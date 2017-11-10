Полгода без гола. Почему перестали забивать Дзюба, Азмун, Чалов

Пять нападающих, от которых мы ждали, но пока не дождались забитых мячей в текущем чемпионате России.

Последний гол в РФПЛ: 21.05.2017.

Безголевая серия: 173 дня.



Фатай никогда не был безотказной машиной по производству голов. К его бы скорости и настырности «инстинкт убийцы» прибавить – в другой лиге и команде играл бы, при всём уважении к «Уфе». Но понятно, что, приобретая второго бомбардира именитой «Спарты», ты по умолчанию ждёшь от новобранца высокой конкретики в атаке. В своём первом российской сезоне Кеинде её дал: шесть забитых мячей для игрока команды-середняка с оборонительным уклоном – результат приличный. На его фоне ноль на текущем счётчике снайпера выглядит недоразумением, а одно попадание в створ за целый круг – поводом для серьёзных мер.

Семак, человек обстоятельный, сдержанный, долго ждал от легионера улучшения игровых показателей. Но всякому терпению приходит конец – оборвалось оно и у Сергея Богдановича. За весь октябрь и кусок ноября он выделил Фатаю меньше 20 минут игрового времени. Единственно верной реакцией взрослого, честолюбивого футболиста на столь прозрачный тренерский намёк может быть повышение самоотдачи на тренировках и в играх. Посмотрим после паузы, адекватно ли истолкует его Фатай.

Последний гол в РФПЛ: 21.05.2017.

Безголевая серия: 173 дня.



После дерби с «Локомотивом» Виктор Гончаренко заочно упрекнул своих нападающих: поучились бы у Вернблума, как надо силовое давление на противника оказывать. Адресатов послания тренер конкретизировать не стал, но угадать их совсем не сложно. Из штатных форвардов ЦСКА только Чалов да Оланаре обладают достаточной физической мощью для ведения такого рода боевых действий. О том, что нападающему положено ещё и забивать, Гончаренко деликатно умолчал – для молодого воспитанника клуба это больная тема во втором полугодии.



В определённом смысле Чалов стал заложником яркого старта. Пять весенних голов (всего шесть за чемпионат) подняли его в топ болельщицких ожиданий. Соответствовать им в 19 лет не каждому удаётся. Повышение ответственности привело к закрепощению, участившиеся промахи – к боязни новой ошибки и подспудному упрощению игры. Весеннего нахальства Фёдору сейчас остро недостаёт, мальчишеского азарта. Проблема носит скорее психологический, чем тактический характер. Это не страшно – многие проходили через пресловутый «синдром второго сезона». Главное не застрять в этом состоянии надолго. И тут уже от педагогических способностей тренера многое зависит.

10 лучших российских дебютантов РФПЛ Они в разном возрасте и разными маршрутами пришли в РФПЛ, но каждый из них вправе занести себе первый сезон на высшем уровне в актив.

Последний гол в РФПЛ: 17.05.2017.

Безголевая серия: 177 дней.



Мудрец Бердыев в исключительных случаях переходит на персоналии в оценке игры подопечных. И коль скоро позволил себе публичный укор в адрес Азмуна («Он обязан реализовывать моменты, которые есть»), значит, имел на то веские основания. Курбан Бекиевич лучше кого бы то ни было знает истинный потенциал иранского нападающего, но раскрыть его в полной мере никак не может. Поэтому искренне огорчается, возможно, даже злится, когда не удаётся достучаться до сознания талантливого подопечного. Кому многое дано, с того и спрос особый.

100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 60-го по 51-е Продолжаем серию материалов, посвящённых лучшим, по нашей версии, иностранцам в истории чемпионата России. На очереди – пятая часть.

Год назад казалось: ещё немного, ещё чуть-чуть – и мир обретёт новую звёздочку. Яркая премьера в Лиге чемпионов, голы «Аяксу», «Атлетико» и «Баварии» способствовали повышению спроса на «иранского Месси» в Европе. Укати он на пике популярности в условный «Ливерпуль» — глядишь, и продолжил бы блистать.

Пустые казанские трибуны не вдохновение – тоску нагоняют. Потускнел, слившись с унылым осенним пейзажем, и наш герой. Символично, что свой единственный гол в столице Татарстана после возвращения Азмун забил в футболке сборной Ирана – России. Поклонники «Рубина» по старинке ждут от Сердара голов за клуб, но надежды эти чем дальше, тем слабее. Иначе не появлялись бы в Сети аккаунты вроде этого.

Артём Дзюба («Зенит»)

Последний гол в РФПЛ: 17.05.2017.

Безголевая серия: 177 дней.



Дзюба привык быть в центре всеобщего внимания – что на поле, что в микст-зонах. И сильно расстраивается, оказываясь в тени. Когда на Артёма заточена вся команда, он деятелен, эмоционален и результативен. Но стоит акцентам сместиться, выпадает из игры и сникает, что мы и наблюдали в первом круге сезона-2017/18.



Как ни пытался Манчини интегрировать нападающего в свою модель, оптимального применения его талантам — и габаритам — до сих пор не нашёл. Помехи, отборы, единоборства – это всё-таки сопутствующие «товары» для форварда, основной – голы. А с ними у Дзюбы большие проблемы: один в Лиге Европы, ноль – в РФПЛ. Последний раз он отличался в чемпионате в предпоследнем туре прошлого сезона, при Луческу. С тех пор – как отрезало. Моменты-то возникают – 18 ударов за 13 игр – реализация отчаянно хромает.

Дзюба забил всего 1 мяч за 5,5 месяца. Но это не главная проблема «Зенита» Кокорин ведь тоже перестал забивать.

Последний гол в РФПЛ: 30.04.2017

Безголевая серия: 194 дня.

В отечественном футболе существует особая каста игроков – назовём её «Курбанда» (да простит мне Курбан Бекиевич фривольный каламбурчик). Не всегда и везде эти люди следуют за своим учителем, но только под его чутким руководством извлекают из себя всё лучшее, что заложила в них мать природа. А иногда даже чуть больше. Бухаров – ярчайший представитель этого вида, а его нынешние показатели – очередное подтверждение популярной теории.



У КБ он забивал и совсем ещё мальчиком в Казани, и взрослым, матёрым мужиком в Ростове. Ушёл Бердыев – и голы закончились, и разговоры о сборной (и ЧМ) сами собой стихли…

Бонус

Последний гол в РФПЛ: 25.10.2015.

Безголевая серия: 747 дней.



До серии Погребняка – два года без гола – вышеупомянутым игрокам далеко, но она здесь не в качестве примера для подражания фигурирует. Это пожелание-предостережение: не пытайтесь повторить.