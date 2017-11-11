Закрыть Месси. Зачем сборной России матч с Аргентиной

Отработка тактики против экстремальной схемы соперника

Летом Хорхе Сампаоли торжественно взрывал тактических гиков, заранее объявляя тактический план на матч со сборной Сингапура – тренер выбрал расстановку 2-3-5. Только не надо сразу петь оды смелости Сампаоли: построение 2-3-5 используется лишь при атаке, а базовая схема аргентинцев – 4-2-3-1. Такой же ловушкой, что и слова Сампаоли, будет мысль о том, что против «Атлетико» и «Ювентуса» в решающих матчах Лиги чемпионов «Реал» Зидана играл 2-5-1-2. Хотя вся планета знает, что это не так.

Но когда Аргентина переходит в атаку, её расстановка становится очень авантюрной. Это трибьют Гвардиоле и Бьельсе, двум тренерам, сильнее всех повлиявшим на философию Сампаоли. Расстановка строится так: один из крайних защитников в 4-2-3-1 поднимается к двум опорным хавбекам, чтобы обеспечивать более мощную подпитку мячами из центра, второй крайний защитник поднимается в атакующую пятёрку, занимая глубокую позицию на фланге. На противоположном краю – один из инсайдов. Второй инсайд вместе с нападающим размещается в центральной зоне, а Лео Месси… Месси везде. Использовалась и модификация 2-3-2-3, где фланги как бы сдваивались. Тактика сложная для усвоения, из-за чего Сампаоли неоднократно прилетал в Барселону, объяснять её двум ключевым игрокам сборной – Месси и Маскерано.

Хотите – называйте эту схему 2-3-Месси-4. Тоже близко к правде.

Почему это важно для Станислава Черчесова:

1. Аргентина с таким стилем игры станет мощным испытанием для оборонительной конструкции нашей сборной. Выходит, что аргентинские 2-3-5 наложатся на наши 5-3-2, и в таком случае намечаются не самые качественные шахматы – пробиться через центр будет сложно. Чилийцам вот не удавалось. Интересно только, как наша сборная будет противостоять Месси. Осенью «Жирона» применила к Месси персональную опеку, прилипший Пабло Маффео выбесил аргентинца… но даже так не удалось полностью сковать Лео. Он редко касался мяча, но создавал моменты для партнёров движением без мяча.

2. Матч станет ещё и проверкой контратакующих способностей нашей сборной. Сампаоли использует авантюрный контрпрессинг – после потери Аргентина встречает любого соперника, даже Бразилию, на чужой половине поля. И против скоростной Бразилии это шло команде только во вред: много моментов команда Сампаоли получила в быстрых атаках, как раз после пройденного контрпрессинга. В предыдущих матчах при Черчесове сборная неплохо убегала в контратаки, и такой соперник – ещё одна проверка нашей скорости.

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Попытка сдержать Месси

Пока Станислав Черчесов не сумел целенаправленно сдержать ни одного полноценно звёздного игрока, против которого выводил сборную – класс каждый раз бьёт порядок. Криштиану Роналду на Кубке конфедераций хватило одной бесконечной ошибки нашей защиты, которая раз за разом допускала острые подачи на дальнюю штангу. Алексис Санчес начинал матч со сборной России на лавке, вышел на поле при 0:1, через минуту вытащил защитника из монолитной пятёрки, закинул мяч в его зону – и сразу организовал гол. С игроками полегче, вроде Хён Мин Сона, справляемся попроще, но это история не сегодняшнего матча.

Задача на сегодня – закрыть Лео Месси. Он прилетел в Москву уставшим и даже не скрывает недовольство, но обязательно помотает нашу сборную. В схеме 2-3-5 при атаке обязательно есть футболист, уходящий в глубину и превращающий расстановку в 2-3-1-4, и Хорхе Сампаоли ожидаемо доверил роль Месси. В сборной он делает то, что и в «Барселоне» – постоянно смещается в глубину, откуда пасует в финальную треть и потом включается в завершающую стадию атаки сам. Такими перемещениями Месси в одиночку делал футбол сборной Аргентины в октябрьских матчах – без него дела были бы совсем постными.

