10 лет первому российскому чемпионству «Зенита». Как это было

Первое российское и последнее союзное золото «Зенита» разделили долгие 23 года. В 1984 году в чемпионате ещё играли клубы из Украины, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Литвы, Узбекистана, Грузии и Казахстана, а в составе «Зенита» нельзя было встретить ни одного иностранного имени. Более того, команда под руководством Павла Садырина почти полностью состояла из коренных ленинградцев.

До сих пор говорят, что Ленинград отмечал то золото почти так же, как первый полёт Юрия Гагарина в космос. Оно и понятно – город слишком долго этого ждал.

11 ноября 2007 года Санкт-Петербург гулял так же шумно. Площадь Восстания была заполнена болельщиками в сине-бело-голубых шарфах, которые праздновали, как могли – в тот день «Зенит» стал чемпионом. Для многих из тех, кто был там, золото 1984 года было лишь историей, которую им рассказывали дедушки или папы – далёкой и казавшейся почти нереальной. А тут на их глазах родилась новая глава в истории «Зенита».

Дик Адвокат

В 2006-м Адвокат работал со сборной Южной Кореи, но дела у его команды не лучшим образом. Константин Сарсания, который в тот момент занимался по большей части агентской деятельностью, полетел в Сеул, чтобы поговорить с голландским специалистом и предложить ему работу в сборной России, но в итоге Виталий Мутко сделал выбор в пользу Гуса Хиддинка. А Адвокату из сборной так и не перезвонили. Зато чуть позже поиском нового тренера занялся президент «Зенита» Сергей Фурсенко. Мутко посоветовал ему обратить внимание на Адвоката – так голландец попал в поле зрения петербургского клуба. Представители «Зенита» встретились с Адвокатом в голландском аэропорту и предложили ему работу главного тренера. После долгих переговоров он всё же дал своё согласие – контракт заключили на год.

10 лучших трансферов Константина Сарсании в «Зените» времён Адвоката Константин Сарсания вслед за Сергеем Фурсенко вернулся в «Зенит», вновь заняв должность спортивного директора клуба.

Клуб начал преображаться на глазах. Не сразу, конечно, а постепенно. Изменили тренировочную базу, стали летать на выезды на новом, более комфортабельном самолёте. В команду перешли новые игроки, а шестое место сменилось четвёртым (по итогам сезона-2006). Найти взаимопонимание с игроками поначалу было не так просто, но постепенно Адвокат привил команде голландский футбол: стало больше коротких передач, игроки отлично понимали друг друга и комбинационно взаимодействовали, контролировали мяч и старались разыгрывать «на третьего».

Тимощук: однажды тренер сказал мне — радуйся, даже если я кричу на тебя Лучший украинский легионер в истории РФПЛ Анатолий Тимощук дал «Чемпионату» первое большое интервью после возвращения в «Зенит».

– У Дика в футбольной среде уже тогда было прозвище Маленький Генерал, и мы называли его именно так, — вспоминает Адвоката бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк. – Несмотря на то что он маленький, Дик достаточно жёсткий. Когда мы не выполняли его задания, он ругался, но в то же время успевал и шутить.

— Иногда нам казалось, что он не получает от жизни всё: мистер Адвокат постоянно смотрел записи игр соперников, почти всё время проводил дома, — делится воспоминаниями бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс. — Его нельзя было увидеть в ресторане или баре. Футбол, футбол, футбол – это всё, что его окружало. Наверное, именно поэтому он до сих пор тренирует.

Однажды из-за меня нам поставили пенальти, и он не заявил меня на следующий матч – на кубковую игру с «Динамо», — продолжает Ломбертс. — Потом Шкртел получил травму, я вернулся на поле и больше не выпадал из состава. По итогам сезона стал лучшим новичком чемпионата России. Посадив меня на скамейку на один матч, он просто хотел оградить меня от прессинга. И это помогло.

– Он постоянно нам твердил: «В этом году вы реально можете что-то выиграть. У вас за плечами не так много титулов, у большинство вообще их нет, так что пользуйтесь моментом. Творите историю «Зенита», — рассказывает Погребняк. — Дик постоянно нас мотивировал. Мне он говорил: «Pavl, make the pitch longer» (делай поле длинней). Из-за этого меня так ребята в команде потом называли. А Радимову всегда кричал: «Stay on the middle» (оставайся в середине). Когда что-то получалось хорошо, хвалил и говорил «good try» (хорошая попытка). Эти фразы мы повторяли каждый год и смеялись.

