Самая сумасшедшая сборная, которая может приехать летом в Россию

Сейчас Перу – главное средоточие мирового футбола. Если не верите, просто прочитайте этот небольшой текст и убедитесь, что Швейцарии, Северной Ирландии, Италии, Швеции, Хорватии, Греции, Австралии, Новой Зеландии и даже нашему любимому Гондурасу далеко до потомков инков из затерявшейся средь пиков Кордильер страны. Они форменно сошли с ума. Перуанцы завоевали право попасть на чемпионат мира через стыки и сейчас сражаются с командой Криса Вуда. В Перу даже приостановили национальный чемпионат, чтобы у игроков сборной была возможность как можно лучше подготовиться к стыкам.

Казалось, что не сказался на игроках даже 11-часовой перелёт в другую точку земного шара. Новозеландцы запугивали футболистов Перу перед матчем традиционной хаккой, но инкам было просто всё равно. Фарфан с партнёрами рвался по флангам, подавал в штрафную, пытался перепрыгнуть огромных соперников. А когда игра перешла на другую сторону поля, казалось, что Перу играет дома – два огромных сектора были забиты тысячами людей в красно-белых футболках. Забить не удалось ни тем, ни другим, теперь всё будет решаться уже в Лиме.

Используют помощь шаманов

Перу болен футболом поголовно. Одних только футболок цветов национальной команды за последний месяц было выпущено более трёх миллионов экземпляров, ими завалены все рынки страны. Спрос – невероятный. Люди стоят в длинных очередях, чтобы приобрести атрибутику сборной.



Многие жители даже не родились, когда их национальная команда в последний раз участвовала на мундиале – было это в 1982 году, ещё до подвигов Диего Марадоны. Понятно, что сейчас в стране на футболе помешался каждый. Страшно представить, что будет, если перуанцы пройдут Новую Зеландию.



Поговаривают, что помогут команде даже местные шаманы, которые устроили специальные ритуалы перед первым матчем с новозеландцами, повторится это и перед ответкой. То же самое было перед стартом группового этапа – помогло.

Чужие на празднике. Очень странная презентация официального мяча ЧМ-2018 Это было совсем не похоже на футбольную презентацию, скорее на модную вечеринку. И не в Москве, а в Нью-Йорке.

Ради них танцует президент

Помешался даже президент. Просто посмотрите на это. Самое весёлое с 6:30.

Пояснение: это лидер страны Педро Пабло Кучински и председатель правительства Мерседес Араос, танцующие на площади президентского дворца под аккомпанемент военного оркестра и выкрики «Перу – чемпион!». Всё это, чтобы вдохновить команду перед заключительным этапом групповой стадии. Более того, Кучински издал специальный указ о том, что люди, работающие в госучреждениях, могут пораньше уйти с работы, чтобы посмотреть решающий матч с Колумбией.

Договорились оставить Чили без ЧМ

Перуанцы справились – сгоняли с колумбийцами ничью в последнем туре и оставили без чемпионата мира сборную Чили. Всё бы ничего, только футболисты договорились не забивать друг другу прямо на футбольном поле.

Лидер колумбийцев Радамель Фалькао, заговорщически прикрыв рот ладонью, подходит то к одному, то к другому футболисту сборной Перу, и активно им что-то объясняет. Счёт на табло – 1:1. При таком раскладе Колумбия отправлялась на чемпионат мира напрямую, а Перу – в стыки. После обращения Фалькао капитан перуанцев Хосе Паоло Герреро обратился к партнёрам с призывом успокоиться и довести дело до ничьей. В последующие минуты перуанцы выстраивают линию в шесть защитников и начинают перепасовку. Колумбийцы даже не прессингуют. По стечению обстоятельств, встреча заканчивается с тем же счётом. После игры большинство игроков призналось, что сыграло вничью умышленно.

Договорняк, который выведет Чили на ЧМ? Чем обернётся матч Колумбия — Перу Игроки косвенно подтверждают факт сговора. Будет ли реакция от ФИФА?

Нападающий попался на допинге

Главная звезда этой сборной даже не Джефферсон Фарфан, а Хосе Герреро, который и вывел свою сборную в стыки. Наследник Клаудио Писарро – тоже ветеран, тоже с непростым футбольным прошлым, только ещё более воинственной наружности. Не зря его фамилия переводится как «воин».

Фото: Reuters

Только вот в матчах с Новой Зеландией Перу он не поможет — ФИФА предварительно отстранила 33-летнего форварда на 30 дней за положительную допинг-пробу после матча с Аргентиной. Но наказание может ужесточиться. В прессе предполагают, что речь может идти о кокаине. В таком случае, месяцем без футбола Герреро не отделается.



Кстати, история с кокаином и футболом для Перу не нова. В марте полицейские изъяли 1,5 тонны наркотического вещества в коробках под личным брендом Лео Месси.

Путешествует со своей водой

От греха подальше сборная Перу в последних турах соблюдала все меры предосторожности. На матч с Аргентиной так и вовсе приехала со своей водой – опасалась отравления. С чего вдруг перуанцы взяли, что их будут травить – неизвестно. Факт в том, что зацепиться за поездку на чемпионат мира команда была намерена обеими руками. И потому решила исключить все возможные риски.

У них сумасшедшие болельщики

Эти ребята вообще locos – чокнутые. Поверьте, они не дадут вам скучать по зажигательным фанатам из Чили. Просто посмотрите, сколько народу из небольшой страны преодолело 11 тысяч километров, чтобы поддержать свою сборную в Окленде.

В домашнем матче будет вообще ад. Около 700 тысяч перуанцев приняли участие в лотерее за возможность приобрести один из 10 тысяч билетов на ответку в Лиме. Раскупили квитки за несколько часов. Всего стадион вмещает 45 тысяч зрителей, и 15 ноября тут будет футбольный котёл.



А все, кто не попадёт на стадион, точно прильнут к экранам телевизоров. Перуанцы готовы смотреть футбол везде. Даже на похоронах.

Ничего не имею против Новой Зеландии, но эти парни заслужили того, чтобы приехать в Россию. С ними точно будет весело.