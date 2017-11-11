«Лужники»? Важно закончить здесь чемпионат мира». Черчесов верит в это

Матч с Аргентиной для Станислава Черчесова вышел половинчатым. Сборная России действительно качественно сыграла в защите, Лео Месси постоянно вязали прессингом, а гол Агуэро пришёл из офсайда – это на одной чаше весов. На другой – печальный переход из обороны в атаку и минимум опасных моментов. Да, Черчесов и сам всё это объяснил.

– Мы знали, что будет сложный матч. Понимали, что в каких-то моментах мы не будем владеть мячом, инициативой. Нам удалось грамотно играть в обороне в тактическом плане, но когда мы отбирали мяч, мы не смогли качественно переходить в атаку, особенно в первом тайме. Соперник сегодня был сильнее нас. Мне коллеги сказали, что Аргентина забила гол из офсайда. Пусть так, но Аргентина на гол наиграла. Надо научиться терпеть в таких матчах.

– Сегодня внезапно выпустили трёх нападающих, среди которых был Полоз. Почему?

– Полоз играл и с Ираном, провёл сбор на хорошем уровне. Три нападающих – неважно, можно играть и с пятью, главное – взаимодействие. Важно, что мы сегодня недостаточно здорово открывались. Из-за недостатка игровой практики Полоза не хватило на весь матч, так что мы распределили нагрузку: тайм играет Полоз, тайм – Дзагоев. В первом тайме мы играли хуже, и неизвестно, что с этим связано. Может, и выход Полоза. Была пара моментов со стандартов, стандарты у нас хорошо отработаны. Но тоже не до конца получилось.



– Чем довольны после матча? Чем – нет?

– Недоволен, что проиграли. Доволен, что сыграли дисциплинированно. Жалко, что не дотерпели, но задания команда выполняла, особенно в оборонительной игре.



– Как вам «Лужники» со скамейки?

– Насчёт скамейки не знаю, не сидел там ни одной секунды. А «Лужники» преобразились. Все стадионы, на которых мы играли, великолепны, и «Лужники» не исключение. Болельщика слышно, поле хорошее. Никаких проблем нет. Единственное – важно теперь и начать чемпионат мира здесь, и закончить.



Черчесов улыбается, понимает, что его слова воспринимают как странную шутку.



– Ну а что? Я говорил футболистам, что даже против сильных соперников надо научиться правильно играть и выигрывать.

– На фоне аргентинцев было видно, что наши игроки медленно принимают решения. Сказывается, что все, кроме Рауша, существуют в темпе нашей Премьер-Лиги?

– Мы каждый раз говорим, что с приездом в сборную нужно переключать темп. Но только на поле игроки начинают понимать, насколько всё быстрее. Я рад, что у нас такие сложные матчи – лишь в конкурентной среде можно понять, чего мы стоим. Если бы такие матчи были каждую неделю, мы принимали бы решения быстрее. Определённый путь мы прошли с командами, которые… ну так скажем, не Аргентина по уровню. Теперь у нас Аргентина, Испания, Бразилия, причём важно, чтобы мы играли подряд. Стараемся всё выстраивать в логической цепи, хотя знаем, что может быть 0:1 и новая справедливая критика. Но только так мы можем выйти на другой уровень.



– Впереди матч с Испанией. Какие ожидания?

– Не знаю, сильнее Испания Аргентины или слабее, они разные. Но нас ждёт такой же контроль мяча от соперника, к этому надо готовиться и более качественно играть. Они так же вступают в отбор, теряя мяч, и мы сегодня иногда правильно выходили из-под давления. Это же ждёт нас в Санкт-Петербурге.

– Будет ли ротация под матч с испанцами?

– Надо посмотреть, у кого что побаливает. Марио Фернандес пожаловался на мышцу, завтра утром его посмотрим. Глушаков получил удар по ахиллу. Из-за матча на третий день важно понять, как что работает.



– Как оцените выход на поле Алана Дзагоева?

– Дзагоев набирает форму. Он качественный игрок, и ему надо играть, чтобы набирать форму. У него есть недоготовность, но эти 45 минут должны ему помочь. Дзагоев восстанавливается, приносит пользу.



– Как вам Константин Рауш? – спрашивает журналист немецкого издания с немецким акцентом.

– Может, вы не знаете в Германии, но я стараюсь не выделять отдельных игроков. Рауш сыграл свою партию, сложности были, как и у других игроков. Планировал другую замену, выпустить нападающего вместо другого нападающего, но после пропущенного гола не осталось вариантов – мы перестроились на схему с четырьмя защитниками.

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«Месси улетает из сборной»

За Хорхе Сампаоли следить с трибуны ещё интереснее. Классический типаж тренера-безумца: на бровке он бесится, ни минуты не молчит, постоянно подсказывает и убегает из технической зоны к центральной линии. Четвёртый рефери вырастает перед Сампаоли и мягко просит уйти к скамейке – тренер остаётся. И Хорхе всегда такой перед полем. Но с журналистами он меняется – детально разбирает свою команду.



– Мы приехали сюда, зная, что мы будем противостоять очень организованной команде. Мы должны были структурировать нашу игру. Может быть, мы не совсем правильно строили атаку в первом тайме, но потом поменяли стиль. Думаю, сегодняшний матч – шаг вперёд. Будем верить в новый стиль игры. Нам нужно учитывать разные моменты: выход из обороны, прессинг, передачи, работа над созданием голевых ситуаций. Были некоторые ситуации, которые мы не смогли правильно построить. Но мы сделали то, что нужно для победы в России.



– Считается, что в сборной должны быть пары и группы игроков, здорово взаимодействующих друг с другом. Это было сегодня у Аргентины?

– Нужно анализировать, каким образом мы сегодня играли. Думаю, у нас есть определённые пары игроков, Ди Мария и Кун создавали преимущество, были передвижения Месси. В центре поля помогал передачами Энцо Перес. Были вещи, которые сработали в сложных ситуациях против этого противника. Мы играли прямо, самоотверженно, даже смело, создавали соответствующее противодействие прессингу, который оказывал противник. Мы должны продолжать идти по этому пути.

– Как работала защита? Показалось, что даже не в полную силу.

– Нам был важен контрпрессинг за 2-3 секунды. Мы старались защищаться после потерь, и Маскерано сделал большую работу, чтобы не создавать опасные ситуации. Мы хорошо сыграли индивидуально и коллективно.



– Скоро матч с Нигерией. Каким будет состав на игру?

– Не думал о составе на матч с Нигерией. Нужно посмотреть, какие физические характеристики будут у каждого игрока после матча. Но Лео Месси будет отсутствовать. Те, кто не играл сегодня, выйдут в Краснодаре. Нам осталось мало матча до мундиаля, и нужно добавить искры в нашу игру.



– Дибала сыграет в Краснодаре вместо Месси?

– Пока мы не решили, что Дибала точно займёт место Месси – возможно, это сделает Папу Гомес.



Нужно оценить способности каждого игрока. Когда нет Месси, должен найтись кто-то, кто сможет его заменить.



– Как оцените игру Агуэро?

– Агуэро сыграл очень хорошо. Он понял основную идею матча, чётко и ясно играл во втором тайме, создавал пространство, помог нам достичь результата.