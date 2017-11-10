Эвра выкинули из «Марселя» после того, как он избил фаната

История конфликта

В «Марселе» всё далеко не гладко. Несмотря на крутую ничью с «ПСЖ» на «Велодроме» болельщики уже давно высказывают протест против руководства клуба. Им не нравится, как расходуются средства, им не нравятся новички, не нравится игра, которую ставит Руди Гарсия. Не нравится сам Руди Гарсия, в конце концов.

Точка кипения была достигнута в выездном матче с «Викторией Гимараенш». Футболисты «Марселя» разминались перед игрой, и на протяжении всего этого времени собственные фанаты оскорбляли их с гостевой трибуны. Всё закончилось тем, что игроки подошли к трибунам, чтобы поговорить по-мужски, а Эвра пошёл ещё дальше и воплотил в жизнь давние угрозы Романа Широкова в казанском аэропорту.

И справедливо схватил красную карточку. Партнёры оттащили его из эпицентра заварушки, но самое страшное уже произошло. Впервые в истории Лиги Европы футболиста удалили ещё до начала поединка.

Патрис Эвра бьёт болельщика ногой по голове. Что интересного в Лиге Европы Белорусские «ножницы», шестое поражение «Ниццы» и другие интересные моменты.

Каковы были последствия

УЕФА завёл дисциплинарное расследование, а «Марсель» отстранил Патриса от работы с командой. Также клуб заявил, что ведётся расследование в отношении фанатов, оскорблявших футболистов, но отмечает, что игрок должен был быть сдержаннее.

«Нельзя отвечать на оскорбления, какими бы ужасными они ни были. Он должен научиться держать себя в руках», — сказал после игры Руди Гарсия.

Фанаты были более прямолинейны и на следующем домашнем матче продемонстрировали своё отношение к защитнику:

«Ты думал, что ты больше, чем клуб. Мы не хотим видеть тебя в наших цветах. Пошел ты, Эвра».

«Любовь к футболке. Уважение к болельщикам. Профессионализм. Мы слишком много просим?».

Вот версия одного из фанатов, которые были в тот вечер на стадионе «Виктории Гимараенш»:

«Во время разминки мы начали немного подтрунивать над Эвра, в последних играх он был совсем плох. Когда нападающие начали бить по воротам, он зачем-то начал делать это вместе с ними. И не мог попасть ни разу, хотя для профессионала это не так сложно. Один раз он зарядил в голову болельщику и начал оскорблять нас, мы начали нецензурно кричать ему в ответ. Он начал оскорблять наших матерей, и мы завелись. Что было потом, вы знаете. Эвра не достоин носить футболку «Марселя».

Примерно так всё в итоге и вышло – это был последний раз, когда Патрис появился на поле в марсельской футболке. Спустя неделю УЕФА объявил официальный вердикт: Эвра отстранён от игр в еврокубках до конца сезона. А потом на сцену вышел сам клуб с заявлением: Контракт с футболистом расторгнут. К слову, в подобные заварушки француз попадал ещё до «Марселя». Вспомните эпизод с Суаресом или неприятную историю в сборной во время ЧМ-2010.

Эвра не соврёт Капитан не попавшей в плей-офф ЧМ сборной Франции обещает рассказать всю правду, итоги соревнований в группах А и В на турнире в ЮАР и возможная дисквалификация Вильи. Об этом – в обзоре дня.

Что будет с Эвра дальше

Сложно предположить, что Патрис в свои 36 сможет устроиться в такой же солидный клуб. В этом сезоне он сыграл всего четыре игры в чемпионате и полностью проиграл конкуренцию более молодому Жордану Амави.

Но Эвра не скучает и развлекает всех в «Инстаграме».

«Патрис Эвра с морским львом», «Патрис Эвра в образе Растамана», «Патрис Эвра с пандой в машине», «Патрис Эвра едет на верблюде» — каждый понедельник он выкладывает забавные видео. Следить за его соцсетями в последнее время гораздо интереснее, чем за его игрой.

Кажется, Патрис понимает это и сам. Потому львиную долю времени проводит в тренажёрном зале, отрабатывая разные приёмы из единоборств. А вместе с ним Николя Анелька.

Может, Эвра захотелось продемонстрировать свой новый скилл? Таких признаков агрессии он не проявлял даже в отношении Суареса. В любом случае, большая карьера Патриса, кажется, позади. Только станет ли от этого легче марсельским болельщикам?