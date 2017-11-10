Черчесов: игроки сборной – не Кощеи Бессмертные

Предматчевая тренировка сборной России проходила в «Лужниках» и уже с новыми мячами. Тренировались все, кроме Романа Зобнина: накануне он покинул расположение национальной команды. После недолгой разминки футболисты провели необычную двусторонку – разделившись на группы по два-три человека и держась за руки, они играли вот так:

После тренировки Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов.



— Как вы готовились к игре с одним из претендентов на победителей ЧМ? — прозвучал первый вопрос из зала.

— Это будет не первая игра с командой, которая сыграет определённую роль на чемпионате мира. Мы уже встречались с бельгийцами, португальцами, мексиканцами. Всё идёт своим чередом – у каждой команды свои сильные и слабые стороны. Ничего специального мы не делали. Всё в рабочем порядке. Понятно, что новый стадион, народу будет много. Но тем лучше.

— Как будет выгоднее играть сборной Аргентины — в 4 или 5 защитников?

— Мы изучаем аргентинцев. Практически все матчи они играли в 3 защитника. Сыграть зеркально их расстановке будет правильно. Есть нюансы, которые стоит учитывать. Напомню, что мы ориентируемся не только на соперника, но и на себя.



— Аргентинцы ещё три дня назад объявили состав. А вы определились, кто завтра сыграет?

— Футболисты знают своё состояние, но как за три дня можно сказать, кто будет играть? Мы же не Кощеи Бессмертные. Внутри команды мы всегда знаем, кто будет играть – и по состоянию, и по сопернику. Но точно узнать можно за день. Обычно бывает, что засыпаешь с одним составом, а наутро просыпаешься и узнаёшь, что у кого-то температура. Да и сами подумайте, как будет чувствовать себя Глушаков, если за четыре дня узнает, что не сыграет? Наверное, соберёт вещи и уедет.

— Каково настроение в команде?

— Рабочее. Ещё сутки есть до игры. Это тот случай, когда футболистов нужно оставить в покое – сейчас мы уже не будем им мешать.



-Что думаете о перспективах Марио Фернандеса? – прозвучал вопрос от бразильского журналиста.

— Мы рады видеть его в своих рядах. То, что он играл за Бразилию, уже в прошлом — теперь у него российский паспорт. Он по всем параметрам нам подходит – как по футбольным, так и по человеческим. Единственное, надо учить русский язык, но, думаю, это не за горами.

— Кто из молодых игроков может закрепиться в сборной?

— У нас уже есть Головин, хотя он может играть и в молодёжной сборной. Игроков оттуда будем брать, если они будут готовы. Зобнин и Миранчук приезжали и получали игровое время. Брать игроков просто так, чтобы тренироваться, неэффективно. Готовых футболистов будем брать и уже не отдавать. Следим за всеми внимательно.



— С кем бы вам хотелось сыграть на чемпионате мира? – спросил ещё один иностранный журналист.

— Счастливый вы человек! — воскликнул Черчесов. — Так далеко смотрите, а мы пока только о завтра думаем. Всем экспертам привет. Мы даже не знаем, что послезавтра будет.

«Кто там? Футболисты? МЕССИ?!» Сборная Аргентины прогулялась по Москве Шапка-ушанка, экскурсия по метрополитену и ГУМу – всё как полагается.

— Каково будет играть в обновлённых «Лужниках»?

— Я помню этот стадион и с натуральным, и с искусственным полем. Можно сказать, все стадии с «Лужниками» прожил. Много тут всего было: и удач, и неудач. Завтра начнётся новая история.



На вопросы ответил и Денис Глушаков.

— Как вы себя чувствуете?

— Хорошо. В последней игре за «Спартак» получил ушиб, но всё обошлось – тренировался почти весь сбор в общей группе.



— Месси сказал, что совершит паломничество в церковь святого Николая, если сборная Аргентины выиграет чемпионат мира. А на что готовы вы?

— Да что хотите, то и сделаю! – с улыбкой сказал Денис. — Я на всё готов.



— Какие воспоминания связаны со старыми «Лужниками»?

— Побед у меня здесь особо не было. Единственное, в 2007 году в составе «Звезды» из Иркутска я обыгрывал тут «Торпедо»



— Как вам новая форма сборной?

— Вкус у всех разный, но мне очень нравится. Яркая, красивая.