличием.

Сборная Греции вернулась. И снова будет всех бесить «Антифутбол», «автобус», «древнегреческий футбол»… Готовьте эпитеты.

При всей размеренной внушительности командной обороны Греции-2004, успех не был бы возможен без харизматичного голкипера, каким безусловно был Антониос Никополидис. Седой супермен в воротах внушал уверенность в партнёров и умел сохранять пик формы при 40+ играх за сезон. Сейчас у греков такого мужчины в воротах нет. Более того, позиция вратаря – проблемная для сборной, потому что номинально основной и не всегда надёжный Орестис Карнезис в нынешнем сезоне сыграл всего полчаса за «Уотфорд» и далёк от идеальных кондиций.

Все давно привыкли к тому, что составы сборных – вещь, которая меняется крайне неохотно: найдя удачное сочетание игроков, тренеры обычно от него не отходят, и десятку запасных приходится отыгрывать и роль группы поддержки, и роль массовки. Ещё консервативнее тренеры с выбором основного вратаря – пока что-то не случится с основным, на других они не думают даже смотреть. Тем более если речь идёт о матче, от которого зависит участие или неучастие на чемпионате мира.

Но мне кажется, что в том случае, когда основной голкипер лишён практики и даже на пике формы не слишком стабилен, тренеру стоит пойти на риск. Возможно, это вообще единственная ситуация, при которой риск с выбором состава в сборной оправдан. Объясняю на примере вчерашней Греции, которая почти лишилась билетов в Россию из-за того, что Карнезис привёз пенальти на ровном месте, неудачно сыграл на выходе и получил за шиворот четыре мяча.

Хорватия и Швейцария почти на чемпионате мира Толковой борьбы не получилось.

Основной вратарь действительно не в форме, но рядом с ним на тренировках работает голкипер АЕК Яннис Анестис. У него типичная для греческого вратаря история: сидел в запасе не самой сильной команды, пока обстоятельства не дали шанс, которым он воспользовался. Осенью Анестис находится в лучшей форме в своей жизни: он дважды подряд засушил «Милан» в Лиге Европы, вошёл в сборную, собранную УЕФА, и геройствует в чемпионате Греции. Если брать ситуацию в вакууме, больше половины тренеров сделали бы свой выбор в пользу Анестиса, но футбольная сборная – слишком консервативное место.

И именно поэтому стоило рисковать.

Выбор на решающий матч в пользу запасного вратаря, находящегося в идеальной форме, стал бы шоковой терапией для команды, заставил бы её мобилизоваться на конкретный матч. В хоккее, где в силу специфики игры травмы вратарей случаются чаще, появление в составе глубоко запасного вратаря часто именно так и влияет на команду – она собирается и помогает своему вратарю.

Я не слишком слежу за НХЛ, поэтому честно признаюсь, что этот пример мне подсказали, но когда основной голкипер «Лос-Анджелес Кингз» Джонатан Куик получил повреждение, его сменщик Петер Будай выступил выше всяких ожиданий. В итоге он пропускал в среднем даже меньше, чем Куик в сезон, когда его номинировали в тройке претендентов на «Везина Трофи».



Тренер сборной должен понимать, что когда он ставит на игру находящегося не в форме не самого стабильного, хоть и основного вратаря, он принимает на себя не меньше рисков, чем полагает. От выбора в пользу второго и полностью готового его отговаривает уже не просто консерватизм, а настоящий страх. Он боится, что болельщики уничтожат его в случае, если запасной голкипер провалится, в то время, как провал основного вратаря заставит уничтожать его, а не тренера.



Футбол – игра, которая не терпит страха и чаще вознаграждает тех, кто рискует, чем хлещет по щекам. Конечно, далеко не факт, что Анестис вывез бы греков вчера в Загребе, но провал размякшего в клубе на скамейке Карнезиса против крутых хорватских исполнителей как минимум закономерен.