Месси, революция и «Зенит». Тренер Аргентины – о матче с Россией

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли появился в зале для пресс-конференций перед товарищеским матчем с Россией в гордом одиночестве – игрока команды он с собой не привёл, что несколько разочаровало журналистов. Впрочем, местные СМИ всё равно атаковали тренера вопросами настолько активно, что, казалось, даже нет лишней секунды, чтобы вздохнуть. Большинство вопросов, разумеется, тем или иным образом касалось главной звезды команды – Лионеля Месси. Впрочем, и без экзотики не обошлось: кто-то вспомнил о состоявшейся накануне годовщине Октябрьской революции и об аргентинской диаспоре в «Зените». А ещё специалист похвастал знаниями о стиле работы наставника российской сборной Станислава Черчесова.

— Два дня мы будем играть похожими составами. Конечно, окончательный состав не утверждён, но такова задумка.

— Если раньше вы полагались в основном на опытных игроков, то теперь даёте шанс новичкам. Прибавилось уверенности?

— Уверенность получается из результатов команды. Надо опираться на это, готовясь к чемпионату мира. Надо тестировать и новичков, и всех остальных. Мы будем ставить локальные задачи. А в рамках этих локальных задач — отталкиваться от соперников. Надеюсь, эти матчи позволят нам сделать выводы и добиться командного результата.

— У вас есть список игроков, которые выйдут на поле. Четверо травмированы, остаётся 30. На какое количество игроков вы рассчитываете в ближайшем матче?

— Конечно, список будет сокращаться. Мы поздно квалифицировались, до марта нам надо выйти на трёх вратарей и двух нападающих в составе. С окончательным составом мы определимся к чемпионату мира. Пройдём через внутреннюю полемику, но после марта уже более-менее поймём, кто сыграет.

— Понятно, что позиции Месси незыблемы. Есть ли кто-то, кто может потерять место в сборной?

— Икарди позвонил мне и сообщил, что у него хроническая травма. В игре ему было бы очень больно. Врач «Интера» это подтвердил. Увы, мы не увидим Мауро в определённых матчах. Выход остальных на поле будет зависеть от результатов игроков.

— Кто будет в паре с Месси?

— Нужно подобрать игрока, который хорошо двигается, быстро, и может находиться недалеко от Месси. Надо искать любую возможность в поиске такого игрока. Также мы будем искать человека, который не выйдет из равновесия, когда все взгляды обращены на Лео. Надо сделать так, чтобы команда продолжила показывать результат, если вдруг Месси выпадет из игры.

— В молодости вам не казалось, что, когда Октябрьской революции исполнится 100 лет, вы непременно окажетесь здесь? – неожиданный вопрос от аргентинского журналиста.

— Даже не мог представить, что окажусь здесь в такую дату. Я благодарен за возможность здесь быть.

Фото: Галина Козлова, «Чемпионат»

— Как вы относитесь к Гонсало Игуаину?

— Мы работаем с людьми и оцениваем их в краткой и среднесрочной перспективе. Это человек, который наработал серьёзный опыт в Кубке Америки. Будем с ним работать так же, как и с другими игроками. Надеюсь, сможем его вызвать.

— Краневиттер и Агуэро – какие у них роли на поле?

— Мы видели, как они выступают в своих клубах. Если им удастся синхронизировать свой стиль со стилем сборной, тогда их ждёт будущее. Порой сильные игроки не подходят сборной по стилю, поэтому не могут показать свой потенциал. Поэтому им надо сыграться с Маттиасом, который является центральным полузащитником. В будущем это может сказаться на наших результатах.

— Матч открытия в «Лужниках» завтра, но до матча открытия главного турнира не так уж много времени. Этого времени достаточно, чтобы подготовиться к старту ЧМ?

— Квалификация была тяжёлой, но мы добились своего. Надо опираться на достигнутые результаты и добиваться ещё большего. Это позволяет мечтать о высоких целях. С Мауро я довольно много говорил о его игре в «Интере» и интеграции в сборной. Уверен, что сегодня в сборной есть много хороших игроков. И мы оценим по достоинству их успехи. Но надо искать тех, кто добавит солидности нашей игре.

— На презентации мяча ЧМ было много звёзд: Зидан, Кака, Алонсо и другие. Этот мяч связан и с Аргентиной, и с вами лично. Мы увидели, что находимся на привилегированном месте в восприятии мира. А вы что чувствуете?

— Это приятно. Но это накладывает и ответственность. Я тренирую одну из лучших команд мира. Хочется показать лучший результат и своим друзьям, и всей стране. Месси – лучший игрок, он посол футбола в мире. Тот факт, что он аргентинец, очень важен. Эта ответственность вызывает и волнение, ведь у нас были трудности с проходом на ЧМ. Мы не имеем права на ошибку.

— Маскерано на этой неделе сказал, что в какой-то момент вы почувствовали неуверенность в игре с Перу и не захотели рисковать. Решили играть проверенными футболистами. Сегодня напряжения уже меньше.

