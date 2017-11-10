«Примете меня, если я вернусь?». Неймар собирается обратно в «Барсу»

Жизнь Неймара – сказка. Нет, дело даже не в многомиллионном контракте, брендах, личных вертолётах и так далее. Всё, что разворачивается вокруг фигуры бразильца в последнее время, всё больше напоминает историю Золушки. Ней убежал с каталонского бала, оставив в качестве туфельки хорошие отношения со многими партнёрами. Только вот парижская карета, в которую он запрыгнул в надежде унестись в светлое будущее к «Золотому мячу», постепенно превращается в тыкву. По крайней мере в глазах самого Неймара.

Всё больше появляется новостей, что бразильский «селебрити» несчастен в Париже, что ему не нравится погода, что у него конфликт с партнёрами и тренером. И вот последний инсайд от sport.es – во время последнего визита в Барселону (Ней до сих пор регулярно туда наведывается) он в шутку спросил Месси и Суареса: «Примете меня, если вернусь?». Да, вероятно, что такого разговора и не было и скорее всего, это был намёк, ведь слухов вокруг Неймара столько же, сколько евро на его банковском счёте. Только вот даже такие сплетни ни игрок, ни его окружение опровергать не спешат, что наводит на определённые выводы.

Первый и самый главный: Неймар действительно несчастен в Париже.

Каприз 1: «тренер не такой»

Как можно быть несчастным с миллионным кэшем, личным особняком, кучей привилегий на поле и прочими радостями жизни? Ней умудряется. Главная его претензия – нескладывающиеся отношения с главным тренером Унаи Эмери.

Главная претензия Неймара – не складывающиеся отношения с главным тренером Унаи Эмери.

Интересно, что он регулярно конфликтует с любым тренером – даже в «Сантосе» юноша позволял себе открыто критиковать методики разных наставников. То же самое в сборной. Аналогично и в «Барселоне». Близкий к Неймару источник рассказывал, что футболист покинул Каталонию во многом из-за разногласий с Луисом Энрике. «Он жаловался на его методы, выравнивание статуса игроков, замены…». Точка кипения была достигнута, когда помощник Энрике Хуан Унсуэ сказал Нею, что он должен сосредоточиться на футболе, если не хочет закончить в клубе так же, как Роналдиньо. После этого и начали появляться новости, что Неймар стал настаивать на том, чтобы Унсуэ покинул «Барсу».

Почему Неймар надоел Пять важных причин.

Во Франции уверены, что то же самое происходит сейчас и с Эмери. Неймар при своих друзьях ставит под сомнение каждое решение тренера, не обращает внимания на тактические занятия и видеообзоры соперника, часто предпочитает заниматься самостоятельно. В конце концов, всё сводится к повторению ультиматума с Унсуэ: либо он, либо я.

Каприз 2: «партнёры не такие»

Вместе с Неймаром от тренера отдаляется и бразильская бригада «ПСЖ» — Тьяго Силва, Маркиньос и Лукас Моура поддерживают главную звезду, Дани Алвес и Тьяго Мотта пока сохраняют нейтралитет. В неплохих отношениях Ней состоит с Мбаппе, которого называет младшим братом и обещает сделать для него то же, что в своё время сделал для него Месси.

Неймар, кажется, окончательно осознал, что Лига 1 и французский чемпионат никому не интересны.

С остальными – сложнее. Несмотря на театральные объятия после забитых голов с Кавани, очевидно, что конфликт не потушен, а просто замаскирован. Неймар, уверенный, что сходу станет лидером раздевалки, что его будут почитать и уважать как Месси в «Барсе», безнадёжно просчитался. Он никак не ожидал, что Кавани публично подвергнет сомнению его статус лидера. Вмешательство Насера Аль-Хелаифи подтверждает, что всё действительно серьёзно.

Уругваец – не единственный, кто не собирается выстраивать отношения с новой примой. По сообщениям L’Equipe, у Неймара не клеятся отношения с Ди Марией, Ло Чельсо и Пасторе, которому пришлось отдать свой 10-й номер. Да и вообще многие партнёры недовольны особым статусом бразильца – личные физиотерапевты, запрет на противодействие на тренировках, разрешение не отрабатывать в обороне. Всё это проводит жирную черту между звездой и коллективом. Пока раздевалка «ПСЖ» для Неймара — минное поле.

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Каприз 3: «чемпионат не такой»

Неймар, кажется, окончательно осознал, что Лига 1 никому не интересна и французский чемпионат по уровню популярности не идёт ни в какое сравнение даже с Ла Лигой. Катарские нефтедоллары и королевские условия не могут скрыть от Нея очевидного факта: в профессиональном плане он сделал шаг назад. В последних играх всё более заметно, что он не выкладывается в матчах внутреннего первенства и сосредоточен только на Лиге чемпионов – единственной оставшейся яркой витрине. Sport.es так и вовсе утверждает, что Неймар симулировал травму, чтобы пропустить лишний, по его мнению, матч с «Анже».

Создаётся ощущение, что бразилец ставит свою фигуру выше лиги, в которой он играет. Маленькие стадионы с проплешинами на трибунах, возможность выиграть чемпионат с 30-очковым отрывом. К тому же самого Неймара не лучшим образом приняли во Франции. Эпизод, когда в Марселе он подавал угловой, защищённый полицейскими щитами от бросков различных предметов с трибун, — наглядное подтверждение.

Неймара прикрывают щитами (прямо на поле) и удаляют Главные события уик-энда в Европе.

Каприз 4: «клуб не такой»

Также бразилец удивлён жёсткостью, с которой против него действуют защитники соперника. Намного более грубая, провокационная и непримиримая борьба, с которой он не сталкивался даже в Ла Лиге. Многие не любят Неймара и «ПСЖ» за напускное высокомерие и готовы отчаянно лупить его по ногам всякий раз, когда он пытается исполнить ими балетные трюки.

Ладно, к такому Ней привык в Лиге чемпионов, но его раздражает, что «ПСЖ» никак не защищает его от таких нападок. Ни на поле, ни вбросами в прессу, ни давлением на арбитров. Ничем. Настроенный выкладываться в Лиге чемпионов Неймар раздражается всякий раз, когда его грубо останавливают «какие-то ноунеймы» из «Нанта» или «Дижона».

Неймар Фото: Reuters

Имеющий множество контрактных бонусов Неймар попал под жёсткую систему управления Унаи Эмери. И его раздражает, что баскский тренер не выделяет его на фоне других. И руководство придерживается стороны тренера.

Каприз 5: «всё не такое, хочу уехать»

Неймар осознаёт, что в Париже выстланная у его ног ковровая дорожка имеет под собой кучу разнообразных кочек. Не имеет значения, сколько трио MNC забьёт в Лиге 1, ни в какое сравнение с хайпом вокруг MSN это не идёт.

Отсюда – всё больше слухов о возвращении в «Барсу» и даже переходе в «Реал». Эмери сократил количество видеобзоров, чтобы угодить Неймару, но ситуация всё больше напоминает разборку претенденток мисс мира в гримёрке, готовых в любой момент расцарапать друг другу лицо.

Кажется, Неймар надеется, что «Барселона» подберёт оставленную им на балу туфельку и разыщет его, чтобы вернуть в свой дворец. Только вот и без Нея у «Барсы», кажется, всё хорошо – Месси снова центральная фигура, команда идёт с отрывом в чемпионате, выстроила чёткую игру в центре поля, надёжна у своих ворот. Свою сказку сине-гранатовые пишут уже без капризного героя. А вот Неймару в первую очередь стоит менять что-то в себе, чтобы не остаться с забитыми купюрами сумками на обочине истории.