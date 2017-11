Месси на снегу и возвращение Адамова в «Ростов». Главное — в обзоре дня

Месси на заснеженном поле

Сборная Аргентины в рамках подготовки к товарищескому матчу с национальной командой России провела тренировочное занятие, участие в котором принял и нападающий Лионель Месси. Несмотря на то что шёл снег, занятие прошло по плану, сообщается на официальной странице аргентинской сборной в «Твиттере».

Матч Россия – Аргентина состоится 11 ноября на стадионе «Лужники». Начало – в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сборная России тренировалась официальными мячами ЧМ-2018

Сборная России приступила к тренировке в «Лужниках» в преддверии товарищеского матча с командой Аргентины. Как передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова, в тренировочном занятии используются мячи чемпионата мира — 2018, официально представленные накануне. На тренировке присутствует президент РФС Виталий Мутко.

Зобнин покинул расположение сборной России, Кузяев готовится к игре с Аргентиной

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин покинул расположение национальной команды и возвращается в клуб. Футболист не примет участия в товарищеских матчах против Аргентины и Испании.

В то же время полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев прошёл медицинское обследование из-за проблем с плечом. Футболист продолжит подготовку в составе сборной России к матчу с Аргентиной.

Во Франции назвали дату вручения «Золотого мяча»

Издание France Football, которое ежегодно вручает «Золотой мяч» лучшему футболисту планеты, назвало дату церемонии. Вручение премии состоится 7 декабря, сообщается на сайте французского издания.



Вести церемонию в 2017 году будут Жером Ревон и бывший футболист Давид Жинола. 9 октября был назван список из 30 претендентов на награду.

На «Золотой мяч» по итогам нынешнего года претендуют:

Неймар («ПСЖ»), Пауло Дибала («Ювентус»), Лука Модрич («Реал»), Марсело («Реал»), Н’Голо Канте («Челси»), Луис Суарес («Барселона»), Серхио Рамос («Реал»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Ян Облак(«Атлетико»), Дрис Мертенс («Наполи»), Роберт Левандовски («Бавария), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Эдин Джеко («Рома»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Радамель Фалькао («Монако»), Тони Кроос («Реал»), Садио Мане(«Ливерпуль»), Лионель Месси («Барселона»), Пьер-Эмерик Обамейянг («Боруссия» Д), Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Матс Хуммельс («Бавария»), Карим Бензема («Реал»), Криштиану Роналду («Реал»), Эден Азар («Челси»), Леонардо Бонуччи («Милан»), Иско («Реал») и Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

Адамов вошёл в тренерский штаб «Ростова»

Как стало известно «Чемпионату», в тренерском штабе «Ростова» произошли изменения. Коллектив Леонида Кучука пополнил бывший футболист «Ростова» Роман Адамов. В июле нынешнего года Адамов был назначен руководителем детско-юношеских команд в структуре ростовского клуба, а теперь приступит к тренерской деятельности.

Специалист уже обладает лицензией категории «А», что позволяет ему работать тренером в клубах РФПЛ.

Роман Адамов выступал на позиции нападающего за «Ростов» с 2001 по 2004 и с 2010 по 2012 год. В качестве игрока он провёл в составе «Ростова» 111 матчей и забил 27 голов.

Фотография Карреры от «Чемпионата» представлена на конкурсе Best of Russia

Стартовал приём работ на фотоконкурс Best of Russia. Мы рады представить на конкурсе работы фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.



В числе прочих представлена фотография главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, пытающегося эффектным движением остановить мяч, вылетевший за пределы поля.



«Лучшие фотографии России» — беспрецедентный по масштабу фотопроект, охватывающий все регионы страны. В проекте может принять участие каждый человек (вне зависимости от того, где он проживает), увлекающийся фотографией, как признанный фотограф, так и фотолюбитель. Единственное условие — фотографии должны быть сняты в России в период с сентября 2016 по ноябрь 2017. Цель проекта — достоверно запечатлеть год из жизни России в самых ярких и неординарных фотографиях.

Эвра дисквалифицирован на еврокубковые матчи до конца сезона

Дисциплинарный комитет УЕФА вынес решение по поводу инцидента с защитником «Марселя» Патрисом Эвра, который 2 ноября перед началом матча Лиги Европы с «Виторией Гимарайнш» (0:1) ударил ногой по голове фаната собственной команды и получил красную карточку.

УЕФА дисквалифицировал Эвра на все еврокубковые матчи до 30 июня 2018 года и оштрафовал 36-летнего футболиста на € 10 тыс. «Марсель» оштрафован за поведение своего игрока на € 25 тыс.



Издание RMC сообщает, что «Марсель» принял решение разорвать контракт с Эвра.

Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере» журналиста Карима Аттаба.

В довершение бед боевого француза, с ним расстался его нынешний клуб. «Марсель» на своём официальном сайте объявил, что клуб расторг контракт с защитником Патрисом по обоюдному согласию сторон. Такое решение провансальцы приняли в связи с инцидентом, произошедшим 2 ноября перед началом матча Лиги Европы с «Виторией Гимарайнш» (0:1), когда Эвра ударил ногой по голове фаната собственной команды и получил красную карточку.

Бэйл получил новую травму и не сможет играть ещё один месяц

Нападающий Гарет Бэйл, на прошлой неделе возобновивший полноценные тренировки, получил новую травму и пропустит ещё один месяц, сообщает AS.

Валлиец почувствовал дискомфорт в конце занятия, состоявшегося 9 ноября. Сегодня он прошёл медицинское обследование, которое выявило у него повреждение мышцы бедра.

Это уже 19-я травма футболиста в стане «сливочных». Если прогноз врачей подтвердится, он не сможет принять участие в семи ближайших матчах команды, в том числе с «Атлетико», АПОЭЛ и дортмундской «Боруссией». В последний раз он выходил на поле 26 сентября.