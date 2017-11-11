Месси: если выиграем Кубок мира в России, со мной пойдёт вся Аргентина!

Появление Месси вызвало натуральный переполох в микст-зоне «Лужников». Репортёры буквально повисли на ограждениях, отделяющих игроков от «внешнего мира». Менее проворные пытались разобрать речь звезды из задних рядов. Любители автографов, невесть как пробравшиеся в рабочую зону журналистов, тщетно пытались получить заветный росчерк. Прессу Лионель уважил больше: у каждой группы людей с микрофонами и камерами притормозил хотя бы на минутку. Настоящий профи – профи во всём!
Аргентинские журналисты припомнили Лионелю его обещание – в случае победы на ЧМ-2018 пешком дойти от своего дома до церкви Девы Марии, расположенной в районе Сан-Николас Буэнос-Айреса (а это, на минуточку, 38 км).
— На самом деле это вы предложили, а я – согласился, — уточнил капитан «альбиселесте» с улыбкой. – Но если мы выиграем Кубок мира, пойдёт вся Аргентина.
— Довольны игрой против сборной России?
— Мы старались сегодня не просто победить, но и сделать это в наилучшем стиле. Считаю, нам это удалось. Мы хорошо провели первый тайм, создали несколько верных моментов, но после перерыва пришлось приложить немало усилий, чтобы добыть победу. Рад, что нам это удалось.
— Заканчиваете год так, как и задумывали? Кажется, восхитительная ночь в Эквадоре вселила в вас спокойствие и уверенность.
— Матч с Эквадором и сегодняшняя победа засвидетельствовали готовность сборной Аргентины к чемпионату мира. Мы действительно успокоились и чувствуем себя отлично.
— В отличие от клуба, в сборной вы проводите совсем немного времени. Это проблема?
— Это сложно. У нас немного времени на совместную подготовку, а значит, надо максимально эффективно использовать то, что есть, и продолжать расти. Каждому по отдельности и всем вместе, как команде. Считаю, сегодня нам удалось реализовать на поле тренерские задумки.
— Вы пропустите следующий матч Аргентины – против Нигерии в Краснодаре?
— В сезоне много матчей – чемпионат Испании, Лига чемпионов, Кубок, игры сборных, сопряжённые с длительными путешествиями. В таком графике непросто играть. Сампаоли решил, что мне лучше будет отдохнуть, и освободил от следующего матча. Это нормально.
— Агуэро догнал по количеству голов в сборной Эрнана Креспо.
— Это приятно и важно. Несколько дней назад Кун забил победный гол за «Манчестер Сити», теперь отличился за сборную. Я доволен им.
— Как вам понравился мяч предстоящего мундиаля?
— Он немного отличается от тех, которые мы используем в матчах чемпионата и Кубка Испании или сборной Аргентины. Но он мне нравится.
— Новые «Лужники» — впечатлили?
— Арена большая, современная и удобная. Здорово, что такие строятся.