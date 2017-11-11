Италия, аут! Швеция может оставить Буффона без чемпионата мира

Воспоминания Буффона и самоуверенность Вентуры

Стыковой матч Италия – Швеция – повод вспомнить о дебюте за национальную команду великого голкипера Джанлуиджи Буффона. Это ведь тоже случилось в «стыках». В 1997-м «Скуадра Адзурра» переиграла по сумме двух встреч сборную России, а юный Буффон вышел на замену в первой московской игре вместо травмированного Джанлуки Пальюки. С тех пор итальянцы избегали мясорубки стыковых матчей, но теперь, 20 лет спустя титулованный ветеран Буффон опять проходит через неё со своей сборной. Чтобы сыграть на российском ЧМ-2018, который должен поставить красивую точку в его богатой карьере.

— Если всё сложился как надо, завтрашняя игра, вне всяких сомнений, принесёт мне удовольствие, – делился своими чувствами Буффон в предматчевом интервью. – Об альтернативных вариантах развития событий даже думать не хочу. Стыковые матчи по своей сути необычны, что делает две наших игры со Швецией захватывающими. Либо мы, либо они. Это всё, что нас сейчас волнует. Италия регулярно выступает в финальных стадиях чемпионата мира. Мы обязаны сыграть наилучшим образом, чтобы поддержать эту традицию.

Сыграет ли Буффон на ЧМ-2018? 5 главных вопросов плей-офф отбора На чемпионате мира мы не увидим Швецию или Италию.

А вот главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура сделал накануне визита в Стокгольм более самоуверенное заявление насчёт шансов его команды сыграть на ЧМ-2018:

— У нас есть решительность и убеждённость в том, что мы способны успешно закончить квалификацию, – подчеркнул Вентура. – После поражения в Испании на нас обрушился шквал критики, и необходимо принять её, особенно конструктивную часть. Но мы выйдем на чемпионат мира, а потом ответим на всю критику. Мне даже в голову не приходит, что Италия не сыграет в России!

Вентура, казалось, не особо рисковал со смелым прогнозом. В этом веке Италия трижды выиграла у Швеции при одной ничьей, а последняя победа была одержана на Евро-2016. Тогда скандинавам не помог даже Златан Ибрагимович, которого сегодня болел за своих друзей с трибун. «Скуадра Адзурра» не пропускала ЧМ с 1958 года, тогда как их соперник не участвовал в двух предыдущих турнирах.

Футбол от локтя

Невероятно высокий градус противостоянию сборных Швеции и Италии задал первый же эпизод в матче. Лучший бомбардир шведов в этом отборочном цикле Маркус Берг (автор восьми голов) ударил локтем в лицо Леонардо Бонуччи. Разбил нос защитнику гостей. В другой ситуации Джюнейт Чакыр, возможно, удалил бы нарушителя, но оставлять хозяев вдесятером на 1-й минуте турецкий судья не решился. Позже итальянцы вернули Маркусу «должок» за этот момент. Бергу как следует досталось от Даниэля де Росси, а Марко Верратти за фол на суровом шведе заработал «горчичник», из-за которого пропустит ответную встречу.

В общем, эмоции на поле били через край, у игроков трещали кости в единоборствах. На групповом этапе чемпионата мира игра этих соперников могла бы быть даже поспокойнее, чем сейчас в плей-офф, когда Швеция с Италией сражаются за путёвку в Россию. Шведы попытались сотрясти оборону соперника агрессивным прессингом в дебюте. Например, в одном из эпизодов гости начали выводить мяч через пас у собственной штрафной при ситуации три в четыре. В результате Буффон вынужден был просто выносить мяч куда подальше и подарил его игроку хозяев. Жёлто-синие, как правило, использовали длинные передачи на пару нападающих Берг – Тойвонен, чтобы зацепиться за мяч, сделать скидку и выиграть подбор, разыграть комбинацию по центру. Словно Ибра всё ещё был в составе, а у сборной Италии там располагалось не сыгранное по «Ювентусу» трио Бонуччи – Барцальи – Кьеллини, а какой-нибудь легко проходимый дуэт стопперов. В потенциально самом остром моменте перед перерывом Буффон подстраховал Кьеллини, неожиданно проигравшего позицию настырному Бергу.

Неопасная Италия

«Скуадра Адзурра» тоже ставила на то, что пройдут передачи из глубины на их нападающих Чиро Иммобиле и Андреа Беллотти. Ещё в первом тайме пару-тройку раз хорошо подключался вперёд Антонио Кандрева, благодаря чему итальянцы получали численное преимущество в штрафной Робина Ольсена. Впрочем, рывки Кандревы не вознаграждались. Несмотря на стартовый штурм сборной Швеции, именно команда Вентуры должна была открывать счёт, когда Маттео Дармиан совершил проход и кросс слева, а Беллотти, опередив защитника «Краснодара» Андреаса Гранквиста, наносил удар головой. Форвард «Торино» просто простил хозяев. Тем не менее, в целом Гранквист, его партнёр по центру защиты Виктор Нильссон-Линделёф из «Манчестер Юнайтед» и вся группа обороны шведов справлялись с незамысловатыми попытками сборной Италии нагрузить Иммобиле с Беллотти. Нападающие оказались отрезанными от мяча. Фаворит был неопасен. До перерыва «Скуадра Адзурра» ни разу не пробила в створ ворот Ольсена, а эта статистика много о чём говорит.

Буффон бессилен против рикошета

Начало второго тайма оказалось очень похоже на начало первого. Эмоций, стычек было не меньше, чем футбола. Тот же Берг наиграл на удаление, однако Чакыр боялся принимать решение, которое даст кому-то преимущество. Нападающий шведов толкнул Джорджо Кьеллини на Буффона, едва не нанеся травмы сразу двоим, и ударил де Росси. А Тойвонен сделал своим локтем лёгкий массаж головы Бонуччи. И итальянцы, значительно инициативнее проведшие дебют второго тайма, чуть-чуть прогнулись – Буффон пропустил! Правда, в этом эпизоде голкипер сборной Италии не имел шансов спасти команду. Гол получился по-шведским простым: выброс мяча из аута, скидка и мощный выстрел с подбора. В пользу хозяев сыграл рикошет. Интересно, что тремя минутами ранее автор забитого мяча Якоб Юханссон вынужденно заменил травмированного Олбина Экдаля. Стало окончательно понятно, что штаб хозяев лучше подготовился к игре противника, нежели Вентура.

Конечно, сборная Швеции – это совсем не только Берг и Тойвонен. Несколько запоминающихся решений принял самый креативный её игрок Эмиль Форсберг – он здорово работал с мячом, двигался, демонстрировал яркий дриблинг. Хорошо поддерживал форвардов и Виктор Классон, хотя, пожалуй, ему было непросто из-за того, что он привык в «Краснодаре» к немного иному футболу. При счёте 1:0 тренер шведов Янне Андерссон наконец-то заменил Берга от греха подальше.

От сборной Италии требовалось что-то придумать впереди, но гости играли медленно и предсказуемо, в основном бомбардировали штрафную кроссами. Вот только Иммобиле и Эдер, поменявший Беллотти, не понимали, как им забивать в таком футболе. Лучший шанс имел Дармиан: он пробил в штангу метров с двадцати, когда шведы слишком вжались в штрафную и оставили свободное пространство за ней. Никакого внятного ответа критикам Вентура не дал. Италия проиграла бой. А этой Швеции, может, действительно и не нужен Ибрагимович?