— Да. Надо пользоваться идеальными моментами, которые могут возникать. Я был спокоен внешне, но внутренне очень боялся, что Аргентина не попадёт на ЧМ. Я стремился к тому, чтобы скрыть это волнение до последней минуты.

— Мы любим находиться в зоне комфорта, любим свои должности. Как вы чувствуете себя в роли тренера сборной?

— Не знаю, меняется ли моё восприятие этой работы со временем. Для меня было очень важно достичь этой цели. Я получал удовольствие от работы. Да, есть напряжение, даже перед товарищеским матчем. Но это подстёгивает меня, держит в форме. Это высокий уровень ответственности, и мне надо научиться с этим жить.

— Аргентине с трудом дался отбор на чемпионат мира. Какие настроения преобладают сейчас?

— Мы сильны, но не можем быть сильны постоянно – надо использовать моменты, чтобы показать себя лучшим образом. Например, Германия и Испания – очень умные команды. Нам нужно быть такими же.

Фото: Галина Козлова, «Чемпионат»

— Ваши ожидания от жеребьёвки ЧМ?

— Всегда здорово играть с командами, исторически показывавшими своё превосходство на чемпионатах мира. Это покажет наш настоящий уровень. Но каждая игра важна в равной степени. При этом предпочёл бы сыграть с теми, у кого меньше опыта на турнире.

— В каком состоянии Месси? Он живёт в довольно плотном графике.

— Лео – очень зрелый человек, поэтому мне легко установить с ним диалог. Он понимает, что на ЧМ игры идут каждые четыре дня. Если увидим, что у него есть какая-то мышечная усталость, конечно, дадим отдохнуть. Лео никогда не просил освободить его от игры – он радуется каждому матчу.

— Вы говорили об отсутствии Икарди. Он отправился в турне в Сингапур вместе с «Интером». Вам не хотелось всё равно забрать его в сборную на этот период?

— У него не было особых аргументов, чтобы обосновать свой приезд. Надо учитывать желания клуба. Я не мог попросить его приехать, как и Маркоса Акунью, например. Если футболист играл за сборную, потом не смог – невозможно предъявлять ему претензии. К тому же есть много случаев помимо Икарди, с другими футболистами, которые просто проходят мимо внимания СМИ.

— Завтра в игре у вас будет право на ошибку. Вы рассказали о радости Месси, когда он играет. Что вы ищете в ближайшей игре с Россией? Какой результат вас устроит?

— Игра связана только с игроками, а не с тренером. Надо найти свою игру, достичь слаженности. Важно, что даже в негативном эпизоде они могли выступить достойно. Повторюсь, игрок не должен подстраиваться под тренера – просто понять его посыл.

— Что вы знаете о сборной России, о Станиславе Черчесове, о стадионе «Лужники»?

— Мы достаточно хорошо знаем Россию, команду, тренера. У Черчесова строгая организация системы, он требователен. Система часто основана на экранировании – зеркальном отражении игры. Кокорин очень хорошо играет со своим партнёром по атаке. Пока не удалось посмотреть на поле детально, но уверен, что в этом смысле всё будет прекрасно.

— Погода внесла коррективы в подготовку?

— Холод, конечно, влияет. Но мы тренировались на идеальной площадке. Игроки устали после еврокубков – надо было вывести их из состояния усталости. Мы концентрировались в основном на этом.

— Месси сказал, что не хотел бы сыграть со сборной Испании.

— По поводу стиля добавлю: мы должны играть в аргентинский футбол. Приятно, конечно, смотреть на «Барселону», но надо играть в своём собственном стиле. А Испания – чемпион мира, что тут ещё скажешь.

— У вас самые сильные нападающие в мире?

— Они могут быть таковыми. Но им нужно сыграться.

— Аргентинцы из «Зенита» смогут принять участие в чемпионате мира?

— За зенитовцами мы следим. Их много в одной команде, и это хорошо, что они вместе. Ригони, Дриусси, Мамману, Паредеса позвали в клуб благодаря хорошим результатам. У «Зенита» большие амбиции, и мы надеемся, что и результаты у клуба будут достойные. Это позволит вызвать этих игроков в сборную.

— Все болельщики ожидают игры Месси. Мы точно увидим его на поле?

— Да, конечно же, он будет и обязательно порадует болельщиков своей игрой.

— Вы понимаете, что испортите нам праздник, если победите?

— Ну, надеюсь москвичи поболеют за своих. Но я всё же надеюсь на нашу победу.

— Ранее многие считали, что Месси не сможет стать большим лидером. Сейчас у него появилась борода, брутальные татуировки. Может, теперь он всё-таки становится им?

— Не думаю, что лидерство характеризуется татуировкой или бородой. Лидер вселяет уверенность и восхищение. Месси – именно такой игрок.

— Безопасность в России вызывает у вас беспокойство?

— К нам прекрасно здесь относятся. Мы чувствуем себя здесь в безопасности.