Сдерживать Месси из-за его стиля игры нужно всем, кроме пары нападающих, и весьма вероятно, что Лео будет некомфортно против плотной обороны сборной России. В Ла Лиге никто, кроме стихийной «Жироны», не играет в три центральных защитника, да и в Лиге чемпионов «Барса» редко встречается со схемами 5-Х-Х. Но даже при насыщенном центре Месси за счёт движения может грамотно открыться между линиями, и предотвращать такие ситуации – главное, что нужно нашей сборной против аргентинского волшебника. С подобных открываний часто начинается острота у ворот тех, кто наивно пытается сдержать Месси.

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Продолжение поиска оптимальной тройки полузащиты

Главная тактическая головная боль Станислава Черчесова – подобрать середину поля под чемпионат мира. Если в других линиях у нас недобор, то в полузащите перебор тактически грамотных полузащитников, обеспечивающих интенсивность и грамотно работающих без мяча. Проблема Черчесова – в невозможности собрать всю потенциальную полузащиту сборной вместе: летом получил травму Зобнин, теперь мучается со здоровьем ещё и Головин. Ставить на поле и объяснять тактические задания приходится каждому по отдельности.

Очень похоже, что Зобнин и Головин станут основными игроками сборной следующим летом – только бы здоровье было в порядке. Рядового футболиста Черчесов не вызывал бы в сборную ради тактических занятий. Матчи с Аргентиной и Испанией могут помочь в поиске третьего звена. Пока фаворит – Александр Ерохин, имеющий больше опыта игры в схеме 5-3-2. Он тяжело думает с мячом, зато грамотно работает без мяча, обеспечивает нужную в подобном стиле интенсивность и правильно открывается при такой схеме в контратаках. Не зря у Курбана Бердыева он был, по сути, системообразующим игроком «Ростова»: это понятно сейчас, когда в «Рубине» со схожей тактикой Ерохина нет. Осенью Ерохин сбавил, но возможно, здесь стоит искать причину в невозможности выдерживать бешеную интенсивность весь сезон – он почти безостановочно работает в центре поля с февраля.

Ещё одна деталь поиска – интересно, будет ли Черчесов выделять кого-то из полузащитников под атакующую задачу. Антон Миранчук или Дзагоев в старте – гарантированно лучшее продвижение мяча вперёд и гарантированные проблемы без мяча. Глушаков и Ерохин вместе, а не кто-то один – большая работоспособность без мяча, но гарантированные проблемы с доставкой вперёд. Учитывая, что Черчесов говорил о максимально прямом стиле, хотя бы один игрок, двигающий мяч, тренеру не помешает.

Новый тест для пары Кокорин – Смолов

От КоСмоДзю осталось только два звена, и такая связка в атаке тоже кажется оптимальной для сборной России. С Южной Кореей уже было заметно, как Александр Кокорин и Фёдор Смолов находят взаимодействие: один опускается в глубину под приём передачи, стягивает на себя защитника, а второй резко врывается в освобождённую зону и просит мяч. Причём так и Кокорин создавал пространство для Смолова, и наоборот.

Их связка – едва ли не лучшая идея сборной России в схеме 5-3-2. Оба нападающих используются по назначению и играют так, как умеют. Фёдор Смолов опускается за мячом глубже, чем в клубе, больше перемещается и отходит от жёсткой роли, какой его наделили в «Краснодаре». Любопытно, но в последних матчах Смолов сам перемещается гораздо больше, чем в последние полтора сезона, и если честно, вряд ли это решение – тренерское. Кокорину тоже удобно играть в паре с кем-то: он может и открыться в полуфланг, и сам завершить атаку. Идеально.

Матч, где сборная России будет преимущественно жалить контратаками – важный тест для связки Кокорин-Смолов. Шансы организовать быстрый прорыв у них будут, авантюрный аргентинский стиль поможет. Вопрос в том, как именно они будут взаимодействовать – как открываться, как заполнять зоны, не будут ли друг другу мешать. Но матч с Кореей вселил лёгкий оптимизм в отношении пары нападающих. Сегодня стоит продолжить гнуть линию.