Сезон-2007

«Зенит» не сразу набрал чемпионский ход: ничья в первом же туре, поражение от «Спартака» 1:3 на своём поле в третьем и минимальные победы, вырванные в матчах с аутсайдерами. Несмотря на это, первый круг команда Адвоката закончила на первом месте. Однако дальше снова последовал спад – к 19-му туру команда скатилась на третье место. И тут пошли слухи об отставке голландца. Заряд уверенности в своих силах команда получила после разгромного кубкового матча с «Динамо»: «Зенит» обыграл москвичей со счётом 9:3.

До конца чемпионата России к тому моменту осталось пять туров. Адвокат сказал, что теперь «Зениту» предстоят пять финалов. И команду было уже не остановить.

Чемпионы!

— Стоит вспомнить, что мы за три тура до финиша отставали от «Спартака», — говорит капитан «Зенита» 2007 года Анатолий Тимощук. – Тогда очки у красно-белых отобрал именно «Сатурн», с которым нам предстояло встречаться в последнем туре. В Раменское с чётким пониманием, что игра будет чрезвычайно нервная. В «Сатурне» был мой друг Андрей Гусин, я не понаслышке знал о настрое, с которым соперники выходили на игру с нами – они показали большое желание лишить нас золотых медалей.

— Игра в Раменском с самого начала складывалась явно не потому сценарию, который мы задумали. Да и гол мы забили совершенно курьёзный, — продолжает вспоминать Тимощук. — Плюс судья, считаю, не дал в нашу пользу пенальти, когда сфолили на Погребняке. Всё это вносило нервозность. Я говорю сейчас о том матче, а внутри просыпаются те же эмоции, которые мы тогда испытали. Ощущения и накал встречи в ноябре 2007 года сохранились в памяти до сих пор.

Поворотным моментом матча стало спасение Алехандро Домингеса: в самом конце матча, при счёте 1:0 в пользу «Зенита», стоя на линии своих ворот при угловом, он выпрыгнул и выбил головой мяч, который летел точно в створ.

— Чорри же тогда стоял не на своей позиции, — рассказывает Тимощук. — Была установка, согласно которой Домингес должен был находиться на другом месте. И даже когда наши игроки вынесли мяч из штрафной, он всё равно остался действовать на той позиции. Такое ощущение, что он что-то в тот момент почувствовал и решил остаться на линии ворот.

— Когда прозвучал финальный свисток, я не поверил в то, что мы всё-таки это сделали, — с восторгом рассказывает Ломбертс. — Для меня это был первый трофей в жизни – я даже не знал, каково это: быть чемпионом. Потом почувствовал облегчение: мы добились того, к чему шли. Пожалуй, один из лучших моментов в моей карьере.

Шоумен Михаил Шац болеет за «Зенит» давно и прекрасно помнит «золотой» матч. В тот день у него были съёмки на другом конце Москвы, но на решающую игру он всё же попал – в Быково его доставили на вертолёте, а оттуда Шац помчался на машине на стадион.

— Всё известно по минутам: и гол с рикошета, и вознесение святого Домингеса, — с упоением вспоминает он. — А дальше происходил потрясающий праздник! Я и на поле успел выбежать, и подбежать к автобусу с командой, получить в подарок золотую футболку Владислава Радимова. Мы с ним не договаривались, это произошло прямо там, на эмоциях. Она у меня, кстати, вся испачкана брызгами шампанского! Чемпионского. Все эти пятна у меня так и остались на этой футболке. Я её довольно редко использую, надеваю, когда хожу на очень важные матчи. На фарт, так сказать.

Возвращение в Петербург

Когда «Зенит» вернулся в Санкт-Петербург, город встретил чемпионов просто фантастически. Не зря бывший защитник сине-бело-голубых Ивица Крижанац рассказывал, что с выигранными титулами у него ассоциируются именно лица болельщиков.

— Мы ехали на автобусе по Невскому, если я не ошибаюсь. Там были толпы людей, которые нас встречали! — вспоминает Погребняк. — Ожидали, что будет празднование, а болельщики будут очень эмоциональны на встрече с нами, но чтобы настолько… Даже предположить не могли! Они встречали нас в аэропорту и ждали на «Петровском». Собрался полный стадион, это непередаваемые эмоции как для игроков, так и для болельщиков и города.

Люди начали стягиваться на «Петровский» сразу же после финального свистка в Раменском. Билеты на стадион были бесплатные, но очереди в кассу были настолько огромные, что болельщики отдавали по 200 рублей спекулянтам, лишь бы только попасть на трибуны. Команду ждали довольно долго: за это время на сцене успели выступить несколько музыкантов.

Когда команда наконец приехала, стадион взорвался овациями. Когда радость немного утихла, на сцене выступил патрон клуба Алексей Миллер:

— Столица футбольной России переехала в Санкт-Петербург. Впрочем, это только начало.

