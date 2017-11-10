«А потом девицы потребовали по тысяче евро!» Откровения Ройстона Дренте

Вы ещё не забыли Ройстона Дренте? Того самого, что за «Реал» и «Аланию» бегал. Так вот, он закончил карьеру и написал автобиографию.

А мы-то думали, куда это Ройстон запропастился. Над книгой корпел! По случаю выхода в свет автобиографии один из самых противоречивых персонажей современного футбола вышел из подполья и дал откровенное интервью испанскому изданию Marca. Владикавказская гастроль в нём, к сожалению, не отражена, но и без неё публикация заслуживает того, чтобы быть процитированной. Выборочно, разумеется.

От "Реала" до "Алании" Почти год не играл один из самых экстравагантных персонажей мирового футбола – Ройстон Дренте. "Алания" даёт ему шанс напомнить о себе.

Детство

— Ты знал, что моего отца убили, когда мне было три года? Его убили на улице. Мама долго скрывала от меня правду, чтобы не травмировать детскую психику. Говорила, что папа погиб в аварии, и только годы спустя я узнал, что дело обстояло иначе.

«Реал»

— Я пришёл в Мадрид лучшим футболистом молодёжного чемпионата Европы и в первом же матче забил красивейший гол «Севилье». Люди связывали со мной надежды. Ожидания были очень высоки. Нелегко справиться со всем этим в 20 лет. Сильно ли изменилась моя жизнь? Ещё как! Ещё вчера ты ютился с матерью в тесной квартирушке, а сегодня въезжаешь в шале стоимостью в миллионы… К такому повороту сложно привыкнуть.

Справка «Чемпионата»



Ройстон Дренте

Родился 8 апреля 1987 года в Роттердаме (Нидерланды).

Левый защитник/вингер.

Клубы: «Фейеноорд», «Реал» Испания, «Эркулес» Испания, «Эвертон» Англия, «Алания» Россия, «Рединг» Англия, «Шеффилд Уэнсдей» Англия, «Кайсери» Турция, «Бани Яс» ОАЭ.

Чемпион и лучший игрок Евро-2007 (U21) 2007 года. Чемпион Испании сезона-2007/08. Провёл 1 матч за национальную сборную Нидерландов. Родился 8 апреля 1987 года в Роттердаме (Нидерланды).Левый защитник/вингер.Клубы: «Фейеноорд», «Реал» Испания, «Эркулес» Испания, «Эвертон» Англия, «Алания» Россия, «Рединг» Англия, «Шеффилд Уэнсдей» Англия, «Кайсери» Турция, «Бани Яс» ОАЭ.Чемпион и лучший игрок Евро-2007 (U21) 2007 года. Чемпион Испании сезона-2007/08. Провёл 1 матч за национальную сборную Нидерландов.

Гулянки

— Ну да, выходил [потусоваться]. Не каждую ночь, как болтают, но достаточно часто. Мы отправлялись в «Будду» (знаменитый ночной клуб Мадрида. – Прим. «Чемпионата») и хорошо проводили время. Иногда приходилось это делать тайком, поскольку не всегда момент был подходящий. Но когда ты игрок «Реала», тебе предлагают массу вещей, от которых не так-то просто отказаться. Мадрид – шикарный город: уйма ресторанов, красивые девчонки, атмосфера праздника. А ты молод и игрок «Реала»… Сложно устоять перед таким обилием соблазнов. Даже в книге я не называю имён [одноклубников, участвовавших в ночных похождениях] – не сделаю этого и теперь. Но это был не один игрок, естественно.

Моуринью

— Мы хорошо ладили с Шустером. Проблемы начались с Моуринью. Он выжил меня из «Реала». Я усердно и серьёзно провёл предсезонку 2010 года, надеялся играть и преуспеть – тем более Марсело травмировался. И вдруг за день до закрытия окна вызывает Моуринью и ставит перед фактом: я должен уйти. Я не верил своим ушам! У меня оставалось 24 часа, чтобы найти себе новую команду. Я сказал несколько серьёзных слов, на что он ответил, что ничего не может поделать – якобы это решение Вальдано (с 2009 по 2011 год – генеральный директор «Реала». – Прим. «Чемпионата»).

В «Эркулесе» поначалу всё было замечательно. Мы обыграли «Барсу» на «Камп Ноу» (2:0), меня вызвали в сборную. Проблемы начались, когда нам перестали платить, а я отказался тренироваться. Однажды звонит Моуринью и начинает грубить: мол, я как игрок «Реала» не имею права так поступать. Чёрт подери, посмотрел бы я на него, если бы не заплатили ему!



По моём возвращении в «Реал» Моуринью отделил меня от команды. Он не хотел, чтобы я приближался к коллективу. Я тренировался в одиночестве и чувствовал себя ужасно. Ощущение такое, будто тебя поимели. Нет, я не плакал, но понимал, что карьера в Мадриде подошла к концу.

Закат

— Со мной происходили скверные вещи в Эмиратах. Были проблемы с агентами, с людьми, которые приглашали. Не хочу называть имён, но в футболе хватает непорядочных типов. Я подписывал контракт на одних условиях, а получал совершенно другие деньги, всегда меньше, чем договаривались. Я не был счастлив. Чувствовал усталость и разочарование. Профессиональный футбол перестал доставлять мне удовольствие. В конце концов я сказал себе: «Хватит!» За 30 лет я пережил столько, сколько многие за 200 не пережили бы.

Казус

— Одну историю до сих пор вспоминаю с улыбкой. Сидели с другом в казино, подходят две роскошные девицы. Познакомились, разговорились. Вчетвером отправились в отель и славно провели время. Проблема возникла потом, когда они потребовали по тысяче евро. Каждой! Я понятия не имел, что нужно платить. Думал, просто развлечение, и у меня совершенно не было наличных – только кредитки. Представь ситуацию: стыд, да и только! В конце концов мы отдали им все фишки, выигранные в казино, – даже не знаю, сколько там было.

Дети

— Не знаю, какой из меня отец, но что-то хорошее во мне должно быть. Ты не представляешь, какое тепло и любовь мне дают дети. Сын и четыре дочки – это моя жизнь прямо сейчас. Если они счастливы, всё остальное неважно.

10 игроков, разрушивших свою карьеру в «Реале» Переход в великий клуб — отнюдь не всегда удача. Вспоминаем 10 игроков, которым попадание в «Реал» пошло во вред.

По материалам Marca.