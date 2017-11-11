Месси сдержали – Агуэро упустили. Грандиозная премьера в новых «Лужниках»

Давно на платформах «Спортивной» и «Воробьёвых гор» не было так оживлённо-людно – с мая 2013-го, а аншлага на главной арене страны – и того дольше. Для открытия в третий раз реконструированных «Лужников» Российский футбольный союз выбрал беспроигрышный вариант. Криштиану Роналду Москва относительно недавно видела, а по Месси за пятилетку, прошедшую после встреч «Спартака» с «Барселоной», успела соскучиться – настолько, что матчевые шарфы со звёздным ликом по тысяче за штуку разлетались с торговых лотков.

За полтора часа до матча толпа персональных поклонников Лео – с «розами», флагами и транспарантом – уже караулила любимца у служебного входа арены. Притронуться к кумиру им, разумеется, не позволили, но «Мессиманам» и взгляд на кумира с расстояние в пару десятков метров за счастье был – будет что рассказать родителям, детям, внукам.

Восемь лет тому гений из Росарио навещал российскую столицу в компании земляков. Погулял по газону «Локомотива» перед матчем – и скрылся от любопытных глаз под козырьком скамьи запасных – неподалёку от другой легенды №10, по фамилии Марадона. По официальной версии, сыграть с Россией в тот раз Лионелю помешала травма. Народ, приступом бравший кассы в Черкизово, и коллекционеры футболок из команды Хиддинка, естественно, огорчились. У партнёров Месси поводов огорчаться не возникло – они и без своего вожака выиграли.

На сей раз публика, целенаправленно шедшая «на Месси», не обманулась в ожиданиях: Хорхе Сампаоли выставил своего капитана с первых минут. В агрессивной гостевой модели 3-3-1-3 единственный и неповторимый Лео расположился между полузащитной и наступательной тройками. Чистых нападающих исполняли Агуэро (в центре), Сальвио и Ди Мария (на флангах), но при этом только один человек в бело-голубой майке был освобождён от черновой работы. Разумеется, Месси.

Респект Черчесову за смелость: сыграть в три нападающих против вице-чемпионов мира далеко не каждый тренер отважится. Даже на своей территории. Станислав Саламович рискнул, дополнив центрфорварда Смолова питерской парой Кокорин – Полоз. Александр с Дмитрием разошлись по флангам, тогда как Фёдор наступал по центру. Избери Станислав Саламович скучно-прагматичный план на игру, это было бы просто нечестно по отношению к 80 тысячам людей на трибунах. Готов побиться об заклад, в таком восхититительном антураже сборная при Черчесове ещё не играла. Знаменитая «Маракана», и та, на мой взгляд, проигрывает рядом с новыми «Лужниками». Парни, молодцы, не только прониклись атмосферой, но и расстарались, чтобы соответствовать праздничному антуражу и ожиданиям соотечественников.

Угрожающая на схеме, на деле аргентинская система оказалось не такой уж и страшной. Пятёрка беков в красном внимательно следила за маневрами латиноамериканских форвардов, допустив всего тройку прицельных ударов по воротам за полтайма. Акинфеев всё отбил, а прорыв из засады Месси на удивление хладнокровно ликвидировал Васин, жёстко, но аккуратно оттерев голеадора от мяча мощным корпусом. За минуту до финального свистка овацию сорвал другой «армеец», Акинфеев. Отразив тяжелейший удар Агуэро, российский капитан предотвратил гол в раздевалку.

Полевые партнёры Акинфеева, помимо чёткого разрушения порадовали до перерыва оригинальным штрафным от Глушакова с Полозом. С высоты ложи прессы показалось, что мяч, облетев Ромеро, завернёт в дальнюю девятку. Увы, только почудилось.



В целом до перерыва аргентинцы были поострее, но не настолько, чтобы констатировать тотальное преимущество. Пропасти в 64 позиции рейтинга ФИФА в игре уж точно не ощущалось.

Два приятных возвращения случились после перерыва: Смольников вышел за сборную впервые с 24 июня, а Дзагоев – с конца марта. Желание отметить это дело голом у Алана било через край. Эмоции, возможно, его и подвели на 53-й минуте. Позиция была перспективная, но вместо удара вышел кикс. Глушаков немногим позже располагал временем, чтобы поразмыслить и как следует прицелиться – всё равно промахнулся. Тем не менее именно Денис первым попал в створ ворот Ромеро – секундомер Скомины ровно час со старта матча отсчитал. Попал, но не забил. Аргентинский кипер с угрозой справился.

Повод Сампаоли схватиться за лысую голову дал Рауш. После оригинальной закидушки Сальвио, небось, уже мысленно видел мяч в сетке, а свою фамили – на табло. Планы аргентинцев нарушил русский немец. Константин не дал дойти передаче до адресата.



То, что он не только ломать мастак, Рауш показал за 10 минут до финального свистка. «Сухой лист» от левого защитника сборной России украсил второй тайм и порядочно напугал Ромеро. Отбить-то он мяч отбил, но с видимым трудом.



Не сумев переиграть хозяев за счёт класса, аргентинцы взяли своё на опыте. Когда присутствующие на стадионе – а возможно, что и кто-то на поле – уже мысленно смирились с ничьей, своё веское слово молвил Агуэро. С двух попыток Кун отправил-таки мяч в сетку.



Обидно? Кто бы спорил! Но главное – не стыдно. Пессимисты, прочившие российской сборной разгром, сели в лужу.