С тех пор «Зенит» завоевал ещё 11 трофеев, три из них – золото чемпионата России. Сможет ли команда добыть новое, пятое, чемпионство в нынешнем сезоне?

Где сейчас герои золотого «Зенита»

Как сейчас выглядят чемпионы России в составе «Зенита»-2007 9 лет назад «Зенит» впервые в истории стал чемпионом России. Чем сейчас занимаются и как выглядят игроки «золотой» команды Адвоката?

Вячеслав Малафеев (19 игр, 20 пропущенных мячей)

Завершил карьеру в мае 2016 года, теперь занимается бизнесом. Малафеев является основателем «Группы компаний „M16-Group“», в которую вошли 5 дочерних подразделений: агентство недвижимости, компания по дизайну интерьеров, горнолыжный клуб «Любогорье», служба безопасности и фирма, предоставляющая юридические услуги. Кроме того, экс-вратарь спродюсировал и написал сценарий для трёх фильмов «Вся жизнь в перчатках», которые рассказывают о величайших голкиперах в истории мирового футбола.

Вячеслав Малафеев Фото: fc-zenit.ru / Разина Елена, «Чемпионат»

История в фотографиях. Вячеслав Малафеев Очередной выпуск фоторубрики посвящён вратарю питерского «Зенита» и сборной России Вячеславу Малафееву.

Камил Чонтофальски (13 игр, 13 пропущенных мячей)

В 2015 году словацкий вратарь завершил карьеру в клубе «Тампа-Бэй Раудис» из второй Североамериканской футбольной лиги (NASL), не дождавшись предложений от команд на родине. В одном из недавних интервью Чонтофальски рассказал, что планирует заниматься агентской или скаутской деятельностью, а пока помогает жене с бизнесом по продаже недвижимости.

Камил Чонтофальски Фото: Игорь Юферев / rowdiessoccer.com

Мартин Шкртел (23 игры, 1 гол)

Словацкий защитник отыграл 9 сезонов в «Ливерпуле», а теперь стал лидером турецкого «Фенербахче», где играет в центре обороны то с россиянином Романом Нойштедтером, то с экс-зенитовцем Луишем Нету.

Мартин Шкртел Фото: Игорь Юферев / Reuters

Ивица Крижанац (15 игр)

В 35 лет закончив карьеру в «Сплите», хорват остался в клубе из Сплита в качестве спортивного директора. Однако уже через полгода Иво был уволен из-за разногласий с руководством и теперь собирается стать агентом.

Ивица Крижанац Фото: fc-zenit.ru / facebook.com/ivica.krizanac.33

Ким Дон Джин (24 игры, 2 гола)

«Зенит» так и остался единственной европейской командой в карьере корейца. В этом году 35-летний левый защитник переехал в Гонконг, где выступает за местный клуб «Китчи».

Ким Дон Джин Фото: fc-zenit.ru / seoulelandfc.com

Александр Анюков (22 игры, 2 гола)

Правый защитник «Зенита» и по сей день выступает в питерском клубе, завоевав после 2007 года ещё три чемпионства. Правда, сейчас 35-летнего футболиста основным точно назвать нельзя: на его позиции попеременно играют Бранислав Иванович и Игорь Смольников.

Александр Анюков Фото: fc-zenit.ru / Елена Разина, «Чемпионат»

Радек Ширл (22 игры, 1 гол)

Профессиональную карьеру чех завершил ещё в 2015 году в команде «Богемианс 1905». Теперь левый защитник играет за полулюбительскую команду в четвёртом дивизионе Чехии, где недавно стал героем скандала: получил красную карточку за потасовку с соперником, а затем нокаутировал судью ударом в голову.

Радек Ширл Фото: fc-zenit.ru / facebook.com/Radek-Sirl

Эрик Хаген (15 игр)

Из-за проблем со здоровьем мощный норвежец закончил карьеру в 2012 году, вернулся в родной городок Веме, где тренирует местную любительскую команду, охотится на кроликов в лесу и воспитывает недавно родившегося ребёнка.

Эрик Хаген Фото: Игорь Юферев

Николас Ломбертс (13 игр, 2 гола)

Бельгиец 10 лет отдал «Зениту», но в этом году покинул Петербург и вернулся на родину, в небольшой клуб «Остенде». В одном из интервью Ломбертс заявил, что скучает по России, которая успела стать для него родной.

Николас Ломбертс Фото: Игорь Юферев / РИА Новости

Юрий Лебедев (1 игра)

Игра за «Зенит», позволившая Лебедеву получить золотую медаль чемпиона России, так и осталась единственной в карьере защитника. С 2008 года Юрий скитается по ФНЛ, а сейчас и вовсе выступает во втором дивизионе за «Мордовию» из Саранска.

