Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Текст: «Чемпионат»
Фото: instagram.com/ginevrafrancescasozzi/

Самые красивые жены и подруги футболистов сборной Аргентины

Кто будет болеть за альбиселесте в товарищеском матче с Россией.
Футбол

Сборная Аргентины приехала в Москву, чтобы сыграть товарищеский матч против сборной России. Кто будет болеть за альбиселесте сегодня?

Жена вратаря Серхио Ромеро — Элиана Гуэрсио

Жена защитника Эммануэля Мамманы — Маги

Красота дня. Жена Эммануэля Мамманы – Маги
Любуемся женой новичка «Зенита» — Маги.

Жена защитника Хавьера Маскерано — Мария Фернанда

Музы «Барселоны». Топ-10 жён и подруг каталонских звёзд
Кто вдохновляет Месси и компанию на спортивные подвиги? В нашем объективе – жёны и подруги звёзд «Барселоны».

Жена защитника Кристиана Ансалди – Лусилия Ахумада

Подруга защитника Херман Пеццелы – Агус Басцерано

Жена полузащитника Эвера Банеги – Валерия

Жена полузащитника Эмилиано Ригони — Лусиана Тонут

Красота дня. Кто кроме Фурсенко молится за Ригони?
Жена аргентинского нападающего «Зенита» Эмилиано Ригони — Лусиана Тонут.

Девушка полузащитника Джованни Ло Чельсо – Ева Тутавале

Жена Диего Перотти – Джульетта

Жена Эдуардо Сальвио – Магали Аравена

Девушка Серхио Агуэро – Карина Техеда

Девушка Пауло Дибалы – Женевра Соцци

Жена Анхеля Ди Марии – Хорхелина Кардосо

Жена Лионеля Месси – Антонелла Роккуццо

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол Фото
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент