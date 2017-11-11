Самые красивые жены и подруги футболистов сборной Аргентины

Сборная Аргентины приехала в Москву, чтобы сыграть товарищеский матч против сборной России. Кто будет болеть за альбиселесте сегодня?
Жена вратаря Серхио Ромеро — Элиана Гуэрсио
Жена защитника Эммануэля Мамманы — Маги
Красота дня. Жена Эммануэля Мамманы – Маги
Любуемся женой новичка «Зенита» — Маги.
Жена защитника Хавьера Маскерано — Мария Фернанда
Музы «Барселоны». Топ-10 жён и подруг каталонских звёзд
Кто вдохновляет Месси и компанию на спортивные подвиги? В нашем объективе – жёны и подруги звёзд «Барселоны».
Жена защитника Кристиана Ансалди – Лусилия Ахумада
Подруга защитника Херман Пеццелы – Агус Басцерано
Жена полузащитника Эвера Банеги – Валерия
Жена полузащитника Эмилиано Ригони — Лусиана Тонут
Красота дня. Кто кроме Фурсенко молится за Ригони?
Жена аргентинского нападающего «Зенита» Эмилиано Ригони — Лусиана Тонут.
Девушка полузащитника Джованни Ло Чельсо – Ева Тутавале
Жена Диего Перотти – Джульетта
Жена Эдуардо Сальвио – Магали Аравена
Девушка Серхио Агуэро – Карина Техеда
Девушка Пауло Дибалы – Женевра Соцци
Жена Анхеля Ди Марии – Хорхелина Кардосо
Жена Лионеля Месси – Антонелла Роккуццо