Андрей Аршавин (30 игр, 10 голов)

Лучший игрок «Зенита»-2007 заканчивает второй сезон в казахстанском «Кайрате», где также получает всевозможные награды. Кроме того, недавно Аршавин развёлся во второй раз, а его бывшая жена заявила, что футболист завершит карьеру через два месяца.

Её ожидания — её проблемы. Андрей Аршавин снова разводится Его трудно найти, легко потерять и невозможно забыть. Андрей Аршавин разводится уже во второй раз – что нужно об этом знать.

Анатолий Тимощук (29 игр, 4 гола)

Завершив карьеру в «Кайрате» в прошлом году, украинский опорник вернулся в «Зенит» в качестве тренера и теперь помогает Роберто Манчини.

Тимощук: однажды тренер сказал мне — радуйся, даже если я кричу на тебя Лучший украинский легионер в истории РФПЛ Анатолий Тимощук дал «Чемпионату» первое большое интервью после возвращения в «Зенит».

Константин Зырянов (27 игр, 9 голов)

Недавно Константину Зырянову исполнилось 40 лет, однако заканчивать с футболом ветеран не спешит. Легенда «Зенита» играет за вторую команду в ФНЛ, где фактически является вторым тренером и готовит себе смену в петербургской команде.

Константин Зырянов Фото: fc-zenit.ru

Игорь Денисов (25 игр, 3 гола)

После «Зенита» Игорь Денисов поиграл в «Анжи», успел вылететь с «Динамо» в ФНЛ, а теперь стал капитаном «Локомотива» при Юрии Сёмине.

Игорь Денисов Фото: fc-zenit.ru / Александр Мысякин, «Чемпионат»

Алехандро Домингес (24 игры, 3 гола)

Уже в 2007 году «Зенит» забирал у Бердыева лучших игроков — и Алехандро Домингес был одним из первых. Последние три года аргентинец провёл в «Олимпиакосе», а сейчас вернулся в «Райо Валекано», чтобы вытащить мадридскую команду из Сегунды.

Владислав Радимов (17 игр, 1 гол)

Один из самых ярких российский футболистов несколько лет отработал главным тренером «Зенита-2», а теперь вместе с другой легендой Александром Кержаковым стал координатором академии питерского клуба.

Владислав Радимов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат» / fc-zenit.ru

Фернандо Риксен (14 игр)

Голландец запомнился как один из самых буйных игроков, когда-либо игравших в России. У него была зависимость от алкоголя и наркотиков, в «Зените» он дрался с Радимовым, в «Рейнджерс» — с Канчельскисом. В 2013-м Риксен заявил, что ему поставлен диагноз боковой амиотрофический склероз, но в футбол он закончил играть только через год — последним клубом в его карьере стал любительский «Минор» из Нидерландов. Теперь экс-зенитовец борется со своей болезнью: «Моя цель — дожить до конца года».

Александр Горшков (11 игр)

Закончив карьеру в «Зените» в 2008-м, Горшков остался в структуре клуба и два года возглавлял питерскую «молодёжку». Затем тренировал в Калининграде, Нижнем Новгороде, Перми и Раменском, а в этом году снова вернулся туда, где начиналась его тренерская карьера — в «Зенит-м».

Илья Максимов (6 игр)

Один из самых молодых чемпионов России в составе «Зенита» так и не смог закрепиться в топ-клубе с берегов Невы и за 10 лет сменил 9 мест работы, а сейчас остановился на тульском «Арсенале», где при любом тренере становится лидером команды.

Павел Погребняк (24 игры, 11 голов)

Лучший бомбардир «Зенита»-2007 в чемпионский год только-только пришёл в команду и спустя два сезона уехал покорять Европу вслед за Андреем Аршавиным. Через Германию и Англию Павел снова оказался на родине — в московском «Динамо». Правда, при тренере Калитвинцеве нападающий редко попадал в заявку — возможно, теперь ситуация изменится.

Погребняк: буду стремиться в сборную России, пока играю в футбол Форвард «Динамо» впервые за долгое время вышел на поле – и сразу против сборной России.

Фатих Текке (16 игр, 4 гола)

Турецкий нападающий, который не блистал в «Зените» и окончательно затух в «Рубине», закончил карьеру в 2012-м в «Ордуспуре» и остался тренировать на родине, в «Эрджиесспоре». С 2016 года и по сей день работает техническим директором «Болуспора».

P.S. Премиальные

В одном из интервью бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания сказал, что футболисты получили по 1 млн долларов премиальных за чемпионство.

— Видимо, эти деньги прошли мимо меня! – удивлённо ответил на мой вопрос про премиальные Погребняк.

Не получил этих денег и Ломбертс.

— Жаль, что это неправда. Мы получили хорошие бонусы, но точно не один миллион долларов.