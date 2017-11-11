Самые красивые жены и подруги футболистов сборной Аргентины

Кто будет болеть за альбиселесте в товарищеском матче с Россией.

Сборная Аргентины приехала в Москву, чтобы сыграть товарищеский матч против сборной России. Кто будет болеть за альбиселесте сегодня?



Жена вратаря Серхио Ромеро — Элиана Гуэрсио

Жена защитника Эммануэля Мамманы — Маги

Красота дня. Жена Эммануэля Мамманы – Маги Любуемся женой новичка «Зенита» — Маги.

Жена защитника Хавьера Маскерано — Мария Фернанда

Музы «Барселоны». Топ-10 жён и подруг каталонских звёзд Кто вдохновляет Месси и компанию на спортивные подвиги? В нашем объективе – жёны и подруги звёзд «Барселоны».

Жена защитника Кристиана Ансалди – Лусилия Ахумада

Подруга защитника Херман Пеццелы – Агус Басцерано

Жена полузащитника Эвера Банеги – Валерия

Жена полузащитника Эмилиано Ригони — Лусиана Тонут

Красота дня. Кто кроме Фурсенко молится за Ригони? Жена аргентинского нападающего «Зенита» Эмилиано Ригони — Лусиана Тонут.

Девушка полузащитника Джованни Ло Чельсо – Ева Тутавале

Жена Диего Перотти – Джульетта

Жена Эдуардо Сальвио – Магали Аравена

Девушка Серхио Агуэро – Карина Техеда

Девушка Пауло Дибалы – Женевра Соцци

Жена Анхеля Ди Марии – Хорхелина Кардосо

Жена Лионеля Месси – Антонелла Роккуццо