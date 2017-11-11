Месси: если выиграем Кубок мира в России, со мной пойдёт вся Аргентина!

Появление Месси вызвало натуральный переполох в микст-зоне «Лужников». Репортёры буквально повисли на ограждениях, отделяющих игроков от «внешнего мира». Менее проворные пытались разобрать речь звезды из задних рядов. Любители автографов, невесть как пробравшиеся в рабочую зону журналистов, тщетно пытались получить заветный росчерк. Прессу Лионель уважил больше: у каждой группы людей с микрофонами и камерами притормозил хотя бы на минутку. Настоящий профи – профи во всём!

Аргентинские журналисты припомнили Лионелю его обещание – в случае победы на ЧМ-2018 пешком дойти от своего дома до церкви Девы Марии, расположенной в районе Сан-Николас Буэнос-Айреса (а это, на минуточку, 38 км).



— На самом деле это вы предложили, а я – согласился, — уточнил капитан «альбиселесте» с улыбкой. – Но если мы выиграем Кубок мира, пойдёт вся Аргентина.

— Довольны игрой против сборной России?

— Мы старались сегодня не просто победить, но и сделать это в наилучшем стиле. Считаю, нам это удалось. Мы хорошо провели первый тайм, создали несколько верных моментов, но после перерыва пришлось приложить немало усилий, чтобы добыть победу. Рад, что нам это удалось.

Не Месси единым сильна Аргентина! Грандиозная премьера в новых «Лужниках» Сборная России минимально уступила вице-чемпионам мира в матче открытия «Лужников» после реконструкции.

— Заканчиваете год так, как и задумывали? Кажется, восхитительная ночь в Эквадоре вселила в вас спокойствие и уверенность.

— Матч с Эквадором и сегодняшняя победа засвидетельствовали готовность сборной Аргентины к чемпионату мира. Мы действительно успокоились и чувствуем себя отлично.

— В отличие от клуба, в сборной вы проводите совсем немного времени. Это проблема?

— Это сложно. У нас немного времени на совместную подготовку, а значит, надо максимально эффективно использовать то, что есть, и продолжать расти. Каждому по отдельности и всем вместе, как команде. Считаю, сегодня нам удалось реализовать на поле тренерские задумки.

— Вы пропустите следующий матч Аргентины – против Нигерии в Краснодаре?

— В сезоне много матчей – чемпионат Испании, Лига чемпионов, Кубок, игры сборных, сопряжённые с длительными путешествиями. В таком графике непросто играть. Сампаоли решил, что мне лучше будет отдохнуть, и освободил от следующего матча. Это нормально.

— Агуэро догнал по количеству голов в сборной Эрнана Креспо.

— Это приятно и важно. Несколько дней назад Кун забил победный гол за «Манчестер Сити», теперь отличился за сборную. Я доволен им.



— Как вам понравился мяч предстоящего мундиаля?

— Он немного отличается от тех, которые мы используем в матчах чемпионата и Кубка Испании или сборной Аргентины. Но он мне нравится.



— Новые «Лужники» — впечатлили?

— Арена большая, современная и удобная. Здорово, что такие строятся.